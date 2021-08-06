【旅遊熱話】受疫情影響無法外遊，很多人都會入住本地酒店來一個Staycation，不過遠離市區才有真正的度假感覺，因此不少人都會選擇愉景灣、西貢的酒店，背山面海，感覺愜意。不過最近就有網民到銀礦灣度假因被指破壞生態，遭到網民圍攻。



有網民於Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」分享到銀礦灣度假的過程，卻遭到一班網民圍攻。（資料圖片）

最近有網民於Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」分享與家人到大嶼山銀礦灣度假的過程，不過不單未能成功「呃Like」，反而遭到一班網民公審。究竟她分享度假經歷引發甚麼問題？立即按圖睇睇😡👇👇

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🤩同場加映1：一文看清用消費券去Staycation邊間酒店用得！🤩

電子消費券已經開始接受登記，不少人都打算好好利用$5000去酒店Staycation。想知酒店究竟接受八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK哪種支付工具？記者致電全港熱門酒店及訂房平台，查詢各酒店接受的付款方式，方便你mark低心水之選，到8月1日收到第一期消費劵時就可以立即訂房！立即按圖睇睇各大酒店接受的支付方式💸👇👇1. 港島及新界區

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2. 九龍區及3大訂房平台

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

有酒店員工強調睡前切勿做一件事！想知係咩，立即觀看全文👉👉👉Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼 員工：呢個房號最邪住親都出事