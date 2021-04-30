撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-30 18:03

【姜濤｜姜濤生日】為慶祝人氣男團MIRROR成員姜濤22歲生日，一班「姜糖」為偶像準備了一系列的慶生應援。《香港01》旅遊頻道記者為大家整理全港21個必影位，港九新界都有，順便推介「姜濤灣」（銅鑼灣）5大人氣美食，今個weekend一於去打卡！

電車「姜濤號」貼上姜B的靚仔樣，吸引不少「姜糖」打卡。（Facebook @ 姜濤香港後援會）

除了有車身貼上姜B靚仔樣的電車「姜濤號」，還有各個LED燈箱、電車站、巴士站及地鐵站的應援廣告！打卡位有很多都位於銅鑼灣，各位「姜糖」影完相不妨去醫肚歎各款美食！想知有邊啲巴士站有燈箱廣告，立即按圖睇睇21個姜B生日應援打卡位及「姜濤灣」（銅鑼灣）美食5大推介😍👇👇

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😍同場加映1：10大話題人氣口罩推介😍

人氣男團MIRROR早前ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》不少人更留意到他們戴的口罩，更有網民於Facebook口罩資訊群組和網上討論區詢問姜濤等人的口罩牌子，就等記者為你解答！本文亦精選了近期10款話題口罩，最平一個$2有找，立即按圖睇睇10大人氣口罩推介🤩😍👇

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😋同場加映2：全港米線10強附配料推介😋

Facebook「香港米線關注組」至今已擁有超過10萬名粉絲，更有不少人表示自從加入了這個群組後，經常癮起去食米線！谷友影響力強大，至今熱捧多間小店，各區名店經常大排長龍。記者精選了備受網民推薦的全港10間米線店，想知每間的必叫配料，立即按圖睇睇😍👇👇

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