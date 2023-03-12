新加坡聖淘沙四日三夜行程：摩天輪、環球影城、水舞秀不容錯過

新加坡素有「花園城市」的美稱，自然生態與城市景觀總能和諧並存，綠意空間俯拾皆是。這個由不同的島嶼建構而成的小國，麻雀雖小，五臟俱全。既具有悠閒的島國風情，又具現代化的城市風光。如果已到訪新加坡本島各式景點，想要逃離城市的繁囂，可以選擇到僅以一條跨海大橋相連的聖淘沙Sentosa——美麗的島嶼，被視為新加坡的度假天堂。



除了自然的山海、海灘景觀外，還有豐富的娛樂設施，如新加坡環球影城、水上樂園、斜坡滑車等，一次滿足刺激玩樂、浪漫度假、自然觀光等不同體驗。

本文為你整理了新加坡交通方式的浪漫行程，讓你為旅程做好準備。

按圖看看新加坡和聖淘沙Sentosa四日三夜的行程安排👇👇👇

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交通方式：由新加坡本島前往聖淘沙

1. 輕軌快捷（Sentosa Express）

從MRT「港灣站Harbourfront」C出口出站，可以看到計程車搭乘處，迴轉則可以看到RWS8乘車處。直接往Vivocity裡走，沿指示牌走到3樓的Lobby L，就是Sentosa Express 車站。

2. 纜車

從MRT「港灣站Habourfront」B出口往港灣中心方向移動，穿過連接橋（2樓肯德基旁），跟隨指示步行至港灣第二塔搭乘纜車，乘搭「花柏山線」至「聖淘沙站Sentosa Station」下車，約15分鐘。

3. 巴士

(1) 從本島內的幾個MRT大站如「中峇魯站Tiong Bahru」、「烏節路Orchard」搭乘123號巴士，至「聖淘沙名勝世界Resorts World Sentosa」站，或「聖淘沙魚尾獅塔Sentosa Merlion Plaza」站下車。

(2) 從Vivocity的巴士站搭乘RWS8號巴士，到「聖淘沙名勝世界Resorts World Sentosa」站下車。

(3) 從「港灣站Habourfront」A出口的巴士站，搭乘RWS8號巴士，到「聖淘沙名勝世界Resorts World Sentosa」站下車。

4. 步行

從Vivocity北側，沿著Sentosa Boardwalk走到聖淘沙，步程約20分鐘，不過一樣需要支付入島費。

行程安排、景點介紹

Day 1：金沙空中花園觀景台 ➜ 濱海灣花園 ➜ 新加坡觀景摩天輪

第一天先到酒店安頓好一切，也將近下午或晚上了，就輕輕鬆鬆地到金沙空中花園觀景台、濱海灣花園看看風景、拍拍照，走走逛逛，也夠消磨上一至兩個小時了，然後到新加坡觀景摩天輪享受個浪漫的晚餐，然後在河畔散散步，感受新加坡的迷人夜色吧！

金沙空中花園觀景台

來到新加坡，金沙空中花園絕對是一生一定要造訪一次的景點！登上金沙酒店57樓，於200米高空以無邊際的視野欣賞美景，探索城市花園的迷人面貌。無論是日落時分，被夕陽餘輝照耀的溫暖市容；或是華燈初上，百家燈火閃爍的爛漫夜晚，這座城市的千變萬化之姿，都能讓你盡收眼底。

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• 地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

• 營業時間：11:00-21:00

• 交通方式：(1) 搭乘MRT南北線於「濱海灣站Marina Bay」下車，轉搭「400號巴士」於「濱海灣花園通道」下車；(2) 搭乘MRT環線到「海灣舫站Bayfron」下車，B出口出來走蜻蜓橋一路散步到濱海灣花園。



濱海灣花園

濱海灣花園就在金沙酒店後方，是新加坡政府2012年新建的花園。這裡也是電影《我的超豪男友Crazy Rich Asian》的取景地，電影中婚禮派對的舉辦地點正正是濱海灣花園。

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濱海灣花園佔地非常大，裡面有很多設施都非常的好拍，充滿了綠意色彩。包括有可以免費拍照的中央花園、東花園和南花園等戶外花園，以及擎天樹等戶外區域；還有需要付門票入場的「花穹（Flower Dome）」、「雲霧森林（Cloud Forest）」等溫室花園。

• 地址：18 Marina Gardens Dr, Singapore 018953

• 營業時間：05:00-02:00

• 交通方式：(1) 搭乘MRT南北線於「濱海灣站Marina Bay」下車，轉搭「400號巴士」於「濱海灣花園通道」下車；(2) 搭乘MRT環線到「海灣舫站Bayfron」下車，B出口出來走蜻蜓橋一路散步到濱海灣花園。



新加坡觀景摩天輪

樓高42層的新加坡觀景摩天輪號稱為「全世界最高的摩天輪」，足足有540英呎高，比新加坡的摩天大樓還要高。另外，它也是亞洲目前最大的摩天輪，裡面極為寬敞，足以容納團體和一家人。故為新加坡極具標誌性的著名地標，也是熱門景點，建成初期更非常受當地人歡迎。

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乘客在此可居高臨下觀賞新加坡迷人的城市景觀，美景盡收眼底；在清朗無霧的日子還可以看到三個國家的景色——新加坡市中心區、馬來西亞北部，以及印尼巴淡島，廣闊無垠。除此之外，喜歡賽車的遊客還可看到新加坡格蘭披治大賽的跑道。

比起購買單次票體驗一次，更建議購買空中用餐套票，CP值更高！單次票要價約港幣$230，但只要加港幣$800就能一併享受空中用餐經驗及五星級貴賓式款待，更為划算，而且還能體驗2次旋轉（約1小時）。在寬敞的摩天輪中享用四道菜餚的特別晚餐，有西式、中式或素食菜單供選擇。與伴侶一起一邊舒適地欣賞田園詩般的濱海灣美景，一邊品嚐精心準備的美食，享受浪漫時光，創建難忘回憶。

• 地址：30 Raffles Ave，Guest Services Lounge (Level 1), Singapore 039803

• 交通方式：由MRT「Promenade」站A出口，跟隨藍色行人指示牌步行8分鐘

• 開放時間：每天15:00-22:00；最後搭乘時間21:00；售票處營業時間14:45-21:15



Day 2：花柏山纜車 ➜ 新加坡環球影城一日遊

第二天，坐纜車到聖淘沙的新加坡環球影城遊玩。既然買了票，又難得到訪，當然要把握時間，可以的話把所有遊玩設施一次玩遍，然後逛逛精品店，才不枉此行！

新加坡環球影城

很多人到新加坡的其中一個目的，就是到新加坡環球影城遊玩。新加坡環球影城的門票，是全世界所有環球影城中最便宜的，不會讓人心疼的價格！雖然佔地面積相對其他環球影城較小，但其實把精彩的通通都濃縮了，走更少路其實更省體力！ 麻雀雖小、五臟俱全，有趣的程度並不輸其他國家。

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園區由七大主題組成，分別是荷里活、紐約、科幻城市、古埃及、迷失世界、遙遠王國，以及馬達加斯加。必玩的遊樂設施分別有：重現電影經典場景的「變形金剛3D對決」、緊張又驚險的「木乃伊復仇記」、全球最高的雙軌過山車「太空堡壘卡拉狄加」、「人類機械戰隊」等等。而且，每個遊樂設施的排隊時間不會很長，想要一次玩完全部的遊樂設施，絕對不是問題。

• 地址：8 Sentosa Gateway, Singapore 098269

• 營業時間：疫情期間14:00~21:00（會有所變動，建議自行到官網確認）

• 交通方式：搭乘Sentosa Express到「濱海Waterfront站」下車即可



Day 3：西樂索海灘 ➜ AJ Hackett ➜ 時光之翼水舞秀／海之頌

第三天，是超級刺激的一天！在城市裡逛了兩天，這天當然要親親大自然，到海灘去挑戰一下自己啦！在AJ Hackett Sentosa體驗各式各樣的極限運動，累了的話就在沙灘看著海浪休息一下！晚上就到附近的時光之翼水舞秀去看一看壯觀的水舞表演，作為美好一天的終結。

聖淘沙極限體驗 AJ Hackett Sentosa

由紐西蘭公司AJ Hackett在新加坡打造的一個高空項目活動中心，一座樓高50米的白色巨塔聳立於聖淘沙西樂索海灘上，提供刺激新潮的冒險運動及極限體驗，由經驗豐富的專業人士帶領遊客安全體驗，玩極限運動也不用花大錢，CP值超高！喜歡挑戰膽量、衝破極限的你必定不可錯過。

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由最安全的空中天橋、到刺激冒汗的巨型鞦韆、極限高空彈跳，你可以初嘗高空活動滋味，也可以盡情享受腎上腺素飆升的快感。即使旅伴的膽量彼此有所不同，也可以一同盡興！

而且，無論是哪一種體驗，都可以乘著電梯登上跳台，以全新的角度眺望及飽覽一整片的海灘景緻，並留下獨一無二的難忘美照。

空中天橋Skybridge適合較為膽小但想挑戰自我的旅客，走上近50米高、40米長的露天透明步道，享受高空的視覺盛宴，若想要留下網美照，空中天橋也是最夢幻的選擇之一，以全方位的壯闊海灘為背景，拍下眺望海灘景緻的夢幻美照。

• 地址：30 Siloso Beach Walk, Singapore 099011

• 交通方式：在聖淘沙搭乘海灘火車Beach Tram到「Siloso Point」或「 Cosata Sands Resort」站下車

• 開放時間：12:00-19:00（周二、三不開放）



時光之翼水舞秀／海之頌 Wings of Time

Wings of Time是一場設置在海邊的戶外燈光水舞秀，觀眾可以面對著海洋欣賞精彩的水舞表演。舞台搭建於海面上，用大幅水幕作為背景，配合大量水舞、立體投影、噴火、煙花、燈光等視覺效果，營造出絢麗的海上舞台。上演一場英雄救美的故事，與主角一起穿越時空、遨遊世界，表演炫目動人，絕無冷場。

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• 地址：Beach View, Sentosa, Singapore 098604 (Google Map)

• 交通方式：搭乘Sentosa Express到「Beach站」，然後搭乘海灘火車Beach Tram到「Siloso Beach站」下車。

• 表演時間：每天19:40、20:40各有一場



Day 4：新加坡S.E.A.海洋館 ➜ 花柏山纜車

第四天，晚上要搭飛機了，在早上的空檔到全球最大的水族館新加坡S.E.A.海洋館之一親親海洋生物，浪漫又療癒，而且行程時間彈性較大，時間較緊迫的就早點離開，時間較寬裕的不妨慢慢細逛！在旅程的最終，當然要把握沉浸在美景的機會，乘搭花柏山纜車返回本島，在纜車上享受最後一次空中用餐體驗，為餐程畫下美好終結。

新加坡S.E.A.海洋館

S.E.A.海洋館是全世界最大的海洋館之一，全館注滿多達六千多萬公升的海水，而且還擁有「全世界最長的海底隧道」，水族迷少不得來這裡朝聖一番！被水族館裡湛藍的水包圍著，偶爾泛起一點光線折射的波動，就如一個藍色海洋王國一樣，整個畫面超級浪漫的！無論是站在水族箱前拍幾張美照，還是和另一半一起輕鬆閒逛，也都非常合適呢！

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時間如果對得上的話，還有機會看到看到魚群的餵食秀。只要飼養員一灑下食物，魚兒們就會全體向前衝，畫面十分壯觀！想看的話，就要留意時間資訊了！另外，你也可以輕鬆看到絢麗繽紛的海底珊瑚礁，以及超過800種海洋生物，一覽海底王國奇觀。

• 地址：8 Sentosa Gateway, Resorts World Sentosa, Singapore 098269

• 營業時間：10:00 – 19:00

• 交通方式：(1) 搭乘Sentosa Express到「濱海Waterfront站」下車，然後步行到新加坡名勝世界，再依指示行走即可到達。(2) 從Vivo City搭乘RWS8號巴士到「新加坡名勝世界」，再依指示行走即可到達



花柏山纜車

乘搭纜車是來回聖淘沙島的最佳選擇，喜愛高空景色的你一定不能錯過！花柏山線（花柏山纜車站 > 港灣站 > 聖淘沙站）的風景最為美麗，從高空慢慢跨過一片大海，建議在日落時份搭乘纜車，臨近傍晚才能欣賞到夕陽海景呢！合理的價格，便可高空俯瞰整個聖淘沙島以及海灣，還能鳥瞰欣賞新加坡知名景點——魚尾獅！無論是白天還是夜晚，遼闊景色都各有不同風情。

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有時間及預算的話，也非常推薦大家預訂私人纜車車廂，並在內享受富有新加坡風味的精緻餐點，包括海南雞飯和新加坡辣蟹。避開城市的喧鬧，在專屬私人空間，締造難忘又獨特的空中用餐體驗。水晶車廂緩緩行駛於寧靜的聖淘沙高空，搭配浪漫夜空下的壯闊迷人的海港美景，看著獅城由夕陽入海變成絢麗夜景。沈浸在美食與美景中，實在讓人流連忘返。

• 地址：Mount Faber Cable Car Reception, 109 Mount Faber Road, Singapore 099203

• 交通方式：從MRT「港灣站Habourfront」B出口往港灣中心方向移動，穿過連接橋（2樓肯德基旁），跟隨指示步行至港灣第二塔搭乘新加坡纜車。

• 開放時間：(A) 連高空晚宴17:30 – 19:30（最後入場18:30）；(B) 純坐車08:45 – 20:30

P.S. 1：建議可提早抵達，避免錯過夕陽美景

P.S. 2：18:30後入場的旅客，其行程時間將縮短至1趟來回，晚宴時間約為1小時



（編按：由於疫情關係，景點開放時間或有更改，建議到訪前到官網了解最新安排。）



【本文獲「KKday」授權轉載】