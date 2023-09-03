颱風蘇拉｜打風雨天晾衫難乾　專家10招速乾貼士！掛近窗邊原來錯

夏天打風帶來狂風暴雨，遇上8號風球此等惡劣天氣，若加上空氣悶熱潮濕，剛洗完的衣服特別難乾，室內晾衣隨時散發出陣陣「噏味」。記者整合10招日本家務達人傳授的快速乾衣貼士，只要用正確的方法晾衣，就可以大大縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味。



【1】洗衣液點揀好？

洗完的衣服有「噏味」，是由於衣物仍未乾透時，未洗淨的細菌、油脂、汗水等在半濕的衣物上不斷繁殖和分解，形成一股難聞的氣味。所以，衣物殺菌顯得更為重要，可以選用市面上標明「殺菌」、洗淨力和去污力較強的洗衣液，抑制衣物上引起味道的細菌。

【2】控制衣物分量

洗衣服時，控制衣物分量在8成左右。如果洗衣機內衣物太多，空間不足的情況，洗衣液有機會未能浸透每件衣服，令細菌殘留！

掛窗邊原來一直做錯？按圖睇日本專家教10招快速乾衣法👇👇

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知多啲：日本專家教一招修復舊雨傘！

雨季當然不少得最重要的工具——雨傘。然而，一旦用久了，布料就會變軟不再「跣水」？日本電視台節目《ZIP！》早前請來「家務達人」和田由貴，教你如何用一招簡單方法修復變舊的防潑水雨傘，讓大家在雨季到來時都可以「落雨不怕落雪也不怕」！按下圖睇專家教一招修復防潑水雨傘👇👇👇