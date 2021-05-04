撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-04 15:45

有人說，髮型會對一個人的外表產生很大影響，甚至改變他人對你的第一印象。日本交友網站早前公佈一項調查，訪問男生心目中最喜歡、最有好感的女性髮型，清純又溫柔的馬尾只排第二，最受歡迎的又是哪款髮型？

日本交友網站「Love Seek」在2020年7月份至2021年1月份，訪問約1,000名由10多歲至30多歲不等的男性，調查他們心目中最喜歡以及最有好感度的女性髮型，而且今次的訪問對象特別是針對戀愛中的男性，所以女生們不妨參考一下以下排名，為今個夏天的約會做足準備！

（日版《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

👇👇即按下圖看日本男生票選「好感度最高」女生髮型Top10👇👇

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網站又同時公佈男生票選最不喜歡的女生髮型，最終結果竟然出乎意料？👇👇即睇最討厭女生髮型排行榜」Top 10👇👇

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同場加映：日本LDK實測15款防曬產品

《LDK the beauty》去年實測15款SPF系數35以下的防曬產品，包括Anessa、Curél、曼秀雷敦、無印良品及Biore等多個人氣品牌，部分香港有售。今次評測一共進行了4項測試，按下圖看評分方法及標準！👇👇👇

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完整排名請按全文：日本LDK實測15款防曬產品 MUJI防UV度勝Anessa Curél敏感肌適用