萬聖節好去處｜6大萬聖節必玩推介！主題樂園/鬼屋/展覽/互動劇場

【萬聖節好去處】記者為大家整合2021年萬聖節好去處，包括本地兩大樂園的萬聖節慶典：海洋公園「哈囉喂全園祭」和迪士尼樂園萬聖節派對，還有展覽和本地藝團創作的互動真人表演。



【1】海洋公園「哈囉喂全園祭」

海洋公園「哈囉喂全園祭」。（圖片來源：資料圖片）

每年10月，大家一想起「萬聖節好去處」就會聯想起「哈囉喂」，而今年是海洋公園舉辦「哈囉喂全園祭」20週年，主題是「新常態．玩過界」，帶來不少新搞作，由即日起至10月31日，「哈囉喂全園祭」分為4大主題區，包括「藍妹啤酒呈獻南神莊園」、「20週年追魂館」、「老大街尋兇」和「互動刺激體驗」。部分景點和活動更會留待入夜才正式開放，勢令全場恐怖氣氛急速「焫」著！

海洋公園「哈囉喂全園祭」

地點：海洋公園各處

日期：（日間及全日驚嚇體驗）2021年10月1日至31日（逢星期二除外）；（夜間驚嚇體驗）2021年10月14至17日、22至24日，以及29至31日



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【2】香港迪士尼樂園「萬聖重來，反轉迪士尼」萬聖節派對

迪士尼樂園「萬聖重來，反轉迪士尼」萬聖節派對（圖片來源：資料圖片）

香港迪士尼樂園由即日起至2021年10月31日舉辦 Halloween Time「萬聖重來，反轉迪士尼」萬聖節派對，分為「可愛趣怪」及「詫魅神秘」兩個主題，一次過體驗迪士尼的日與夜！日間主題是「可愛趣怪」，在「Halloween詫趣花園」與迪士尼角色打卡、欣賞米奇Halloween玩轉大街派對等趣怪活動；晚上就到了「詫魅神秘」主題，除了與虎克船長、紅心皇后等惡人角色打卡拍照，更有重頭戲——「惡人舞動迪士尼」歌舞匯演！

香港迪士尼樂園「萬聖重來，反轉迪士尼」

地點：香港迪士尼樂園

日期：即日起至2021年10月31日（逢星期二及四關閉）

特別開放日子：2021年9月30日及10月14日

延長開放日子（至晚上十時）：2021年10月22日至24日、10月29日至31日



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【3】南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」

1:1模型打破富江一貫美麗誘惑的形象，以恐怖怪物的身分登場！

今年10月萬聖節，「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽登陸荃灣南豐紗廠！展覽分為5大漫畫主題區，包括《十字路口的美少年》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》及《富江‧鬼屋》。各區域會重現漫畫場景，還原陳設及燈光，讓觀眾彷如置身漫畫格中遊走，親身體驗伊藤潤二筆下的恐怖美學世界觀。

南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」詳情：

地點：南豐紗廠M層 The Annex（荃灣白田壩街45號）

日期：2021年10月1日至10月31日

門票價格：港幣180元（即日起公開發售）



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【4】萬聖節互動真人劇場《靈校》2.0

（圖片來源：TS Crew Facebook）

由本地藝術團體TS Crew創作的萬聖節活動《靈校》2.0再度回歸大埔藝術中心！《靈校》2.0以「廢校」為概念，集合真人演出、現場互動及聽覺刺激於一身，主辦單位建議參加者可以穿上校服，增加臨場恐怖感，遊走舊大埔官立中學校園，體驗一段毛骨悚然的互動故事劇場！

《靈校》2.0

地點：大埔藝術中心 （新界大埔安邦路12號）

日期 ：2021年10月21日至24日；10月28日至10月31日

時間：下午8時30分至9時30分



【5】台灣插畫「鬼門圖文」 阿嬤登陸旺角

台灣人氣插畫家「鬼門圖文」首次登陸香港！阿嬤會在今個萬聖節會化身成Party嬤，貫徹「厭世系」的黑色幽默和鬼故事吐槽人生，與各位過一個熱焫焫的HEAlloween！今次商場在5樓空中花園特設五光十色的LED舞台，除了與Party裝扮的阿嬤打卡影相，更有兩隻三米高巨型吹氣阿嬤公仔隨風抖動，非常鬼馬！

「焫著阿嬤HEAlloween派對」

地點：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place 5/F空中花園

日期：2021年9月25至10月31日



【6】銅鑼灣《糖街製片廠》鬼片世界

本地企業Vie-won-won創立的全港首間5D電影體驗館《糖街製片廠》，在今個萬聖節會搞搞新意思，除了常設「驚慄電影體驗館」大玩鬼屋、密室逃脫等互動體驗，還有「孟蘭神功黑魔法」，將傳統神功戲加入西方魔術，創新又刺激！另外，想在萬聖節「脫單」的朋友，可以參加《Long漫．SLOW DATING》，在餐廳共進晚餐及相約體驗「5D電影驚慄體驗館」！

《糖街製片廠》驚慄電影體驗館

地點：銅鑼灣糖街8號

時間：下午3時至9時30分

價錢：2人套票 $748、4人套票 $1320（網上預訂）

電話：5920 5838



「孟蘭神功黑魔法」

地點：銅鑼灣糖街8號

日期及時間：9月27日、10月4日、10月11日、10月18日及10月25日下午8時至9時30分價錢：$380（網上預訂）

電話：5920 5838



《Long漫．SLOW DATING》

地點：銅鑼灣糖街8號

時間：下午7時

價錢：$780（網上預訂）

電話：5920 5838



同場加映：10月生日優惠12大餐廳免費食！

各位10月生日的壽星有著數！記者搜羅了12間餐廳的10月生日優惠，通通都可以免費食，壽星免費可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳、燕窩、鮑魚等等，同行朋友都有折扣。踏入10月，又到燒烤的季節，連BBQ也有生日優惠！而且在國慶及重陽節假期都可以使用優惠，非常抵食！即睇下文，mark低心水餐廳啦！



（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】香港半島酒店大堂茶座：壽星免費，再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，指定人數同行，其中一位有機會免費享餐，再送蛋糕！而且國慶及重陽節假期都可以使用生日優惠。🍰🍰按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

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香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話：2696 6772／2696 6693



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