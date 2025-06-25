打風！天文台料周四天氣急轉壞　達人教晾衫7禁忌　放窗邊晾超錯

天文台預料會在今日下午2時20分發出一號戒備信號，預計該熱帶氣旋會在今明兩日（25及26日）向西北方向移動。天文台料，本港明日有驟雨及狂風雷暴，初時離岸及高地間中6級。



天氣轉壞，晾衫難乾，室內晾衣又隨時散發出陣陣「噏味」。《香港01》好食玩飛頻道記者整合日本家務達人傳授的7個洗衣及乾衣禁忌，等大家避開雷區，就可縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味。



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熱帶氣旋似乎正在形成 料迎狂風驟雨及雷暴

天文台預料會在今日下午2時20分發出一號戒備信號，預計該熱帶氣旋會在今明兩日（25及26日）向西北方向移動。天文台九天天氣預報指，星期四氣溫稍降至27至30度，料會有幾陣狂風雷暴。天文台亦預料，明日風力間中有6級。周末期間至下周初天氣持續不穩定。

天文台預料明日風力間中有6級，且一連9日持續有雨。（天文台官網截圖）

除了狂風驟雨，天文台亦預測明日至下周二（7月1日）相對濕度高達95%；明日至下周五（7月4日）一連9日持續有雨。又落雨又濕漉漉，即使在室內晾衫都肯定難乾，不想晾衫有「噏味」，就要留意以下日本家務達人傳授的7個洗衣及乾衣禁忌！

洗衫晾衫禁忌【1】使用普通洗衣粉

洗完的衣服有「噏味」，是由於衣物仍未乾透時，未洗淨的細菌、油脂、汗水等在半濕的衣物上不斷繁殖和分解，形成一股難聞的氣味。所以，衣物殺菌屬於關鍵第一步！使用普通洗衣粉難以深層清潔細菌，可以選用市面上標明「殺菌」、洗淨力和去污力較強的洗衣液。

洗衫使用普通洗衣粉難以深層清潔細菌。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【2】洗衫放過多衣物

如果洗衣機內衣物太多，有空間不足的情況，洗衣液有機會未能浸透每件衣服，令細菌殘留。因此洗衣服時，應控制衣物分量在8成左右，避免放入過多衣物！

洗衫放過多衣物有機會令細菌殘留。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【3】衫距離太近

在室內晾衫時，衣物之間應避免「衫貼衫」，要留下一定空間，增加衣服接觸空氣的機會，方便衣物乾透！

洗衫晾衫禁忌【4】通風不足

香港晾衣空間有限，如果衣服之間未能保持距離，就必須保持通風暢順，否則會令衣料難以揮發水份。大家可以使用空氣循環扇或風扇，再配合抽濕機，保持空氣乾爽流動，就可有效乾衣！

香港晾衣空間有限，如果衣服之間未能保持距離，就必須保持通風暢順，否則會令衣料難以揮發水份。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【5】掛近窗邊

許多人都喜歡在窗邊晾衫，認為這樣會更快乾。但專家就表示，原來太近窗戶，空氣反而變得不流通，更會令衣物出現半乾半濕的狀況。

洗衫晾衫禁忌【6】放近地面

由於濕氣是由上至下流動，越接近地面，濕氣積聚得越多。所以，想衣物快乾，最好高掛衣服，建議可以使用調整高度的伸縮晾衫架。

想衣物快乾，最好高掛衣服，建議可以使用調整高度的伸縮晾衫架。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【7】衣物未有分類

都市人生活繁忙，晾衫全部掛起就了事。然而，不同類型衣物會有不同方法晾曬，如空內最好用上拱型晾衣法，把長身衣服褲子掛最外則，中間位置則放短身上衣、襪子等，形成上窄下闊的結構，令空氣流通，加快衣服晾乾。

另外也有毛巾專用蛇形晾衣法、牛仔褲內外返轉晾衣法，大家不妨一試！

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