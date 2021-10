萬聖節好去處｜6大萬聖節必玩推介！主題樂園/鬼屋/展覽/互動劇場

【萬聖節好去處】記者為大家整合2021年萬聖節好去處,包括本地兩大樂園的萬聖節慶典:海洋公園「哈囉喂全園祭」和迪士尼樂園萬聖節派對,還有展覽和本地藝團創作的互動真人表演。



【1】海洋公園「哈囉喂全園祭」

海洋公園「哈囉喂全園祭」。(圖片來源:資料圖片)

每年10月,大家一想起「萬聖節好去處」就會聯想起「哈囉喂」,而今年是海洋公園舉辦「哈囉喂全園祭」20週年,主題是「新常態.玩過界」,帶來不少新搞作,由即日起至10月31日,「哈囉喂全園祭」分為4大主題區,包括「藍妹啤酒呈獻南神莊園」、「20週年追魂館」、「老大街尋兇」和「互動刺激體驗」。部分景點和活動更會留待入夜才正式開放,勢令全場恐怖氣氛急速「焫」著!

海洋公園「哈囉喂全園祭」

地點:海洋公園各處

日期:(日間及全日驚嚇體驗)2021年10月1日至31日(逢星期二除外);(夜間驚嚇體驗)2021年10月14至17日、22至24日,以及29至31日



【2】香港迪士尼樂園「萬聖重來,反轉迪士尼」萬聖節派對

迪士尼樂園「萬聖重來,反轉迪士尼」萬聖節派對(圖片來源:資料圖片)

香港迪士尼樂園由即日起至2021年10月31日舉辦 Halloween Time「萬聖重來,反轉迪士尼」萬聖節派對,分為「可愛趣怪」及「詫魅神秘」兩個主題,一次過體驗迪士尼的日與夜!日間主題是「可愛趣怪」,在「Halloween詫趣花園」與迪士尼角色打卡、欣賞米奇Halloween玩轉大街派對等趣怪活動;晚上就到了「詫魅神秘」主題,除了與虎克船長、紅心皇后等惡人角色打卡拍照,更有重頭戲——「惡人舞動迪士尼」歌舞匯演!

香港迪士尼樂園「萬聖重來,反轉迪士尼」

地點:香港迪士尼樂園

日期:即日起至2021年10月31日(逢星期二及四關閉)

特別開放日子:2021年9月30日及10月14日

延長開放日子(至晚上十時):2021年10月22日至24日、10月29日至31日



【3】南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」

1:1模型打破富江一貫美麗誘惑的形象,以恐怖怪物的身分登場!

今年10月萬聖節,「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽登陸荃灣南豐紗廠!展覽分為5大漫畫主題區,包括《十字路口的美少年》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》及《富江‧鬼屋》。各區域會重現漫畫場景,還原陳設及燈光,讓觀眾彷如置身漫畫格中遊走,親身體驗伊藤潤二筆下的恐怖美學世界觀。

南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」詳情:

地點:南豐紗廠M層 The Annex(荃灣白田壩街45號)

日期:2021年10月1日至10月31日

門票價格:港幣180元(即日起公開發售)



【4】萬聖節互動真人劇場《靈校》2.0

(圖片來源:TS Crew Facebook)

由本地藝術團體TS Crew創作的萬聖節活動《靈校》2.0再度回歸大埔藝術中心!《靈校》2.0以「廢校」為概念,集合真人演出、現場互動及聽覺刺激於一身,主辦單位建議參加者可以穿上校服,增加臨場恐怖感,遊走舊大埔官立中學校園,體驗一段毛骨悚然的互動故事劇場!

《靈校》2.0

地點:大埔藝術中心 (新界大埔安邦路12號)

日期 :2021年10月21日至24日;10月28日至10月31日

時間:下午8時30分至9時30分



【5】台灣插畫「鬼門圖文」 阿嬤登陸旺角

台灣人氣插畫家「鬼門圖文」首次登陸香港!阿嬤會在今個萬聖節會化身成Party嬤,貫徹「厭世系」的黑色幽默和鬼故事吐槽人生,與各位過一個熱焫焫的HEAlloween!今次商場在5樓空中花園特設五光十色的LED舞台,除了與Party裝扮的阿嬤打卡影相,更有兩隻三米高巨型吹氣阿嬤公仔隨風抖動,非常鬼馬!

「焫著阿嬤HEAlloween派對」

地點:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place 5/F空中花園

日期:2021年9月25至10月31日



【6】銅鑼灣《糖街製片廠》鬼片世界

本地企業Vie-won-won創立的全港首間5D電影體驗館《糖街製片廠》,在今個萬聖節會搞搞新意思,除了常設「驚慄電影體驗館」大玩鬼屋、密室逃脫等互動體驗,還有「孟蘭神功黑魔法」,將傳統神功戲加入西方魔術,創新又刺激!另外,想在萬聖節「脫單」的朋友,可以參加《Long漫.SLOW DATING》,在餐廳共進晚餐及相約體驗「5D電影驚慄體驗館」!

《糖街製片廠》驚慄電影體驗館

地點:銅鑼灣糖街8號

時間:下午3時至9時30分

價錢:2人套票 $748、4人套票 $1320(網上預訂)

電話:5920 5838



「孟蘭神功黑魔法」

地點:銅鑼灣糖街8號

日期及時間:9月27日、10月4日、10月11日、10月18日及10月25日下午8時至9時30分價錢:$380(網上預訂)

電話:5920 5838



《Long漫.SLOW DATING》

地點:銅鑼灣糖街8號

時間:下午7時

價錢:$780(網上預訂)

電話:5920 5838



同場加映:10月生日優惠12大餐廳免費食!

各位10月生日的壽星有著數!記者搜羅了12間餐廳的10月生日優惠,通通都可以免費食,壽星免費可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳、燕窩、鮑魚等等,同行朋友都有折扣。踏入10月,又到燒烤的季節,連BBQ也有生日優惠!而且在國慶及重陽節假期都可以使用優惠,非常抵食!即睇下文,mark低心水餐廳啦!



(下列優惠以發稿日為準,最終價格視乎個別餐廳而定)

【1】香港半島酒店大堂茶座:壽星免費,再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一,最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠,壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐,指定人數同行,其中一位有機會免費享餐,再送蛋糕!而且國慶及重陽節假期都可以使用生日優惠。🍰🍰按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby



地址:尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話:2696 6772/2696 6693



