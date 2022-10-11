香港航空札幌來回連稅$3,633起超抵！11月、12月早機去午機返

日本終於開關！香港航空推出香港來回札幌連稅$3633起，而且還要是早機去、晚機返，剛剛記者搜尋機位時，看到11月、12月仍買到札幌連稅$3633起的價錢！不過買前要考慮清楚，因為香港航空正尋求通過英國及香港法庭進行債務重組，方案要獲得75%債權人支持，以免破產清算，香港高等法院聆訊將於10月13日舉行。去前宜先看看日本入境要求、找換店推介及入境日本前幾天要下載使用的mySOS教學！

香港航空札幌來回連稅$3,633起！早機去晚機返 11月仲有機位

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圖片來源：香港航空

向來有留意札幌機票的朋友也會知道，在這個時候出現的札幌來回連稅$3,633起機票是難得，而且時間都相當不錯，如11月的話就早上9點15分起飛，下午3點多就會到達；回程也是下午4點多，於香港晚上9點多就會到達。

如果是12月的話，就會是早上7點40分起飛，下午1點半到達札幌；回程也是下午4點多，於香港晚上9點多就會到達。

不過要留意現時香港航空最平的價錢是只包7kg的手提行李，如加上20kg寄艙行李來回連稅$4,053起、30kg寄艙行李及3次免費更改則$4,183起。

圖片來源：香港航空

各級別札幌機票詳情：

經濟飛：$3,633起

【1】付費預留座位

【2】付費寄艙行李

【3】免費7kg手提行李

【4】更改日期及航班收費：$300

【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$1,000



精選經濟飛：$4,053起

【1】付費預留座位

【2】免費20kg寄艙行李

【3】免費7kg手提行李

【4】更改日期及航班收費：$300

【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$1,000



超級自在飛：$4,183起

【1】免費預留座位（不適用於「尊享空間」座位）

【2】免費30kg寄艙行李

【3】免費7kg手提行李

【4】3次免費更改日期及航班

【5】取消機票及退款（航班出發前）收費：$700



圖片來源：unsplash@missle

再次提醒，由於現時香港航空正尋求通過法庭進行債務重組，如未獲得75%債權人支持，就有機會破產清盤。所以買之前真的要考慮清楚！

香港航空札幌來回機票

價錢：$3,633起

出發日期：11月2日至12月6日

官網：https://www.hongkongairlines.com

