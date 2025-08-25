潮濕｜回南天｜天文台指，現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在本周中期進入南海中部，而其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。天文台預料該低壓系統與高壓脊的共同影響下，本港本周後期風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。據天文台九天天氣預報，本周四、周五（28日、29日）離岸及高地間中吹6級風，風力相等於3號風球，濕度高達95%。



潮濕天氣最容易令家具發霉！有日本專家指出，浴室、衣櫃等都是家居濕氣較重的地方，特別容易滋生霉菌，稍一不留神更會變成頑固的霉漬！要預防家居免被霉菌侵佔，除了保持室內環境通風，還有甚麼好方法？即睇日本專家教6招輕鬆家居防霉貼士！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

浴室、衣櫃等都是家居濕氣較重的地方，特別容易滋生霉菌！（《ZIP！》節目截圖）

天文台料濕度高達95% 周四迎驟雨及狂風雷暴

天文台指，現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在本周中期進入南海中部，而其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。天文台預料在其與高壓脊的共同影響下，本周後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。隨著該低壓系統遠離，下周初驟雨將減少。此外，熱帶氣旋劍魚會在今日移向越南北部，隨後在中南半島內陸逐漸消散。

據天文台九天天氣預報，明日至下周三將一連九日雨，濕度高達95%，而周四至周五間中有驟雨及狂風雷暴，離岸及高地間中風力達6級，風力如同3號風球，部分地區雨勢較大。

天文台預料周四至周五間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。（天文台官網截圖）

一連九日雨，天氣變得潮濕，最容易令家具發霉！日本電視節目《ZIP！》曾請來專業家居清潔公司的打掃達人栁田和也，傳授6招預防家局滋生霉菌的方法，讓大家保持家中乾爽！

天氣潮濕，原來風扇擺啱位，可以取代抽濕機！

打掃達人栁田和也指出，如果家中沒有抽濕機，可以使用風扇取代，不過就要留意擺放位置，加上一件必備吸濕法寶，便可以保持防止霉菌滋生！

日本電視節目《ZIP！》曾請來專業家居清潔公司的打掃達人栁田和也，傳授6招預防家局滋生霉菌的方法。《ZIP！》節目截圖

👇👇👇即睇必學日本專家6招防霉菌貼士！👇👇👇

+ 21

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉 日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本達人4招懶人家居清潔 用蛋殼洗保溫杯？

不少人都會趁著假期打掃，保持家居清潔。然而，肉眼見到的地方當然容易解決，但是梳化底、雪櫃底等這類隱藏的家居「污點」，如何才能輕鬆打掃乾淨，避免灰塵長期積聚導致細菌滋生，甚至再無後顧之憂？日本電視台節目《ZIP！》曾找來大型清潔公司的打掃專員尾崎真，傳授4招輕鬆打掃家居小秘訣，原本以為無用的垃圾，其實都可以變身做「打掃神器」？👇👇👇按圖看4招低成本家居清潔貼士👇👇👇

+ 12

即睇達人教用蛋殼洗保溫杯頑漬，全文：日本達人教4招懶人家居清潔術 蛋殼洗保溫杯有神效 橡筋超有用

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略