廣東吃喝水平有多頂，不用小編多說，畢竟「廣東人吃福建人」這個梗都快被玩爛了。但真要論起專程為一口吃的跑一趟，除了順德、潮汕這些老牌聖地，其實還有個低調到沒什麼存在感的地方——湛江。



我這次跑來湛江，是八月份特意趕着南海開漁來的。我自己本就愛吃海鮮，而廣東又是那種怎麼吃都不容易踩雷的地方，所以一拍腦袋就定了。私心想着這一趟吃下來不得給我釣成翹嘴啊！

而湛江之所以好吃，跟它的地理優勢是分不開的。

坐擁整個雷州半島，三面環海，坐船去海南也就一個鐘頭的事。除此之外，它還是全國第一個拿到「中國海鮮美食之都」稱號的城市。所以真要讓它在美食上面掰掰手腕，哪怕跟順德、潮汕擺一塊兒，開漁季的湛江也一點不虛。

湛江的絕殺技，排在最前面的一定是海鮮。

先說生蠔。很多老饕認湛江的全中國最好。從前熱播紀錄片《人生一串》頭一集就給它露了臉，夏天的夜宵攤上是王者，但其實冬天的蠔才最肥美無渣，那種豆腐一樣的滑嫩口感，一口就忘不掉。

再說對蝦。我們餐桌上吃的對蝦，差不多每三隻就有一隻姓湛江，連美國人每吃五隻都有一隻是「湛江籍」。至於買蝦，湛江人挑蝦有一套自己的門道，「紅爪、金須、藍尾」記牢了，去市場基本不會失手；八月開漁季，膏蟹梭子蟹正肥，正是大快朵頤的時候。

還有魚，湛江人餐桌上向來無魚不歡，黃龍魚、龍躉、金鯧、硇洲鮑魚……我斗膽學徐霞客對一句：湛江歸來不吃魚！

更難得的是，這座城市自帶一種久違的鬆弛感。「悠閒」「養老」的標籤貼切得很，哪怕你年輕力壯，在這兒「無所事事」也不會有人覺得奇怪。

與此同時，湛江還是少見擁有兩個中心城區的城市——赤坎和霞山。

赤坎是老街所在，有市井氣，對人文感興趣的會很喜歡；想看海就去霞山，濱海公園、海鮮市場都有，還能坐輪渡去離島，商圈也熟，好吃的店密密麻麻。

兩個區我實在取捨不來，建議各留一天。

那麼鋪墊這麼多，也該進入正題了！接下來就跟我一起攤開湛江美食地圖，一家一家吃過去吧～

一日三餐逛吃不停，湛江真的好好吃

1. 百和飯店

湛江本地人的一天多半是從一碗粉開始的，百和飯店就是幹這個的。

門口擺着塑料凳，牆上貼着價目牌，牛腩粉、豬雜湯粉、雲吞麵統統一二十塊（人民幣，下同），皮蛋瘦肉粥才2塊錢，一看就是開了很多年的街坊老店。

我點了13塊的牛腩粉。不鏽鋼大碗端上來，分量相當實在。

湯是牛腩原湯，醬紅清亮，撒一把葱花提香。桌上配一小碟辣椒醬，嗜辣的舀一勺進湯裏攪開，鮮味立刻又上一層。寬河粉滑溜爽口，吸飽了湯底的味；牛腩燉得酥爛，帶筋的部分筷子一夾就散，咬下去滿口牛肉香。一頓粉吃下來，十來塊錢解決，落胃又踏實。

這種店沒什麼環境可言，但味道和價錢，都是本地人用腳投票投出來的。

百和飯店

地址：赤坎區檢察院宿舍（百園路）



2. 榮記生蠔雞煲

在湛江，雞和生蠔各有各的擁躉，而榮記乾脆把兩樣裝進了同一口煲。榮記是本地開了好幾家分店的老牌雞煲店，霞山、赤坎都有，本地人認賬，遊客也好找。

我團了份79元的1-2人雞煲套餐，雞煲五選一，挑了沙姜雞煲，半隻雞，套餐裏配了墨魚丸和蔬菜拼盤。

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鍋上桌沙姜的香氣先聲奪人，湯底清潤帶點薑辣。半隻雞皮爽肉滑、越煮越有雞味，連湯都鮮甜得想多喝兩碗。雞肉配上蘸料，美味指數瞬間拉滿。

墨魚丸是手打的，咬開彈牙、帶點海水鮮，在湯裏滾過更入味。

生蠔是打邊爐涮着吃的。官渡生蠔12.8元就有5-7個，丟進雞煲裏滾一滾，個頭不算大但肉質肥嫩，一口一個鮮甜回甘，這價格在別處真不好找。

一頓下來九十出頭，湛江兩大特產一次吃齊，這性價比還要什麼自行車啊！

榮記生蠔雞煲

地址：赤坎區英勇路15號



3. 湛江霞山漁港

接下來說說這次我來湛江的重頭戲——湛江霞山漁港。

湛江霞山漁港，緊挨着霞山水產品批發市場，這裏是廣東四大水產專業市場之一，粵西規模最大、交易最活躍的水產品批發市場。全國最大的對蝦集散地也在這兒，據說—整年的成交額裏，對蝦能佔到七成！也是湛江本地人常來買海鮮的地方。

海鮮市場後面就是漁港，300米長的深水岸線，千噸級的船能直接靠上來。凌晨三四點，漁船靠岸卸貨，批發商和開餐館的來搶第一批貨。這是一天裏價格最低、也最亂的時候。

另一個重頭戲就是海鮮市場。天一亮，批發的走完，檔口轉做零售。市民拎着袋子來買菜，遊客來買海鮮拿去加工。

700多個檔口，活鮮、冰鮮、乾貨、半成品都有，從鮑魚花螺到小管海魚，湛江人餐桌上會出現的東西基本都能在這兒找到。想用市場價吃酒樓的貨，來這兒就對了。

市場內的海鮮種類太多，我實在分不清誰是誰，只能跟大家說個大概。

最常見的，也是最容易辨別的一定是鮑魚。這裏全部都是活鮑魚，按大小分筐擺，小的一隻二十來塊，越大越貴。挑的時候看它動不動，吸在殼上緊不緊，翻過來會縮的才是活的。

其次是花螺。一筐一筐堆得滿滿的，論斤賣。挑的時候，要挑閉口的、掂着沉的，開口的不要。市場裏小管也很多。湛江人管小魷魚叫小管，乳白透亮，眼睛要清亮。這是本地最家常的一樣貨，白灼、炒粉絲都行。

海魚。黃腳立、石斑、金鯧、烏頭，看鰓紅不紅、眼清不清、按下去肉彈不彈。蝦。活蝦在深色盆裏嘩嘩響，這個聲音比任何介紹都直觀。

再給大家講兩個購買原則吧，也是我觀察得來的。

一是先問一句「今天哪樣最新鮮」，讓攤主指給你。二是稱重必須盯公平秤，要求瀝乾水再上秤，螃蟹和皮皮蝦記得讓老闆把皮筋剪了再稱。按斤還是按件，開口就問清。

另外，別在門口迎上來的攤子上買，往裏走兩家，同樣的貨價格能差出一截。

最後對於我們遊客來說，買完海鮮去哪吃也是個問題。所以這個市場的好處就再次顯現出來了，海鮮市場隔壁就是可以加工的酒樓。

加工費先問清楚再決定買什麼，一般按斤或按份收。我拍了一張當時去的那家海鮮酒樓加工表，大家可以做個參考。

湛江霞山漁港

地址：霞山區勝利長堤與逸仙路交叉口東120米



4. 漁人金景（湛江．漁人碼頭店）

趁熱打鐵，再繼續說下湛江漁人碼頭這邊的海鮮餐廳，環境是典型的大排檔升級版。

我在海鮮市場買了一條石斑魚、一份斑節蝦和一份魷魚，每份都收了18-25元不等的加工費。做法分別是清蒸、醬爆和白灼，非常符合廣東的烹飪手法——好食材，不過度折騰，吃的就是食物的本身鮮味。

+ 1

清蒸石斑魚最見功力，葱絲鋪頭，盤底一圈豉油，魚肉是蒜瓣狀的，筷子輕輕一撥就整塊下來，蘸點豉油送進嘴裏，鮮嫩清甜，一點土腥都沒有。

白灼斑節蝦個頭不小，殼一剝就開，蝦肉緊實彈牙，蘸口醬油，越嚼越甜。

醬爆魷魚鑊氣最足，洋葱、青紅椒大火一爆，醬香裹在魷魚圈上，脆嫩帶點嚼頭，是三道菜裏最先被掃光的。

我個人是非常喜歡這種先逛市場買料、再找店加工的吃法，豐儉由人，食材的新鮮程度也由自己把關，吃起來會更踏實。當然，這家店也是支持點單的。

漁人金景（湛江．漁人碼頭店）

地址：霞山區東堤南路15號



5. 海仔美食

說起來，我挑館子還挺有點門道的。出門找吃的，我從來不信網紅榜單，就愛往巷子裏鑽，看哪家門口電動車停得密、坐的全是講本地話的街坊，基本就不會踩雷。

這次在湛江，我靠這套土法子又摸準了好幾家，海仔就是其中一個。

招牌上寫着風味小炒、生猛海鮮，門口停了一圈電動車，一看就是被街坊吃熟的店。店裏是老式飯店的裝修，圓桌配黃色椅套，桌上架着轉盤，牆上掛着老掛鐘，說不上講究，但有種踏實的老底子氣息。

我看着菜單，點了幾道招牌。

紅燒羅非魚幾乎每桌都點，魚先煎後燜，魚皮起皺還帶着焦香，醬汁鹹鮮，葱薑蒜的量給得足，連骨頭縫裏都入了味。

椒鹽魷魚筒外皮炸得金黃，趁熱咬下去外面咔嚓、裏面彈嫩，蘸一下盤邊的椒鹽粉，鹹香剛好，越嚼越香。

酒焗泥鰍湯是這桌最驚喜的一道，泥鰍先煎香再用酒焗，湯色熬得跟牛奶似的，帶着淡淡的米酒香，薑絲提味，喝一口濃而不膩，鮮味直往喉嚨裏鑽。

這種街坊小炒店，菜不見得多精緻，但火候實在、分量大方，着實非常送飯！

海仔美食

地址：霞山區工農三路9號



6. 城中村夜市

在湛江那幾天，我就住在觀海長廊附近的漢庭。當天晚上就覺得樓下熱鬧得很，活脱脱是個小夜市，而且只賣吃的。這不是得來全不費功夫嘛！

我美食雷達向來靈，掃一眼就鎖定了兩家小店。一家賣濕辣牛肉，一家賣鹹魚白粥。懂吃的朋友一看就懂，這倆搭一塊兒，簡直是宵夜時刻的標配。

濕辣牛肉這個名字，第一次聽會愣一下——燒烤不都是乾的嗎？其實就是牛肉串烤好後，再刷上一層蜜汁醬汁，帶點濕潤的甜口，故得名「濕辣」。

攤子是炭火現烤的，老闆手上一把串翻得飛快。牛肉串個頭紮實，搭配着酸蕎頭，一口下去，牛肉的焦香混着酸蕎頭的酸甜脆爽，層次一下就出來了。刷的那層醬汁是靈魂，甜裏帶一點點辣，把炭火氣都裹圓了。

烤雞翅也推薦，皮烤得滋滋冒油，撒把芝麻，撕開還冒汁。配着一小盒蘸汁吃，甜鹹交織，一串接一串根本停不下來。

再來說鹹魚白粥。別看名字樸實，這可是湛江人刻在骨子裏的吃法。

一整條鹹魚下鍋煎到兩面金黃，鹹魚的鹹鮮被熱油一激，隔着幾個攤位都能聞到。魚塊上桌趁熱吃，外皮煎得焦香，裏面的魚肉還是嫩的，鹹味燉得恰到好處，越嚼越有海味。

白粥熬到米粒開花，一口鹹魚一口粥，一個負責濃、一個負責淡，互相成就。大晚上一碗熱粥下肚，腸胃立馬被熨得服服帖帖，比大魚大肉更配「宵夜」兩個字。

城中村夜市

營業時間：綠華路綠塘河南側卜園



湯品糖水咖啡，同樣好好味

1. 伍記永隆

逛赤坎老街的時候，我被巷子裏一條橫幅逗笑了——「走過赤坎，一生無坎」，橫幅底下就是伍記永隆。後來才知道，這棟樓是1933年的騎樓老宅，如今被改成了家可可鋪子，賣越南可可，也賣湛江主題的文創。

店裏一半是吧枱，一半是文創角：冰箱貼、明信片、手繪的老街地圖，牆上還釘着一整面湛江老照片牆，樓上陽台隨便拍拍都蠻出彩的。

再來說回店內的飲品。我點了杯17塊的招牌越南冰可可，可可豆產自越南，不過我個人覺得口感一般，味道蠻淡的，可能就是越南風味？也許熱飲會更濃郁些。

不過話說回來，在老街裏暴走一圈，進來吹着空調歇歇腳、拍拍照，這17塊當個門票花得也不冤。比起飲品店，它更像老街裏的一個歇腳點兼小展覽館，順路拐進來坐坐可以，專程為了喝可可還是算啦。

伍記永隆

地址：赤坎區南興街52號



2. 瘦鬼老檔糖水鋪

湛江人的一天基本上是被糖水收尾的。我去的這家瘦鬼老檔是1992年開到現在的老字號，年紀比我還大。招牌自封「湛江第一家」，玻璃門上貼着「糖正」「品味非凡」八個大字，口氣不小，但店裏晚上確實也是坐得滿滿當當。

我點了碗薯粉糖水。這東西別處不太見得到，是用番薯粉捏成的小塊，煮完泡在清透的糖水裏，入口是滑溜溜、彈韌韌的，帶點粗糧的踏實口感，糖水清甜不齁，一碗下肚剛剛好。這種樸素的甜，比花裏胡哨的甜品更對老廣的胃口。

瘦鬼老檔糖水鋪

地址：赤坎區民生路幸福匯對面



3. 聚福堂涼茶

聚福堂專營涼茶，一整面牆擺着甘草、金銀花這些藥材，一看就是幹了幾十年的老行尊。

價目牌綠底紅字，產品從3塊到5塊封頂：茯苓膏3元、龜苓膏4元、椰汁青草膏5元、冰糖雪梨膏5元……雙皮奶大杯也才5塊，這個物價放在今天真是活久見。

我買了杯3塊錢的茯苓膏。

透明塑料杯裝着，琥珀色的膏體泡在清透的糖水裏，看着不起眼，吃起來是軟滑的，帶點薄荷淡淡的回甘，邊走邊吃，涼絲絲的，比灌冰可樂舒服多了。

聚福堂涼茶

地址：赤坎區東園路百姓綜合樓一樓



4. awesome coffee

湛江之旅的最後一站，我還是習慣用咖啡收尾。

Awesome Coffee開在街角，美式復古的裝修，墨綠色的招牌配上復古女郎頭像，窗邊擺着兩張畫了笑臉的塑料椅，路過很難不多看一眼。

進店之後，感覺有點像小型玩具收藏室，架子上擺滿加菲貓、玩具總動員的玩偶，還有自家設計的帆布包和咖啡豆。

菜單五花八門，龍眼桂綠茶拿鐵、冰霜西瓜拿鐵、太妃榛果拿鐵……創意特調二十來塊，價格我覺得也是可以接受的。

我點了杯招牌白士多啤梨拿鐵，23塊。喝起來就是正常發揮。士多啤梨的香氣淡淡的，奶咖比例算均衡，不算驚豔但順口不膩，逛累了來一杯剛好。

坐在街邊吹着風喝完這杯，這趟湛江吃貨之旅就算畫上句號了。

awesome coffee

地址：霞山區海景路226號



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