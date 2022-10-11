香港航空札幌來回連稅$3,633起超抵！11月、12月早機去午機返

撰文：羅雪盈
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日本終於開關！香港航空推出香港來回札幌連稅$3633起，而且還要是早機去、晚機返，剛剛記者搜尋機位時，看到11月、12月仍買到札幌連稅$3633起的價錢！不過買前要考慮清楚，因為香港航空正尋求通過英國及香港法庭進行債務重組，方案要獲得75%債權人支持，以免破產清算，香港高等法院聆訊將於10月13日舉行。去前宜先看看日本入境要求找換店推介及入境日本前幾天要下載使用的mySOS教學！

香港航空札幌來回連稅$3,633起！早機去晚機返 11月仲有機位

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圖片來源：香港航空

向來有留意札幌機票的朋友也會知道，在這個時候出現的札幌來回連稅$3,633起機票是難得，而且時間都相當不錯，如11月的話就早上9點15分起飛，下午3點多就會到達；回程也是下午4點多，於香港晚上9點多就會到達。

如果是12月的話，就會是早上7點40分起飛，下午1點半到達札幌；回程也是下午4點多，於香港晚上9點多就會到達。

不過要留意現時香港航空最平的價錢是只包7kg的手提行李，如加上20kg寄艙行李來回連稅$4,053起、30kg寄艙行李及3次免費更改則$4,183起。

圖片來源：香港航空

各級別札幌機票詳情：

經濟飛：$3,633起
【1】付費預留座位
【2】付費寄艙行李
【3】免費7kg手提行李
【4】更改日期及航班收費：$300
【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$1,000

精選經濟飛：$4,053起
【1】付費預留座位
【2】免費20kg寄艙行李
【3】免費7kg手提行李
【4】更改日期及航班收費：$300
【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$1,000

超級自在飛：$4,183起
【1】免費預留座位（不適用於「尊享空間」座位）
【2】免費30kg寄艙行李
【3】免費7kg手提行李
【4】3次免費更改日期及航班
【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$700

圖片來源：unsplash@missle

再次提醒，由於現時香港航空正尋求通過法庭進行債務重組，如未獲得75%債權人支持，就有機會破產清盤。所以買之前真的要考慮清楚！

香港航空札幌來回機票
價錢：$3,633起
出發日期：11月2日至12月6日
官網：https://www.hongkongairlines.com

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