渡假屋推介｜2大靚景渡假屋！峇里風/泰式別墅　私房菜+瑜珈

【渡假屋推介】隱世靚景Villa推介！踏入夏天，相信大家都想去旅行避世，不如去香港隱世奢華別墅渡假！記者精選2大靚景別墅，分別位於貝澳及清水灣，同樣背山面海，即睇靚景別墅詳情！

渡假屋推介｜2大靚景別墅！峇里風/泰式別墅背山面海 私房菜+瑜珈

渡假屋推介【1】Villa Aether

位於大嶼山貝澳的全新別墅Villa Aether背山面海，一共樓高三層，別墅主打峇里風格，裝修以淺色系、木系及藤編為主調，超有渡假感！二樓及三樓採用落地大玻璃，設有客廳、飯廳、客房等，大家可在室內飽覽無敵海景。一樓則設有大陽台，在戶外座位歎美食、曬太陽，十分寫意！

除了住宿外，Villa Aether亦會定期舉辦靜修療養身心靈的活動，如瑜珈、運動課程、聲音浴及冥想等，亦有提供私房菜。

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渡假屋推介【1】Villa Aether

地址：大嶼山貝澳

預訂途徑：https://www.villa-aether.com/



渡假屋推介【2】AMTARDA

泰式別墅Villa「AMTARDA」位於清水灣，同樣背山面海。別墅主打泰式裝風情，裝修採用了大自然木系及現代時尚設計，超有異國感！別墅設有4房、大客廳、飯廳和健身房等等，最多可容納8人。面向清水灣海景，置身泰國布吉渡假！

Villa除了提供住宿外，同時是泰式餐廳，供應泰式私房菜晚餐，包括咖哩炒蟹、青芒果沙律芒果糯米飯等泰菜，亦會因季節而進行調整菜單。

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渡假屋推介【2】AMTARDA

價錢：$20000/晚起（8人）

晚餐價錢：$1200/人起



地址：清水灣

預訂途徑：https://www.instagram.com/amtarda/?hl=zh-hk

