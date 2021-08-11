【無印良品／MUJI】早餐唔好空肚食，最好都唔好食完仲係空肚！早前，日本晨間資訊節目《ラヴィット！》找來三位無印良品（MUJI）達人，分別是整理收納顧問梶梶谷陽子、擁有27年資歷的「無印迷」小林尚子及有「最強無印迷」稱號的漫畫家藤田あいみ，在逾百款人氣極高的MUJI冷凍食品中，選出各自推介TOP 3，然後再商議得出一款成為終極冠軍！如果你也像記者一樣，食厭三文治和燒賣腸粉，想來點新意思？不妨參考一下MUJI迷的心水美食！



（《ラヴィット！》節目截圖）

朱古力牛角包

首先是整理收納顧問梶梶谷陽子推介的第3位——朱古力牛角包！最佳的加熱方式是先用微波爐叮40秒，然後放入焗爐烘烤1分30秒，就可以食到外面鬆脆，內裡軟熟的口感，配合半流心朱古力醬，做下午茶也非常適合！

（《ラヴィット！》節目截圖）

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同場加映：日本MUJI迷推介必回購好物Top7

無印良品（MUJI）在全世界座擁逾千間分店，從衣物、家具至食品，各式各樣的商品不斷推陳，深受很多追求簡約生活的人士歡迎。早前，日本MBS電視台節目《サタデープラス》請來整理收納顧問兼無印迷小林尚子，推介她心目中回購率最高的7款商品，部分香港買得到！小林小姐更會傳授幾招實用收納技巧，提高做家務的效率！

【第7位】PET補充瓶

近年，不少人轉用補充裝洗手液、沐浴乳及洗髮產品。不過，市面上販售的補充瓶一般都需要將洗頭水、沐浴補充裝沿著狹窄的瓶口倒入瓶子，容易倒瀉之餘，更會令瓶身變得「黐立立」！無印良品這款可拆蓋式PET補充瓶一改以往的做法，讓用家可以將補充裝放入瓶子，省去很多時間和功夫！

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