日本退稅禁忌7大注意｜海關嚴查！做錯1事需補10%稅金　上機延誤

日本退稅2025｜日本退稅｜日本將於明年11月起，實施全新免稅制度的第2階段，未來旅客須以含稅價格購入物品，再上退稅官網註冊登記資料，抵達機場才可辦退稅，目的是防止許多人以免稅價格購入後以差價轉賣。



近日就有網民分享，在東京羽田機場報到時，看到海關拿出平板電腦，嚴查前面一組台灣旅客是否有將免稅品攜帶出境，讓他不禁喊「日本政府終於開始嚴查了」。《香港01》好食玩飛記者就著現時的退稅政策，整理了退稅新制第1階段的7大禁忌，不想踩雷便即看下文啦！



日本退稅｜什麼是消耗品？

「消耗品」包含化妝品、食品、飲料、酒、藥品、香菸等，單筆消費滿5,000日圓、50萬日圓以下時，則可辦理免稅手續。（Freepik圖片）

日本退稅禁忌｜【1】沒有即日退稅

日本退稅新制尚未實施機場退稅，即是大家仍然需要即日退脫，付款跟退稅一拼辦理。包括在藥妝店、精品店、百貨公司等。若沒有在付款時即時退脫，將不獲補辦退稅程序。

日本退稅禁忌｜【2】開封退稅品包裝

消耗品免稅後會將商品裝入密封袋，在離開日本前都是無法開封的，若是開封使用被查到，需要補繳稅金。

如果在同一間商店同時購買消耗品跟一般物品，且一般物品沒有打算在日本境內使用的情況下，可以合併結帳，結帳後會將一般物品也一起放入消耗品的密封袋中。

日本退稅禁忌｜【3】沒有攜帶或未能展示免稅品予海關檢查

若沒有攜帶或未能展示已購買的免稅品予海關檢查，將會被補收10％消費稅！

日本退稅禁忌｜【4】沒有預先填寫Visit Japan Web

前往機場前，大家可透過日本Visit Japan Web的「免稅QR碼」功能，允許旅客預先登記護照資料，方便進行免稅、退稅手續，避免耽誤出境時間！

日本退稅禁忌｜【5】以為蔬菜可以退稅

每個國家對於從國外帶回的生鮮食品都有不同的規定，有些經過檢疫可以攜帶回國，但檢疫規定會因為不同國家或是不同品項而有所不同。以雪糕、水果、蔬菜為例，它們是保存期限較短的食品或是生鮮商品，則是無法免稅的！

雪糕、水果、蔬菜是保存期限較短的食品或是生鮮商品，則是無法免稅的！（Freepik圖片）

日本退稅禁忌｜【6】用他人護照辦退稅

在辦理免稅手續時，職員需要確認退稅品是否為退稅本人，退稅護照跟單據上顯示的信用卡須為同一人，即使是家人，也不能使用他人護照進行免稅。所以在酒店岀發購買時，謹記攜帶自己的護照，否則退稅無效！

日本退稅禁忌｜【7】所有免稅100毫升液體不能上飛機？

只要過了安檢之後所購買的免稅商品，只要保持購買後的包裝，即使液體容量超過100毫升也可以帶上飛機！

只要過了安檢之後所購買的免稅商品，只要保持購買後的包裝，即使液體容量超過100毫升也可以帶上飛機！（Freepik圖片）

