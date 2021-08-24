【Staycation / 香港酒店優惠】精選9月13間酒店Staycation抵住優惠，包括君悅酒店、半島酒店、四季酒店、Ritz Carlton、Rosewood、Hyatt Centric、Cordis、港麗、朗廷、柏寧酒店、金域假日、朗廷及Marco Polo，最平人均$165就住到！



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢並無包括加一服務費。）



【1】君悅酒店 —— 超抵價海景房包3餐

Grand Hyatt推出激抵優惠，套票包足三餐，包括雙人自助早餐、Tiffin茶園自助午餐及Tiffin茶園外賣下午茶。入住更可免費升級豪華海景客房，還可獲贈葡萄酒一支及韓國知名護膚品牌su:m37°價值近千元的護膚套裝！

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君悅酒店

地址：灣仔港灣道1號

電話：2588 1234



【2】半島酒店 —— 送$1650消費額+$1650禮券

酒店推出激罕優惠，入住一晚豪華客房，可享用大堂茶座雙人半島早餐套餐。另外更送$1650消費額，適用於酒店餐飲或水療。退房時亦可獲贈一張價值$1650的酒店禮券，下次入住時使用，超抵住！

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半島酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道

電話：2920 2888



【3】四季酒店 —— 送$800消費額歎米芝蓮中菜

酒店推出夏日Staycation套票，入住全新裝修的客房之餘，還可以歎早餐，同時獲贈$800消費額，適用於米芝蓮中菜廳龍景軒、The Lounge或客房餐飲服務。酒店的無邊際泳池坐擁一大片維港海景，不妨順便打個卡！

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四季酒店

地址：中環金融街8號

電話：3196 8888



【4】The Ritz Carlton Hong Kong —— 包下午茶、免費美妝及護膚體驗

香港麗思卡爾頓酒店推出「Just Us Girls」住宿套票，入住豪華客房一晚包雙人早餐，並可於大堂酒廊或房內歎雙人下午茶。同時更送多項免費體驗，包括Salvatore Ferragamo個人專屬香氛體驗、CLINIQUE皮膚分析、Bobbi Brown眼妝服務。另外更可免費租借即影即有相機，內有10張相紙，啱晒同閨密瘋狂打卡！

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The Ritz-Carlton Hong Kong

地址：九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場

電話：2263 2263



【5】港麗酒店 —— 住海景房、送月餅券

Conrad推出中秋節限時住宿優惠，於指定日子入住可免費升級至豪華半海景客房。套票還包客房餐務早餐或雙人自助早餐，更可享$700客房餐務及酒店餐廳消費額，及六件裝白蓮蓉蛋黃中裝月餅禮券一張。

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港麗酒店

地址：金鐘金鐘道88號

電話：2521 3838



【6】康得思酒店 —— 歎米芝蓮中菜、送香薰蠟燭

酒店推出美食主題Staycation，歎明閣米芝蓮中菜，菜式包括拍青瓜花雕凍鮑魚、古早缸底醬油藍天使蝦、招牌蜜汁叉燒等。每房更可獲贈LALIQUE香薰蠟燭一個，價值$680，帶回家中讓香氣放鬆身心。

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康得思酒店

地址：旺角上海街555號

電話：3552 3388



【7】維港凱悅尚萃酒店 —— 包自助晚餐、Spa按摩

Hyatt Centric推出「食．住．嘆」住宿計劃，入住一晚包雙人自助早餐，晚餐可於Cruise空中餐廳及酒吧享用二人套餐，送一支精選紅、白或汽泡酒。晚餐亦可選擇於The Farmhouse咖啡廳歎雙人自助晚餐。套票還送泰國天然護膚品牌Siam Botanicals Thai Spa的雙人皇牌香薰按摩或泰式傳統按摩體驗，夠晒歎！

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維港凱悅尚萃酒店

地址： 北角北角邨里1號

電話： 3762 1234



【8】瑰麗酒店 —— Infinity Pool坐擁維港海景

Rosewood推出夏日住宿套票，除了入住豪華客房住宿及享用雙人早餐，還可於Holt's Café享用港式下午茶、於Bayfare Social歎Happy Hour，或到DarkSide品嚐雞尾酒及小食。入住還可於酒店無邊際泳池打卡，坐擁無敵維港海景景色，日落時超靚！

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瑰麗酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

電話：3891 8888



【9】柏寧酒店 —— 包4餐連自助晚餐

酒店推出抵住優惠，套票包足四餐：雙人自助晚餐、雙人早餐、下午小點及黃昏雞尾酒。入住可免費升級至新裝修的尊貴豪華客房，亦可享免費體驗班，包括瑜珈班、塔羅班、攝影班或體能訓練班。

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柏寧酒店

地址：銅鑼灣告士打道310號

電話：2293 8888



【10】逸東酒店 —— 超低價入住

Eaton HK推出超抵淨房優惠，可免費升級至逸‧尚客房。入住還可免費享用室外泳池，位於天台的泳池以摩洛哥風格打造，淺藍色的牆壁和樑柱陪襯粉紅色的火烈鳥，充滿異國風情。

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逸東酒店

地址：油麻地彌敦道380號

電話：2782 1818



【11】Marco Polo —— 免費升級至貴賓樓層

酒店推出全新住宿優惠，於指定日子入住可免費升級至貴賓樓層的高級客房，並可於貴賓樓層雅座享用雙人自助早餐、下午茶、黃昏雞尾酒及小食。另外還可獲贈醫學護膚先驅ERNO LASZLO禮券，包括免費修護水凝眼膜一份及免費體驗活性水潤修護療程。

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馬哥孛羅香港酒店

地址：尖沙咀廣東道3號

電話：2113 0088



【12】金域假日酒店 —— 一家四口入住包自助早餐

酒店推出親子Staycation優惠，入住一晚優尚豪華客房包自助早餐，更可住足27小時！套票最多可供2大2小入住，除開人均超平！

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金域假日酒店

地址： 尖沙咀彌敦道50號

電話： 2369 3111



【13】朗廷酒店 —— 包4餐連自助晚餐

酒店推出27折住宿優惠，套票包雙人自助晚餐、早餐、下午茶、黃昏雞尾酒。自助晚餐可任食多款海鮮，包括括波士頓龍蝦、新西蘭生蠔翡翠螺等，還有北寄貝、甜蝦、三文魚、油甘魚、吞拿魚、鯛魚等日式刺身及其他美食。

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朗廷酒店

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



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