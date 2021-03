撰文: 小威妹 最後更新日期: 2021-03-25 16:17

有網民於Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」上發帖,分享自己早前在生日入住尖沙咀凱悅酒店(Hyatt Regency TST)的經歷。本來希望來一個生日Staycation慶祝,但他表示由入住到退房,都沒有酒店員工跟他說生日快樂,令他嘆息是個「沒有Happy的birthday staycation」。事件隨即引起網民熱烈討論,反應不一,有人炮轟亦有人支持。

事主透露表示「由check in 到check out, no hotel staff say Happy birthday」,入住期間完全沒有酒店員工跟他說生日快樂,令他感嘆只是一句簡單的「生日快樂」,「really difficult to say?」(真的很難開口嗎?)。他更暗示很多人都會入住時都會謊稱是慶祝生日或紀念日,覺得酒店方面「或者是已經麻木晒」。

帖文引來網民瘋狂留言討論,很多人認為事主多多要求,不應視祝賀說話當做「老奉」,亦不少人支持事主,覺得酒店未能提供賓至如歸的服務。按圖即睇網民mean爆留言🧐👇👇

