航空公司燃油附加費調整　國泰/JAL大幅減價、ANA加價後無動靜

三年之後終於可以再去旅行，大家又是時候搶機票。最近航空公司調整燃油附加費，價格更新後，國泰航空及日本航空（JAL）有明顯降幅，下調達二百港元，而全日空（ANA）早前加價後至今未有動靜，即看航空公司燃油附加費更新詳情：

燃油附加費更新！【持續更新】

國泰/JAL/ANA定期調整 日本/韓國/泰國/英國

國泰航空

國泰航空於2022年10月14日宣佈燃油附加費更新詳情，於為香港購買機票前往指定目的地，由2022年11月1日起，由為$1,330下調至$1,127（附圖1）；往來香港及南亞次大陸的航班，則由2022年11月1日起，由為$634下調至$537。惟要留意，不論購票地，往來日本與香港或台北、往來香港至中國內地，往來菲律賓與香港之航段均維持原訂價格，詳情可參考下列表格：

詳細資料：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/prepare-trip/travel-advisories/fuel-surcharge-updates.html

最後更新：2022年10月14日



日本航空（JAL）

日本航空（JAL）國際線收取燃油附加費，每兩個月作出價格調整。現今燃油附加費收費表將維持至至11月30日，在2022年12月1日至2023年1月31日期間出票，燃油附加費將會有所下調，「日本=東亞（韓國，蒙古除外）」航線，包含香港在內，將由原訂107美元（約839.87港元），下調至86美元（約675.04港元），價格隨不同航段及指定出發地而作出調整，詳情可參閱下列表格：

詳細資料：https://www.jal.co.jp/hk/zhhk/inter/fare/fuel/detail/index.html

最後更新：2022年10月17日



全日空（ANA）

乘坐全日空（ANA）需要繳付燃油附加費，該費用按照燃油的市場價格而定，燃油附加費可增加、減少或取消，購票時將以適用的匯率轉換為本地貨幣。資料顯示，全日空（ANA）每兩個月更新一次燃油附加費資料，在2022年10月1日至2022年11月30日，價格如下：