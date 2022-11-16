HK Express香港飛沖繩或新加坡單程$128起，來回連稅最平$1,131起！HK Express突發推出限時機票優惠，即日起預訂香港飛沖繩或新加坡，單程機票只需$128起，快閃旅行必搶！

HK Express突發優惠！沖繩/新加坡單程$128起 來回連稅最平$1,131

HK Express（香港快運航空）突發推出限時優惠，由即日起至11月18日，香港飛沖繩及新加坡單程$128起！沖繩來回連稅最平$1,131起，新加坡來回連稅$1,370，非常抵玩！

以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（資料圖片）

今次快閃優惠的旅遊日期由2022年12月1日至2023年3月25日，根據記者今日（16日）於官網機票搜尋器所見，目前平飛數量仍有不少，想買平機票去旅行記得把握機會！

+ 1

香港飛沖繩航班時間方面，逢星期一至星期日都有得飛，去程航班UO820出發時間為07:05；回程航班UO821回程時間則為12:00。

（圖片來源：HK Express官網截圖）

由11月11日起，HK Express同樣每日都有機往返香港至新加坡，去程航班UO780出發時間為15:20；回程航班UO781回程時間則為20:15。

（圖片來源：HK Express官網截圖）

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

（photo-ac）

HK Express沖繩/新加坡來回機票

價錢：單程$128；來回連稅$1,131起

預訂日期：即日起至11月18日

旅遊日期：2022年12月1日至2023年3月25日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

