撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-15 18:09

Staycation香港酒店優惠｜精選4月16間酒店住宿套票優惠，包括The Upper House、文華東方、半島、Grand Hyatt、港麗、The Murray、Hyatt Regency、Hyatt Centric、Sheraton、The Langham、Cordis、海景嘉福洲際、港威、都會海逸、Eaton HK及港島香格里拉酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The Upper House —— 免費升級房型、送$900餐飲消費回贈

奕居推出激抵優惠，入住Studio 70客房可獲免費升級至Studio 80 Island客房，空間更寬敞，另外送埋$900房內用餐消費額，最正的是包一人60分鐘房內按摩療程！套票亦包房內任睇高清電影及任食爆谷，翌日更可於Salisterra這間新餐廳享用米芝蓮星級大廚炮製的早餐套餐！

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The Upper House 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【2】文華東方酒店 —— 24 小時住宿包三道菜晚餐、文華餅店馳名鬆餅

酒店推出「Staycation Break」優惠，入住一晚包雙人早餐之餘，亦可享用三道菜雙人晚餐，另外送文華餅店馳名傳統鬆餅四件。預訂這款套票可歎足24小時，更可獲贈專櫃護膚禮品、玻璃糖果瓶一個或DIY乾花套裝一份。

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【3】半島酒店 —— 包三餐歎海景晚餐任飲酒

酒店推出全新食住套票，住一晚包歐陸餐廳Felix地中海風格晚餐，期間可享90分鐘無限續杯指定酒精及非酒精類飲品，餐廳為落地大玻璃設計，可邊食邊欣賞維港夜景。翌日亦可於大堂茶座享用二人早餐，還可獲贈外賣經典下午茶。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【4】Grand Hyatt —— $1000餐飲回贈歎茶園下午茶

君悅酒店的「Escape 24」住宿優惠，入住一晚包雙人早餐，及保證住足24小時。另外更可從7項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲或水療消費額，適用於酒店內的餐廳，包括茶園自助午餐、茶園下午茶、Grissini意大利餐廳等。

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2588 1234

【5】港麗酒店 —— 送$700餐廳消費額、24小時住宿

Conrad的「A Peace of Mind」住宿套票，優惠連母親節周末都適用！入住一晚豪華客房包客房餐務早餐或雙人自助早餐，連$700餐廳消費額，星期一至四入住的話更可享24小時住宿，而星期日至四入住更可享用行政貴賓廊禮遇，歎下午茶及黃昏雞尾酒。

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港麗酒店 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【6】The Murray —— 包三餐、送葡萄酒

美利酒店推出Gourmet Staycation住宿套票，平日入住可免費升級客房。套票包雙人半自助早餐、下午茶或午餐，及三道菜晚餐，另外更送葡萄酒一支。酒店設計時尚，有不少打卡位，包括門口和走廊，隨便一拍就呃到不少Like！

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美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【7】Hyatt Regency —— 第二晚半價

尖沙咀凱悅酒店位於K11商場的3至24樓，距離地鐵站只有1分鐘步程，交通超級方便。酒店最近推出超抵禮遇，連續入住兩晚，即享第二晚半價優惠，另送一位免費自助早餐。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【8】Hyatt Centric —— 第二晚半價

維港凱悅尚萃酒店鄰近北角碼頭及港鐵站，所有房間都坐擁無敵海景，浴室則以大理石打造，浴缸前面就是維港，可以一邊浸浴一邊欣賞大片海景！酒店最近推出超抵禮遇，連續入住兩晚，即享第二晚半價優惠，另送一位免費自助早餐。

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【9】喜來登酒店 —— 零房價兼歎自助餐、中菜等美食

Sheraton全新推出「縱寵饕饗之旅」套票，除了可於中午12時提早入住及延遲至下午2時退房外，更會贈送於房價同等價值的餐飲消費額，適用於酒店旗下餐廳，包括於咖啡廳任食香煎巨型帶子、即開生蠔、波士頓龍蝦等美食，亦可於中菜廳天寶閣品嘗米芝蓮推介的中菜。

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香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【10】The Langham —— 44折包4餐

朗廷酒店推出超抵住宿套票優惠，以44折入住城市景高級客房一晚，包雙人The Food Gallery自助早餐、自助晚餐、Artesian下午茶及黃昏雞尾酒，另外更會送一瓶紅酒及迎賓果盤。入住可提前於中午12時入住，歎足27小時！

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【11】逸東酒店 —— 歎MÖVENPICK雪糕朱古力火鍋下午茶

Eaton HK推出限時住宿優惠，入住「逸‧雅」客房一晚包雙人自助早餐及MÖVENPICK雪糕朱古力火鍋下午茶，任食超過10款口味的雪糕，還有水果、棉花糖等多款配料。

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逸東酒店 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【12】Cordis Hong Kong —— 包自助晚餐、送$300水療消費額

康得思酒店推出美食主題套票優惠，入住一晚包The Place享用自助早餐之外，還有自助晚餐，任食生蠔、多款凍海鮮等美食，另外亦可於歐陸餐廳酒吧Alibi品嚐午餐。每房更可獲贈$300水療消費額，放鬆身心。

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康得思酒店 地址： 旺角上海街555號 電話： 3552 3388

【13】海景嘉福洲際酒店 —— 28折包三餐

酒店的住宿套票計劃可入住海景房，還有包雙人自助早餐、聯乘SHISEIDO的外賣下午茶，更可享用雙人「阿拉斯加帝王蟹肉海鮮3道菜晚餐」連法國汽酒2杯。最正的是送$220 SHISEIDO禮品、房內汽球佈置及自訂語句，更可以住足30小時！

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海景嘉福洲際酒店 地址：尖沙咀麼地道70號 電話：2721 5161

【14】港威酒店 —— 送紅酒、朱古力、鮮花束

酒店推出「浪漫假期」住宿計劃，可延遲退房至下午3時。入住會送紅酒一支、朱古力一盒、新鮮花束一紮及迎賓水果盤。另外更可免費享用貴賓樓層雅座設施及服務，包括每日享用早餐丶下午茶及黃昏雞尾酒及小吃。

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【15】都會海逸酒店 —— 送$500起餐飲消費額歎自助餐

酒店推出超抵Staycation套票，入住高級客房可提前於11時入住、延遲至下午2時退房。另外更可獲贈$500起的餐飲消費額，只適用於西餐廳、千鶴日本料理及The Patio戶外酒吧。

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都會海逸酒店 地址：紅磡都會道7號 電話：3160 6888

【16】港島香格里拉酒店 —— 26折歎米芝蓮一星三道菜晚餐

酒店推出26折Staycation套票優惠，入住一晚豪華山景或海景客房包雙人自助早餐，亦可於房內享用米芝蓮一星珀翠三道菜晚餐。於星期四至六及公眾假期前夕入住，可享24小時住宿，於星期日至三入住，更可住足30小時！

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港島香格里拉酒店 地址： 中環法院道 電話： 2877 3838

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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