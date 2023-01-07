吉卜力樂園1月開放海外遊客購票！門票開賣日期、票價、園區介紹

【吉卜力樂園】日本吉卜力主題公園現已開幕！園內以經典吉卜力電影為藍本，打造出5大園區，完美還原《千與千尋》的海上電車、熊貓飛天等場景，如同走入吉卜力世界一樣！2023年1月起開放海外遊客網上預約門票，即睇購票方式及吉卜力樂園必玩景點！

吉卜力樂園1月開放海外遊客購票！必睇開賣日期、票價、園區介紹

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（圖片來源：吉卜力樂園）

位於日本愛知縣的吉卜力樂園（ジブリパーク）於11月1日正式開幕，園內分為5大園區，以《千與千尋》、《幽靈公主》、《哈爾移動城堡》等多部吉卜力電影為藍本，完美還原電影場景，不論是主要建築抑或細節小物都非常精緻，色彩豐富又可愛！

吉卜力樂園｜3大園區率先登場！宏偉升降機塔、巨型貓巴士

吉卜力樂園分為5大園區，將會分為2個階段依次開幕。於2022年11月1日開幕的第1期吉卜力樂園園區，包括「青春之丘區（青春の丘エリア）」、「吉卜力大倉庫區（ジブリの大倉庫エリア）」及「Dondoko森林區（どんどこ森エリア）」。

（官網截圖）

吉卜力樂園「青春之丘區」結合《天空之城》、《貓之報恩》及《哈爾移動城堡》的各個名場面，一走入園區就可看到升降機塔，極具19世紀末的科學風格！另外，更有《貓之報恩》的「貓之事務所」、《夢幻街少女》的古董店「地球屋」等元素，復古感十足！

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「吉卜力大倉庫區」則融合《借東西的小矮人亞莉亞蒂》、《千與千尋》及《龍貓》的元素，設有展覽區、投影區、商店、咖啡廳以及兒童遊樂場，加上最矚目的巨大天空飛船，處處都充滿著吉卜力的魅力。

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同樣於第1期開幕的吉卜力樂園「Dondoko森林區」，以《龍貓》主角的家為設計靈感，除了有昭和風木屋，亦可以與巨型龍貓打卡，如同款走進《龍貓》的世界之中。

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吉卜力樂園｜2大魔女主題園區2023年開幕！

除了已開幕的3大園區，吉卜力樂園亦宣布，「幽靈之鄉區（もののけの里エリア）」及「魔女之谷區（魔女の谷エリア）」將分別於2023年秋天及2024年3月開幕。

「幽靈之鄉區」將會打造和風里山風景，並會設置「邪魔神」和「乙事主」，讓大家可以體驗《幽靈公主》的世界；而「魔女之谷區」將會重現《哈爾移動城堡》主角蘇菲工作的帽子店，以及《魔女宅急便》主角琪琪工作的麵包店，相信各位粉絲都相當期待！

吉卜力樂園門票、價錢及購買方式

吉卜力樂園開幕後大受歡迎，園區為了控制人流，入場門票只限網上預約，不設現場售票，可以說是一票難求。日前，官方終於宣布開設海外遊客專用門票網站，更設有英文版，就算不懂日文也可以買到飛！

英文版網站與日文版網站一樣，門票會於每月10日香港時間下午1時（日本時間下午2時）開賣。由1月10日起，海外遊客可以經官方門票網站，預約2023年3月15日至4月30日的入場門票。

吉卜力樂園門票為實名制，名字需要與護照姓名相同，每次最多購買6張門票，先到先得，售完即止。

（官方網站截圖）

每個園區均為獨立收費，如果想一次過漫步所有園區感受吉卜力作品世界觀的朋友，就記得要買齊各個園區的門票。

不過，目前英文版網站只開放預約「吉卜力大倉庫區」，,而且入場時間只限中午12時，比起日文網站中可供選擇的時段為少，想一次過買齊所有園區門票，或者就要請懂得日文的朋友幫忙。

吉卜力樂園購票網（英文版）：https://ghibli-park.jp/en/ticket/ticketb.html

吉卜力樂園購票網（日文版）：https://ghibli-park.jp/ticket

吉卜力樂園各園區門票價格：

吉卜力樂園【1】青春之丘區：

成人 1,000日圓（約港幣$58）小童 500日圓（約港幣$29）

吉卜力樂園【2】吉卜力大倉庫區：

（平日）成人 2,000日圓（約港幣$117）小童 1,000日圓（約港幣$58）

（假日）成人 2,500日圓（約港幣$146）小童 1,250日圓（約港幣$73）

吉卜力樂園【3】Dondoko森林區：

成人 1,000日圓（約港幣$58）小童 500日圓（約港幣$29）

吉卜力樂園【4】幽靈之鄉區：待定

吉卜力樂園【5】魔女之谷區：待定



（官方網站截圖）

吉卜力樂園（ジブリパーク）

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1愛・地球博記念公園

營業時間：（平日）10:00-17:00（假日）09:00-17:00

開幕日期：2022年11月1日

門票收費：1000日圓起，詳情可參閱上文。

官網：https://ghibli-park.jp/

