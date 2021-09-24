Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game / 오징어 게임）於上周五（17日）上架後，於全球各國都大受歡迎，更登上美國Netflix排行榜冠軍！最近Netflix將劇中場景搬到首爾梨泰院地鐵站，吸引大批劇迷去打卡！



Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》大受全球各國觀眾歡迎，更登上美國Netflix排行榜冠軍。（ig @ netflixkr）

《魷魚遊戲》講述456名身負巨債的人，被邀請參加一個生存遊戲，每個回合都會玩不同的兒時遊戲，例如「123紅綠燈」，而最後留下來的玩家就可以得到456億韓圜（約港元3億400萬）的獎金。不過，在遊戲中輸掉或者中斷放棄的下場都只有一個——死！

Netflix將劇中場景搬到首爾梨泰院地鐵站（ig @ netflixkr）

雖然劇中有不少血腥場面，但梨泰院地鐵站的場景佈置卻色彩繽紛，充滿童真。梨泰院地鐵站通往出口的樓梯及牆壁都以粉紅色佈置，打卡裝飾除了有參加者玩「123紅綠燈」時出現的大頭娃娃、糖餅遊戲時的七彩攀登架，還有裝著456億獎金的巨型豬仔錢罌。現場還有不少劇中的靈魂粉紅色服裝工作人員，如果與他們合照，更會鬼馬地做出不同動作配合！按圖即睇梨泰院地鐵站中的《魷魚遊戲》場景佈置😍👇👇

+ 22

宣傳展覽將於9月26日結束，即使一班香港劇迷未能到當地打卡，都可以透過上面的圖輯望梅止渴，或者周末在家再次重溫劇集！

想知道更多韓國文化、美食推介，click 入專頁睇更多資訊！👉👉👉韓國旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

😳同場加映：12句性暗示你要知 韓國人話去香港等於18禁！喝檸檬汁會失身？😳

去外地旅行或使用交友APP認識世界各地的朋友當然可以增廣見聞，但同時亦要小心誤墮情色陷阱。分分鐘因為各地文化不同，沒有注意到對方正在「開車」。記者為大家解構亞洲各國12句性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，很多都與日常生活接觸到的食物有關！立即按圖睇睇亞洲12句曳曳暗示😲👇👇

想知點解香港和可樂都是隱喻性行為？立即觀看全文👉👉👉12句性暗示你要知 韓國人話去香港等於18禁！喝檸檬汁會失身？