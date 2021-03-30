撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-30 15:09

去酒店Staycation最緊要乾淨企理，不過最近有網民入住富豪九龍酒店，發現房內兩張梳化滿佈霉菌，表示「見到咁真係想反胃」！

有網民在Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享最近一次入住富豪九龍就對岸的經歷，卻發現房間內的2張梳化發霉，相片和影片中可見梳化周圍都是灰黑霉菌，用紙巾輕輕一抹後，明顯見到霉漬！點擊圖片睇睇發霉情況及事情經過 👇👇

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不少網民都表示情況太誇張，認為房間太耐無開更加要檢查清楚，有人更指「水喉水分分鐘黃色」，點擊圖片睇睇網民有乜講 👇👇

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《香港01》旅遊頻道記者就事件向酒店查詢，酒店方面回應，指當日收到客人投訴後已派員工上房了解情況，亦已即時向客人道歉，隨後安排客人升級至另一套房以示歉意。其後再聯絡客人作後續跟進，並重點針對部分較早前關閉的樓層客房作出檢查及全面清潔。有關部門已即時加強對團隊的培訓，以提升酒店整體服務水準。

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雖然疫情暫時有放緩跡象，但出去玩依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分，配合自己的星座戴上幸運顏色口罩的話，更可以增強運勢！知名塔羅占卜師Jessica分享了2021年12星座各方面的運勢和幸運顏色，按圖看12星座開運顏色口罩👇👇👇

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