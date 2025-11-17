鶴咀行山路線、交通詳情一文睇，仲可睇到燈塔、海蝕洞！鶴咀行山路線因全程都是平坦石屎路，而且可途中可以見到多個天然景觀，包括鶴咀雷音洞、蟹洞、鶴咀燈塔等等，更可飽覽香港島海域的美景，新手都可以輕鬆到達，2小時行完，適合打卡！

鶴咀行山路線｜新手2小時行完睇燈塔、海蝕洞靚景 附路線及交通

鶴咀行山路線：筲箕灣巴士總站 --> 鶴咀道--> 鶴咀燈塔--> 鶴咀雷音洞 --> 鶴咀海岸保護區--> 筲箕灣東大街

（讀者提供）

鶴咀海岸保護區中的鯨魚骨原來有段故！（李琬瑩攝）

鶴咀行山路線【第1站】筲箕灣巴士總站出發

鶴咀行山路線的交通方法是首先到達筲箕灣巴士總站，乘搭往石澳方向的9號巴士，假日和平日往鶴咀的班次都有所不同，除了查時間表，記得上車前問車長該班次會否經鶴咀。

想看到前往鶴咀行山路線沿途美景，記得坐巴士右手邊，在前往鶴咀途中的海景盡收眼簾。

鶴咀行山路線【第2站】鶴咀道

下車後見到通往鶴咀行山路線的入口，沿著鶴咀行山路線鶴咀道行，大概走15分鐘便會看到士多，有售山水豆腐花、燒賣等食物，大家可以在這裡休息。

鶴咀行山路線繼續沿石屎路直行，右面可以看到港島區的風景，行大概30分鐘就會行到鶴咀道的盡頭，轉左行入往草地旁的鶴咀行山路線小徑，有時會見到有人在遠處的山頭玩滑翔傘。

+ 13

鶴咀行山路線【第3站】鶴咀燈塔

繼續行到小路盡頭，遇到一到分叉路後轉左，沿落斜路下行就會到達鶴咀燈塔。

鶴咀行山路線中的鶴咀燈塔是香港現存歷史最悠久的燈塔，於1875年已經存在，被列為古蹟。鶴咀燈塔由花崗石成砌，入口的鐵門上方佈滿幾何圖案，加上純白塔身，甚有希臘燈塔的感覺，是鶴咀其中一個熱門打卡地點。

鶴咀行山路線【第4站】雷音洞打卡

原路折返至分叉路口，轉右往雷音洞行，行10分鐘左右，左面會出現梯級，沿梯級走下去便到達雷音洞。雷音洞是鶴咀行山路線著名的海蝕洞之一，是個受海水的侵蝕作用所形成的洞穴。命名為雷音洞，是因為每逢有海浪衝擊洞壁，都會有隆隆巨響。

看似隱秘的洞穴想打卡可以在洞外自拍，亦可以入到洞內與拍打濺起的浪花合照，不過記得注意安全。

鶴咀行山路線【第5站】鶴咀海岸保護區

折返至石屎路前行，便來到了鶴咀海岸保護區，首先會見到曾有傳是海洋公園殺人鯨海威的骸骨的鯨魚骸骨標本，展示了頭顱、魚背及胸骨。後來有專家證實是在1955年在維港擱淺的鬚鯨。

鶴咀行山路線最著名的打卡一定是在骸骨標本附近的蟹洞，蟹洞經過洞內巨浪拍擊，鑿成像蟹一樣的洞，是渾然天成的奇觀，洞內可看見壯觀的巨浪拍岸，不過大家在打卡時要注意安全。

打卡之後，大家可以原路折返至下車處，乘搭9號巴士回到筲箕灣市區。

鶴咀行山路線

本日路線：筲箕灣巴士總站 --> 鶴咀道--> 鶴咀燈塔--> 鶴咀雷音洞 --> 鶴咀海岸保護區--> 筲箕灣東大街

路程：約5公里

需時：約2小時

交通：於筲箕灣巴士總站乘搭9號巴士，到鶴咀道下車。



鶴咀行山路線



打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌗

獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌑



備註：鶴咀海岸保護區並無任何廁所，起點至終點只有兩個廁所，分別是距離鶴咀巴士站約50米的流動廁所，及信記士多旁的旱廁，所以見到就好去了！在路上會經過兩間士多，但營業時間無法確定，所以記者建議大家在筲箕灣巴士總站旁邊的超級市場買些糧食。



沿路有大半路程是沒有網絡的，既無法上網，亦打不到電話。記者在香港大學太古海洋科學研究所及鶴咀村一帶才收到電話訊號。不過沒有網絡的好處，就是你會更留意四周而非一直使用電話。鶴咀一帶的生態十分豐富，把心思放在欣賞沿路各種少見的植物、蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓等等吧。

