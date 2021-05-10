撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-10 15:35

【Staycation 熱話/ 朗廷酒店】近日有網民於Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享入住朗廷酒店的中伏經歷，指自己在房間休息時竟然有男職員衝入房間，令她覺得非常恐怖！

有港女花$12,000入住朗廷酒店套房，遭男職員拍卡闖入房間，令她感到非常恐怖和驚嚇。（Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」網頁截圖）

事主表示自己入住過朗廷酒店5、6次，「一直都覺得好好」，但今次再次入住卻有不愉快經歷，在房間休息途中竟有男職員在沒有按鈴的情況下拍卡，表示自己進來維修檯櫈。她覺得非常驚嚇，並認為「係一間5星酒店不能接受嘅事」。按圖即睇事發經過😲👇👇

《香港01》旅遊記者向朗廷酒店查詢，酒店方面指對於事件不作回應。事件引起網民熱烈討論，有人認為職員可能忙中有錯，並覺得酒店已作出賠償，覺得可以接受。不過，同時有很多網民覺得不可原諒，不是賠償多少問題，是私隱被侵犯。點擊圖片睇睇網民有咩講 👇👇👇

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

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