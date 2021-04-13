撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-04-15 11:26

港島海逸君綽酒店再出現中伏事件！自早前有網民入住酒店時發現廁紙袋疑似有糞便後，日前亦有網民在酒店房間享用蛋糕時，發現裡面有一條攣曲毛髮，表示「真係好核突」。

事主在Facebook群組分享入住港島海逸君綽酒店的不愉快經歷。（Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」網頁截圖）

網民林先生日前在Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享入住港島海逸君綽酒店的不愉快經歷，指自己和女朋友在進食蛋糕食發現裡面有一條「粗粗哋攣攣哋嘅毛」，非常驚嚇，於是即時向酒店反應，但只是獲得全單免費和延遲退房，然後直到翌日退房時，都沒有收到酒店方面的道歉，覺得十分失望。按圖即睇事發經過😲👇👇

記者向酒店查詢，酒店方面回應，表示餐飲部向來對廚房員工和其運作有嚴格的要求，除獲授權的廚務員工外，其他人士均一律不准進入相關範圍，以免對有高度衛生要求的廚房環境造成污染。根據檢查紀錄，相關糕餅廚房的員工均有依照規定佩戴口罩和髮網等衛生防護配備，所有食材儲存和相關處理程序亦合乎酒店規定和標準。酒店方面表示對於此個別事件，已直接聯絡該客人作出跟進並致歉。

事件引起網民熱烈回應，紛紛表示很嘔心，亦有數名網民分享在同一酒店的中伏經歷。點擊圖片睇睇網民有咩講 👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

+ 9 + 9 + 9

😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

想知哪款台灣麵包奪冠，立即觀看全文👉👉👉全球盒裝即食麵Top10 香港鋒味拌麵上榜 營多排第4 台灣麵奪冠