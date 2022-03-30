【巴士重啟】隨著新冠疫情放緩，運輸署早前宣布，將會恢復早前暫停服務140條路線中79條路線服務，部份日間路線班次等候時間縮減至10分鐘內，最長候車時間為半小時內，涵蓋多條郊遊巴士路線，當中包括西貢、水泉澳、烏蛟騰等人氣行山景點，大家記得密切留意！

巴士3月底重啟多條郊遊巴士路線 共79條路線、最耐等半個鐘一班車

隨著專營巴士公司的車長缺勤情況有所改善，運輸署日前（29日）宣布，將要求各巴士公司，恢復早前獲批准暫停服務140條路線中的79條路線服務，其中部份日間路線的繁忙時段班次調整幅度，最多延長不超過10分鐘，而延長後的班次間距時間，一般維持在30分鐘內！

（資料圖片）

九巴共有38條巴士路線重開將於明天（31日）起重開，當中包括多架前往尖沙咀碼頭巴士，分別是1（竹園邨總站 往返尖沙咀碼頭）、2（長沙灣-蘇屋邨 往返 尖沙咀碼頭）、6（荔枝角 往返 尖沙咀碼頭）、7（樂富 往返 尖沙咀碼頭）及11（九龍站 往返 鑽石山站），平均為17至30分鐘一班車，至晚上8時後將改為30至60分鐘一班車。

今次巴士重啟服務包括有多條郊遊巴士路線，當中包括5條人氣推介的行山景點，如行山人士可以留意，有關路線及途經地點一覽：

行山/郊遊景點1. 油塘魔鬼山

14B 牛頭角 往返 藍田廣田邨



行山/郊遊景點2. 水泉澳

47A 葵芳(南)總站 往返 水泉澳總站



行山/郊遊景點3. 西貢/橋咀洲地質步道

92R 尖沙咀碼頭 往返 西貢巴士總站（只開星期日下午）



行山/郊遊景點4. 西貢黃石家樂徑

289R 沙田市中心 往返 西貢黃石碼頭 （星期六暫停）



行山/郊遊景點5. 烏蛟騰

275R 大埔 往返 烏蛟騰（星期六暫停）



其餘復開九巴路線有：2X、5P、6F、6P、8A、13P、35X、36X（只開上午）、40A（只開下午）、41P（只開上午）、43C（只開上午）、64S、81S、82D、89P（星期六暫停）、89S 、93K、96R（星期六暫停）、202、230X、242X（只開上午）、243P、258S、259C、261X、268B、271B、271P、271X、272X、274。

九巴調整服務時間如下：

除了九巴外，運輸署亦批准新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士在3月31日至4月10日期間繼續調整服務，包括繼續暫停共61條路線，當中大部份是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，及僅在假日提供的特別郊遊路線，以及通宵路線服務，有關路線有替代公共交通服務供乘客使用，大家要密切留意！