暖水池｜全港25個公眾暖水池開放時間+地址　入場費最平$8起

【暖水池】冬天想游水但是又怕凍？康樂及文化事務署（康文署）轄下25個暖水池，將會由即日起開放至明年3月，位置遍佈港九新界，部份更有超好玩滑梯和嬉水池，入場最平$8起，更設有月票，隨時都可以在暖水池蜴泳，想知暖水池最新開放詳情，即睇下文了解一下吧！



九龍公園游泳池。（圖片來源：康文署）

康樂及文化事務署（康文署）管理轄下共有44個公眾游泳池，當中25個設有暖水池。暖水池位置遍佈港九新界，港島區及九龍區各有7個，而新界區有11個。惟何文田游泳池現正用作社區疫苗接種中心，暫停開放至另行通知。

入場費用方面，逢星期一至五，長者、小童、學生、殘疾人士及同行者只需$8，成人為$17。星期六、日及公眾假期，長者、小童、學生、殘疾人士及同行者$9、成人收費$19。

暖水池：港島區【1】港島東游泳池

港島東游泳池位於西灣河，是港島區少見設有滑梯的游泳池。

港島東游泳池

開放時間：06：30-12:00、13：00-17：00、18：00-21：00

地址：香港西灣河鯉景道52號

交通：西灣河站A出口



暖水池：港島區【2】堅尼地城游泳池

堅尼地城游泳池在嬉水池設有多個可愛蘑菇亭及小型玩樂設施，大人小朋友都啱玩！

堅尼地城游泳池

開放時間：06：00-12：00、13：00-17：00、18：00-22：00（只開放室內游泳池）

地址：香港堅尼地城西祥街北2號

交通：香港大學站C2出口



👇👇👇點圖即睇其他港島區暖水游泳池👇👇👇

暖水池：港島區【3】中山紀念公園游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

中山紀念公園游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-17：00、18：00-22：00

地址：香港西營盤東邊街北16號

交通：西營盤站A2出口



暖水池：港島區【4】灣仔游泳池

（圖片來源：康文署）

灣仔游泳池

開放時間：07：00-22：00（只供團體訓練用，12月1日至2022年1月20日暫停開放）

地址：香港灣仔港灣道27號 交通：灣仔站A2出口



暖水池：港島區【5】摩理臣山游泳池

（圖片來源：康文署）

摩理臣山游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-17：00、18：00-22：00（只開放室內游泳池）

地址：香港灣仔愛群道7號

交通：銅鑼灣站A出口



暖水池：港島區【6】維多利亞游泳池

（圖片來源：康文署）

維多利亞游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-17：00、18：00-22：00（2022年2月12日-4月13日暫定開放）

地址：香港銅鑼灣興發街一號

交通：天后站B出口



暖水池：港島區【7】堅尼地城游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

堅尼地城游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-17：00、18：00-21：00

地址：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓

交通：柴灣站



暖水池：九龍區【1】九龍公園游泳池

九龍公園游泳池位於九龍公園內，旁邊是體育館、植物公園和休憩處。

九龍公園游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-17：00、18：00-22：00

地址：九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園

交通：佐敦站C1出口



暖水池：九龍區【2】斧山道游泳池

斧山道游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-17：00、18：00-21：00

地址：九龍黃大仙龍翔道30號

交通：黃大仙站



暖水池：九龍區【3】荔枝角公園游泳池

（圖片來源：康文署）

荔枝角公園游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：00

地址：九龍荔枝角荔灣道1號

交通：美孚站D出口



暖水池：九龍區【4】深水埗游泳池

（圖片來源：康文署）

深水埗游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-16：00、19：00-21：00（2022年2月24日-4月15日暫停開放）

地址：九龍深水埗荔枝角道733號

交通：長沙灣站B出口



暖水池：九龍區【5】大角咀游泳池

（圖片來源：康文署）

大角咀游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-17：00、18：00-21：00

地址：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓

交通：柴灣站



暖水池：九龍區【6】藍田游泳池

（圖片來源：電影服務統籌科）

藍田游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-22：00

地址：九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓

交通：藍田站A出口



暖水池：九龍區【7】觀塘游泳池

（圖片來源：康文署）

觀塘游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-22：00（12月15日-2022年4月15日暫停開放）

地址：九龍觀塘翠屏道2號

交通：觀塘站D1出口



暖水池：新界區【1】將軍澳游泳池

將軍澳游泳池設有多條滑梯，嬉水池面積非常大，是不少人的泳池首選。

將軍澳游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：將軍澳運隆路9號

交通：寶琳站C出口



暖水池：新界區【2】元朗游泳池

元朗游泳池同樣設有多條滑梯，不少人讚場內滑梯非常刺激！

元朗游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：元朗體育路10號

交通：朗屏站C出口



暖水池：新界區【3】東涌游泳池

（圖片來源：康文署）

東涌游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：東涌達東路5號

交通：東涌站A出口



暖水池：新界區【4】城門谷游泳池

（圖片來源：康文署）

城門谷游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：荃灣城門道21號

交通：大窩口站A出口



暖水池：新界區【5】屏山天水圍游泳池

（圖片來源：康文署）

屏山天水圍游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：天水圍聚星路1號

交通：天水圍站C出口



暖水池：新界區【6】屯門游泳池

（圖片來源：康文署）

屯門游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：屯門海皇路8號

交通：屯門站轉輕鐵



暖水：新界區【7】屯門西北游泳池

（圖片來源：康文署）

屯門西北游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：屯門鳴琴路95號

交通：屯門站轉輕鐵



暖水池：新界區【8】青衣西南游泳池

（圖片來源：康文署）

青衣西南游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：青衣涌美路70號

交通：葵芳站轉巴士



暖水池：新界區【9】粉嶺游泳池

（圖片來源：康文署）

粉嶺游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：粉嶺新運路73號

交通：粉嶺站C出口



暖水池：新界區【10】顯田游泳池

（圖片來源：康文署）

顯田游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：沙田大圍車公廟路68號

交通：大圍站F出口



暖水池：新界區【11】沙田賽馬會游泳池

（圖片來源：賽馬會）

沙田賽馬會游泳池

開放時間：06：30-12：00、13：00-18：00、19：00-21：30

地址：沙田源禾路10號

交通：沙田站A3出口



🏖️暖水池公眾入場費：

成人：$17（星期一至五）、$19（星期六、日及公眾假期）

長者、小童、學生、殘疾人士及同行者：$8（星期一至五）、$9（星期六、日及公眾假期）

3歲或以下幼童：免費



公眾游泳池月票費用：$300

*年滿60歲長者、殘疾人士連同同行者（1名）、3-13歲兒童及全日制學生購買月票可享半價優惠。

*開放時間及日期以康文署為準。

