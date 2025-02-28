天文台料周末濕度達100% 專家5招衣服速乾法 晾窗邊竟是禁忌？
撰文：朵拉
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潮濕｜回南天｜天文台預料，受潮濕的海洋氣流影響，天文台預料本周末至下周初廣東沿岸氣溫逐步回升，而星期日（2日）及星期一（3日）或出現回南天氣，相對濕度或高達100%！
潮濕天氣下，洗完衣服只能選擇在室內晾乾，但又容易產生噏味，非常惱人。有日本節目請來洗衣專家，教5招室內晾衣速乾技巧，連去旅行酒店都適用，更發現放窗邊晾是致命傷？
天文台預告回南天到
天文台指，受一股潮濕海洋氣流影響，周末至下周初廣東沿岸氣溫逐將步回升，而周末及星期一有機會出現回南天氣，早晚潮濕有霧，日間溫暖。九天天氣預報顯示，周日及周一的濕度高達100%。天文台指，下周中至後期該區氣溫逐步下降，天氣顯著較涼及有幾陣雨。
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天氣潮濕多雨，想晾乾衣服都變得不容易。日本電視台節目《ZIP！》曾請來專家「洗衣三兄弟」（洗濯ブラザーズ），教大家在雨季晾衣的速乾技巧。
下雨天特別容易弄濕身上的衣物，連同剛剛洗好未乾透的衫褲，專家建議晾乾時間最好控制在5個小時以內，否則就會容易產生細菌，也是散發難聞「噏味」的成因。究竟在室內晾衣有甚麼要注意？放近窗邊不代表空氣會更加流通、衣物更快乾？
按圖睇日本專家教你5招衫褲速速乾！👇👇
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