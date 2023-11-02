中伏景點｜12個旅遊點去完無下次！網民：英國地鐵臭韓國悶到嘔
撰文：程朗天
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有網民曾以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」以及「有咩國家去完一次就永無下次？」為題展開討論，12個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個你可能同意！
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中伏景點【1】韓國
榜首是韓國，雖然韓劇大受歡迎，韓星又紅遍全球，但首爾真的去過一次就怕怕。網民普遍都是彈地方污糟，不少本地人隨地吐啖真心得人驚。景點十分普通，「景福宮衰過黃大仙」，最慘是食物，來來去去都同一隻味，唔食得辣就更加無啖好食。
中伏景點【2】日本
日本話晒是香港人的「鄉下」，為何上榜？原來有網民嫌棄日本雖然是發達國家，但普遍當地人英語不佳，作為遊客非常不方便。而且自從香港開了Donki等日式百貨，日本過江龍美食又愈開愈多，根本不用飛去當地，都可以買到日本藥妝、品嘗日本美食。但熱愛日本的記者卻覺得就算是同一碗拉麵，還是日本的香呀……
有些地方網民話去過一次呻中伏！👇即睇網民熱數12個旅行地點，去完一次無take two，當中有無你所想 👇
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中伏景點【5】巴黎
看完《Emily in Paris》對巴黎充滿幻想 ？網民卻超多劣評，不單止污糟，地鐵更是超級臭，周圍都有尿味，一點都不浪漫。治安問題又是另一個網民討論重點，去旅行換來有財物損失當然什麼興緻都沒有了。又有網民分享「搭地鐵有當地人唔畀錢買飛．身貼身同你一齊入閘」，這算是另類旅遊體驗 ？
中伏景點【8】印度
印度好壞參半，雖然少不免「景點很悶」的評語，但印度作為文明吉國，喜歡古蹟的遊客還是很雀躍的，然而幾乎所有去過的網民都有一樣的遭遇一一肚痛。當地衛生情況網民用「恐怖」來形容，更稱一定要帶定喇叭牌才好前往。
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