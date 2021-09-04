夏天天氣炎熱，在購買需要冷凍食材時，不少人都會預先準備保溫袋和冷袋防止食材絞壞。不過，原來一旦擺錯位置，就容易影響保冷效果。早前，有日本節目實測分別將冰袋放在食物盒上方及下方，看看哪個方法的保冷效果更好！



夏天去露營或沙灘時，帶冰袋為飲品保溫是常識吧？不過，原來冰袋擺放位置會影響保溫功能，早前日本朝日電視台節目《日本人の3割しか知らないこと》實測將冰袋分別放在食物盒的上方和下方，究竟哪個方法更保冷？👇👇即按圖睇實測結果👇👇

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同場加映：膠盒洗極總是油淋淋？日本節目實測一招有效去油膩！

叫完外賣剩下的食物盒想循環再用，但是塑膠食物盒無論如何清洗都覺得「油淋淋」？日本朝日電視台節目《日本人の3割しか知らないこと》今次教一招簡單去油的方法，除了用水加洗潔精，又實際測試加入一種調味料，看看兩者效果相差幾遠！👇👇按圖看節目實測結果！👇👇

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加入一種調味料後，即睇實測效果有多大分別？全文：膠盒洗極總是油淋淋？日本節目實測加一種調味料混合洗潔精超有效