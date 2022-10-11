導遊列日本人5大不友善行為 無預約入餐廳被趕 網民：係你有問題

日本開關消息一傳開，不少港人已經開始計劃「返鄉下」，打算暢遊日本。不過，有日本導遊透過媒體發聲，斥責日本人不好客，並列出日本人5大不友善行為，包括無預約入餐廳會被趕。相關文章發布後，有網民幫忙解畫，亦有網民認為問題源自導遊，相關話題在網路引起巨大迴響。

導遊列日本人5大不友善行為 無預約入餐廳會被趕 網民:係你問題

出生於伊朗並歸化日本的文化溝通顧問及導遊石野シャハラン，日前於日本媒體「Newsweek」，以「『熱情好客之國』是一種幻覺……身為外國人的自己感到好痛心 感覺被（服務業界）當作吵鬧的妨礙者」（「おもてなしの国」は幻想だった...外国人の私が痛感した「うるさい邪魔者」あつかい）為題撰寫文章，列出日本人對遊客的5大不友善行為：

（圖片來源：Unsplash@agathe_26）

1. 疫情後入國程序欠缺指引

石野先生認為，現時日本入國程序好複雜。在到達日本時，他認為工作人員態度不友善，態度強硬要求下載健康相關應用程式，及填寫繁複的入境表格，過程中毫無說明及指引，認為相關程序只是基本收集個人資料的程序，無法展示出日本人好客一面。

2. 兌換外幣被店員「當狗咁趕」

入境以後，會發現到日本國內外幣兌換機數量大減。便利店內雖然仍有外幣兌換機，但亦隨之引來遊客聚集排隊。石野先生指，曾目睹一名貌似便利店店長的員工，以不悅臉色指引遊客到便利店旁較貴匯率處兌換日圓。他出聲反駁，惟該員工未有理會，直接轉身返回店內。

（圖片來源：Unsplash@ben_wong_31）

3. 逼遊客攞住行李周圍行

石野先生又指，在疫情之前，新幹線列車就一直被詬病行李空間不足，其後在國土交通省支持下，陸續支援向偏遠地區酒店運送行李的服務，但又隨著疫情而停止服務。石野先生感嘆，作為遊客，他希望能享受新幹線體驗，欣賞沿途風景，惟受到行李限制，只能選擇背上背包，準時乘坐公共交通工具。

4. 餐廳職員對遊客有差別待遇

石野先生再分享帶團經歷，他與18名遊客於秋葉原逛街後，前往咖啡廳享用午餐。由於事前未有訂座，當餐廳老闆得知後，石野先生稱被餐廳老闆打斷說話，未有解釋清楚原因，例如食材不足，或不夠時間預備等，直接以：「不行不行！（無理無理！）」拒絕石野先生一行人入座，過程被石野先生形容為「像狗一樣被趕走（犬のように追い払われる）」。

5. 機場職員英文都唔識

作為旅客大門的機場內，亦有類似事件。石野先生指，東京成田機場內店舖及餐廳太早關門，不少外地遊客都要被逼挨餓。石野先生遂以英文向機場服務員查詢。眼見機場服務員對日本顧客笑臉相迎，在外國人以英文查詢問題時，便笑容欠奉，閉口不言，僅以手勢示意解答問題，石野先生更稱，相關情況讓不少中南美洲及歐洲的遊客感到目瞪口呆。

（圖片來源：Unsplash@diegitane）

網民反應好激烈「有問題係個導遊！」

相關文章引起不少迴響，有部分網民支持石野先生講法：「我在京都也碰過不友善的餐廳業者⋯⋯害我到現在都對京都人有陰影」，亦有網民直斥石野先生講法無理：直斥：「這種人去哪都會被轟出來⋯⋯」、「這樣也能當導遊？跟到他的團員好可憐」等。

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有網民回應石野先生提出的部分例子，稱：「18人就要分4組覓食啊，不然就預約，哪國都沒辦法應付一次那麼大桌好不好。便利商店總是很多人，換匯影響其他人權利，他們自己也沒賺到，超煩耶⋯⋯」