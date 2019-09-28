【飲食熱話】肉骨茶發源地係馬來西亞定新加坡？真相同泉州話有關

關於「肉骨茶（Bak kut teh）」，你是白湯派還是黑湯派？ 到馬來西亞與新加坡旅遊，如果不吃肉骨茶，當地美味佳餚地圖的收集勢必會缺一大角。但實際嘗過兩地的肉骨茶，就會發現它們很不一樣！雖然都是帶肉的骨煲成的湯，但馬來西亞是黑湯，新加坡卻是白色的，為什麼會有如此大的差異呢？另外，兩國對於肉骨茶的發源地也一直爭論不休，究竟它來自馬來西亞，還是新加坡？ 文：黃敬翔／食力

常見的肉骨茶原來分成3種！各自口味大不同

在深入挖掘肉骨茶發源地前，需先了解所謂白湯與黑湯的差別。在新馬兩地，常見的肉骨茶共有3種：

福建黑湯派：使用各種中藥材、香料、黑醬油烹調，煮出的湯色較濃郁且藥膳味明顯，是馬來西亞最常見的類型，又以「巴生港口（Port Klang）」為代表。

廣東黑湯派：在藥膳湯底中加入藥酒以加強其藥效，較為小眾，僅在馬來西亞部分地區可嘗到。

潮州白湯派：符合潮州人清淡的口味，通常以大蒜和胡椒提味，熬煮的湯顏色較淺。在新加坡與馬來西亞檳城州受到歡迎。

近年來，在馬來西亞也出現了「乾肉骨茶」，其實就是湯煮成更濃稠的肉汁，再加入其它食材製成。另外，由於伊斯蘭教禁吃豬肉，肉骨茶更出現了以雞肉取代豬肉的「清真」或者「素食」的版本。

眾說紛紜！各有說法！但最具代表性的是「苦力論」

如果去問馬來西亞人，幾乎所有人都會言之鑿鑿肉骨茶就是起源於巴生港。同時，也有一些新加坡人宣稱肉骨茶早在巴生以前就存在於新加坡當地。肉骨茶的起源存在諸多說法與傳說，但不管是哪裡，流傳最廣且最具代表性的都是「苦力論」。

「苦力論」中指出，20世紀初，許多福建人因原鄉土地不敷使用，加上糧食不足，聽聞南洋遍地是黃金後，甘冒著生命危險義無反顧出洋南下，從事苦力工作。這些工作場景有人說是巴生港、也有人說是新加坡，但大致上都是苦力們在搬運貨物的過程中，偶有藥材碎片掉落在地，於是拾起來收集後，拿到專賣肉骨的攤位集資煮食，逐漸形成肉骨茶這樣的特色佳餚。

1945年巴生出現肉骨茶攤，但19世紀末新加坡可能就存在肉骨茶？

經新加坡「I eat is shoot i post」博主Leslie Tay博士實際採訪後，發現原來在二戰前，當地老人家就已經有邊吃肉骨、邊喝茶的記憶！（按圖放大了解肉骨茶的起源及發展）▼

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參考資料：

Is bak kut teh from Malaysia or Singapore?

尋找肉骨茶的起源◎林金城

Seng Huat Bak Kut Teh Restoran: The Origins of Bak Kut Teh continued…

The man who put Teh in bak kut teh

Singapore Hawker Classics Unveiled: Decoding 25 Favourite Dishes

【本文獲「食力」授權轉載，原文：馬來西亞還是新加坡？爭論不休的「肉骨茶」發源地就是......！】