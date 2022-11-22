元朗波斯菊花海盛放超夢幻！ 今年設圍欄阻遊人走入花田　附交通

錦田波斯菊花海盛放！時隔一年，去年於元朗錦田「爆紅」的波斯菊花海再次於今個深秋出現！元朗錦田波斯菊花海入秋後，再次變得萬紫千紅，吸引不少市民臨場拍攝並於各大網上組群分享。為避免往年的「摧花」事件再度發生，俱樂部今年在園內增設籬笆，讓大家打卡的同時保護花朵。



錦田波斯菊花海再現！官方在場地增添籬笆以免被踐踏 附交通

波斯菊花正於錦田鄉村俱樂部裡盛開（圖片授權：FB@藍雨洋）

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波斯菊花又名秋英、秋櫻、苕帚梅，會於秋、冬季期間盛開。目前正在元朗錦田盛開的波斯菊花海超夢幻，萬紫千紅、繁花似錦，吸引了不少人前往拍照，而多個網民都在Facebook群組「香港風景攝影會」、「香港行山風景人像攝影會」紛紛分享相片，繼往年後再次被多幅豔美的波斯菊花海「洗板」。

錦田處於近郊地區，拍攝時不用害怕高樓大廈會大煞風景、影響構圖。在天色良好的日子，從任何方位、角度也能拍攝到秀美的花海。黃昏，萬千波斯菊在夕陽餘暉下隨風飄蕩，格外華麗。難怪在日落期間拍攝的花海相片獲得更多網友讚賞，部份網友甚至感嘆香港原來亦有這種如外國般的花海景色。

波斯菊花去年正於錦田鄉村俱樂部盛開時，曾發生「摧花」事件——有遊客於園內遊覽期間直接走進花海並將部份花朵踐踏致死，園方一怒之下直接將所有波斯菊剷走。為保護花朵的生命，園方今年於花海外架設籬笆，大家到場與波斯菊合照時謹記切勿走進封閉範圍，亦不要採摘花朵。

錦田鄉村俱樂部

地址：元朗錦田水頭村230號

開放時間：10:00-22:00（星期一至星期日）

交通：於錦上路港鐵站C出口，轉乘綠色小巴601號，於鄉村俱樂部門口下車；或於元朗市交通廣場斜對面開出乘搭綠色小巴601號直達鄉村俱樂部門口

費用：免費入場，使用燒烤及遊樂設施需另外繳費

疫情下特別安排：所有入場人士必須使用「安心出行」程式、符合疫苗通行証要求與佩戴口罩

