【Staycation / 香港酒店優惠】最近有不少頂級5星級酒店都推出劈價優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選10個奢華酒店抵住優惠，包括迪士尼酒店、美利酒店、文華東方酒店、半島酒店、四季酒店、君悅酒店、JW萬豪酒店、維港凱悅尚萃酒店、朗廷酒店及港島香格里拉大酒店。



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢並無包括加一服務費。）



【1】迪士尼酒店 —— 4人海景房超抵價

迪士尼探索家度假酒店和迪士尼樂園酒店同時推出4人住宿優惠，最多可以4位成人、3大1細、2大2細入住。入住一晚海景房或海景露台房之餘，還可以在泳池暢泳及任玩酒店多項設施！

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迪士尼探索家度假酒店

地址：香港迪士尼樂園度假區

電話：3510 2000

迪士尼樂園酒店

地址：香港迪士尼樂園度假區

電話：3510 6000



【2】美利酒店 —— 近乎零房價

The Murray推出超抵優惠，入住一晚Superior Room房型可於指定日子免費連升兩級至N2 Grand Room，另外更包$1200餐飲消費額、$400 SPA消費額、免費泊車，亦可帶同寵物入住，幾項禮遇的價值加埋幾乎等同房價！

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美利酒店

地址：中環紅棉路22號

電話：3141 8888



【3】文華東方酒店 —— 包4餐送SHISEIDO護膚品

酒店推出全新優惠，可住足24小時外，還包雙人早餐及三道菜晚餐。入住文華閣房型還可在文華閣Lounge歎足4餐，由早餐、下午茶、黃昏cocktail歎到晚餐，還會送AIA摩天輪雙人套票！

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文華東方酒店

地址：中環干諾道中5號

電話：2522 0111



【4】半島酒店 —— 送$1650消費額+$1650禮券

酒店推出激罕優惠，入住一晚豪華客房，可享用大堂茶座雙人半島早餐套餐。另外更送$1650消費額，適用於酒店餐飲或水療。退房時亦可獲贈一張價值$1650的酒店禮券，下次入住時使用，超抵住！

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半島酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道

電話：2920 2888



【5】四季酒店 —— 送$800消費額歎米芝蓮中菜

酒店推出夏日Staycation套票，入住全新裝修的客房之餘，還可以歎早餐，同時獲贈$800消費額，適用於米芝蓮中菜廳龍景軒、The Lounge或客房餐飲服務。酒店的無邊際泳池坐擁一大片維港海景，不妨順便打個卡！

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四季酒店

地址：中環金融街8號

電話：3196 8888



【6】君悅酒店 —— 送$1000餐飲消費或下午茶或自助餐

Grand Hyatt一向獲得一眾Staycation迷的好評，酒店最近推出夏日住宿優惠，入住一晚包早餐，還可以在7項禮遇中選擇一項，包括送$1000餐飲或水療消費額、茶園或咖啡廳下午茶、自助餐等。

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君悅酒店

地址：灣仔港灣道1號

電話：2588 1234



【7】JW萬豪酒店 —— 送$1200餐飲消費、$620雪花秀護膚品

酒店推出「雙倍喜悅」夏日住宿優惠，除了可以入住兩間相連房間外，指定日子入住更可住足24小時，入住2晚還可升級至海景房！套票包4位JW咖啡室自助早餐及$1200餐廳消費額，適用於酒店餐廳如JW咖啡室、The Lounge等，亦可用於房內用餐。另外會送紅酒一支及價值$620的韓國高級護膚品牌雪花秀人參護膚5件體驗套裝。

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JW萬豪酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

電話：2810 8366



【8】維港凱悅尚萃酒店 —— 包自助餐或下午茶

Hyatt Centric推出3款夏日Staycation套票，入住一晚標準房型可歎自助午餐、自助晚餐或仲夏下午茶套餐。房間坐擁海景，無邊際泳池亦非常受歡迎，不少女生都為了在泳池打卡特地入住這間酒店！

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維港凱悅尚萃酒店

地址： 北角北角邨里1號

電話： 3762 1234



【9】港島香格里拉大酒店 —— 24折包自助早餐

酒店推出24折優惠，入去一晚豪華山景客房可於cafe TOO 或其他餐廳享用豐富雙人自助早餐，加$440更可升級到豪華海景客房，飽覽維港海景。

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港島香格里拉大酒店

地址：中環法院道太古廣場

電話：2877 3838



【10】朗廷酒店 —— 歎米芝蓮餐盤推薦晚餐

朗廷酒店推出「極·嘆米芝蓮龍蝦牛扒住宿」，包2021米芝蓮餐盤推薦餐廳Bostonian精選晚餐，大歎草飼紐西蘭牛柳、烤波士頓龍蝦等美食。更可享用朗廷會禮遇，包括早餐、下午茶、黃昏雞尾酒和開胃小吃，還有全日供應的美酒及精選飲品。每房還會送一支紅酒一支。

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朗廷酒店

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



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