【家居清潔】喜歡穿淺免衫的朋友一定有同感，就是身上的衣物特別容易沾染汗漬，久而久之甚至會產生臭味和細菌。日本電視台節目《ZIP！》請來專業家務達人圓谷真奈美老師，教大家用簡單工具輕鬆清洗3款夏天常用物品，包括最易殘留汗水和化妝品污漬的帽子、長期被汗水沾濕的背囊和隱藏著無限細菌的毛公仔！



《ZIP！》節目截圖

【1】帽子

首先是很多觀眾來信向專家「求救」的帽子汗漬清洗秘訣！夏天去沙灘、草地野餐時，不少女生都會戴上草帽，一來可以遮太陽，二來是打卡拍照時增添時尚感！因此，今次圓谷老師會教大家如何清洗不可放入洗衣機的草帽，必備去污小工具竟然是卸妝濕紙巾？👇👇按圖睇帽子去漬方法👇👇

【2】背囊

夏天除了腋下容易出汗，長期孭著背囊的後背同樣是重災區！如果怕放入洗衣機清洗容易變形，可以參考一下圓谷老師的方法，只要準備清水和衣物清潔劑即可！👇👇按圖睇背囊清洗方法👇👇

【3】毛公仔

如果要把毛公仔放入洗衣機清洗，最擔心裡面的棉花會走位導致變形？圓谷老師今次教的方法除了成功幫毛公仔回復「靚樣」，亦可以防止毛公仔變形！👇👇按圖睇毛公仔清洗方法👇👇

圓谷老師提醒，晾乾毛公仔時放入洗衣袋，可以有效防止變形「走樣」，下次幫心愛的毛公仔「洗澡」，記得要多加留意了！

同場加映：日本家政婦教5招家居清潔術

日本電視台以往也曾請來「打掃達人」清掃收納協會會長大津たまみ，傳授5招夏季家居清潔術，教你輕鬆將家居變得乾淨又企理！每次看見抽油煙機上的油污，都不知如何著手清理？👇👇按圖睇日本打掃達人教5招家居清潔術👇👇

清洗窗簾時，放入洗衣機前如何摺疊窗簾布都有技巧！

