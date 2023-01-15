澳門美食2023｜官也街必吃攻略　9間食店掃街小食Cafe酒樓全搜羅

入境澳門終於無需陰性檢測證明了！咁樣，就可以去官也街吃逛一整天！



官也街，美食遊玩聚集地

位於氹仔嘅官也街，被奉為「小眾打卡聖地」，只要嚟到澳門遊玩，官也街便成為必打卡地點！聚集葡式風情建築與地道美食文化之地，異國風情融合本土料理，美食文化上嘅相融與碰撞，令目不暇接嘅美食遍佈哩條街。色彩繽紛嘅建築隨手一拍就能出片，係遊玩，美食兩不誤嘅打卡聖地。

澳門官也街美食有邊啲一定要試？小食正餐都有得揀👇👇👇

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出片率100%嘅官也街，彷彿上帝打翻咗色彩盤，嘉路士米耶馬路上一抹清新嘅薄荷綠建築，正街上五顏六色嘅店鋪，仲有網紅IG塗鴉牆……一條街可以拍夠半年嘅朋友圈素材。

承包澳門人嘅吃逛一整天

1. La Lís

澳門首家「法式牛油薄脆」系列

近期驚艷官也街嘅新面孔「La Lís」喺居家嘅時間中，念咗無數次。根據澳門人口味，特意融合改良製作嘅「法式牛油薄脆」系列，令人至今仍回味無窮。

外層多士烤得金黃酥脆，中間夾住牛油同秘制嘅咖椰醬，跳脫傳統，引出新嘅味蕾體驗，單係睇住就令人心動不已。仲有多種口味可以選擇：原味、花生醬、斑斕醬、芝士牛油、鹹蛋黃牛油、肉鬆牛油……總有一款適合你～

門店地址：澳門氹仔官也街86號全棟

營業時間：10:00-20:00



2. 好好順海鮮火鍋飯店

用精緻早茶點亮新嘅一天

官也街老字號「好好順」終於開咗早市。星級點心師傅坐鎮，海量精緻創意茶點，都係手工現做，即點即蒸，坐底就可以享受到新鮮美味嘅味道。到官也街點可以唔嚟嘆個早茶呢？

豬仔流沙包、雪影叉燒餐包、龍仔紅薯馬拉糕、醬皇蒸鳳爪……哩啲刻喺DNA嘅點心係哩度都可以食到。

仲有「好好順六色大拼盤」，一次性可以食到六種點心：豬仔流沙包、香甜蘋果酥、雪梨鹹水角、斑斕皮上湯蝦餃、天鵝芝士芋茸酥、雪影叉燒餐包......

每一份精緻嘅點心都充滿咗師傅嘅巧思，光係想一想都忍不住咽口水。用哩份充滿新鮮同活力嘅早茶，為新嘅一天開一個色香味俱全嘅頭，幸福感油然而生～

門店地址：澳門氹仔施督憲正街91-99號全棟

營業時間：10:00-次日3:00；10:00-15:00為茶市時間



3. 長洲糯米糍

官也街必食之選

承包官也街街坊嘅糯米糍，必須係源自香港嘅「長洲糯米糍」。外皮軟綿，採用新鮮水果做餡，芒果、榴蓮、草莓、哈密瓜、黃金奇異果……每一款都係真材實料，全手工現點現包，新鮮有保障。餡料佔滿了整顆糯米糍，軟軟糯糯嘅口感令人好難唔愛啊！

門店地址：氹仔柯打蘇沙街4號地下

營業時間：10:30~21:00（週三休息）



4. 莫義記貓山王

必打卡美食貓山王榴蓮雪糕

莫義記貓山王榴蓮雪糕，依家成為澳門必打卡嘅美食。金黃加正紅醒目嘅標誌，只有佢hold住！

精選優質精品貓山王榴蓮，採用榴蓮肉製成雪糕，其味道馥郁芳香，口感細膩又不失果肉質感！明碼標價，分分鐘遠離「雪糕刺客」！行得燥熱難耐時，嚟一份榴蓮雪糕，瞬間帶俾味蕾新奇嘅冰爽體驗！仲有唔同嘅口味可以任意選擇～

門店地址：氹仔官也街9A

營業時間：09:00~23:00



嚟到官也街，無論西式Cafe定定中式茶餐廳，都值得一試👇👇👇

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5. Quarter Square

極簡風cafe擁有近百萬粉絲嘅「明星狗」

走進哩家環境簡約，安靜又溫馨嘅cafe，動聽嘅音樂伴隨著咖啡嘅香氣悠揚飄散，清爽怡人。

主理人係鬥牛犬迷，擺設物件中不乏鬥牛犬嘅裝飾，當然，仲有喺IG擁有百萬粉絲嘅鬥牛犬Copper。手感鬆軟柔滑，飲啡嘅同時仲可以同佢影張合照。

門店地址：米也馬嘉禮前地89號

營業時間：11:00~20:00



6. 沛記咖啡室

三十幾年老字號

擁有三十幾年歷史嘅「沛記咖啡室」睇落平平無奇，喺唔經意間可能會錯過，但一直喺好多人嘅收藏夾中。最出名嘅係新鮮出爐嘅提子蛋糕，經常喺剛出爐時就已售空，如果唔早點嚟就真係搶唔到。

採用牛油、麵粉、雞蛋製作而成，冇任何人工添加劑，烤製金黃酥脆嘅提子蛋糕，輕輕掰開，內裏柔軟細膩，喺官也街熱門嘅手信之一，一定要買多幾份返屋企！

門店地址：官也街25號

營業時間：09:00~17:00



7. 世記咖啡

50年歷史，主打豬扒包同炭燒咖啡

50多年歷史嘅沉澱，令「世記咖啡」更注重產品嘅品質，一份豬扒包，一杯炭燒咖啡圈粉無數。使用傳統炭火瓦煲嚟煮咖啡，而奶茶部分則是選用澳門人鍾意嘅濃茶口味製作；咖啡濃郁香醇，奶茶口感絲滑，令無數擁躉紛紛前嚟拔草打卡。

門店地址：氹仔柯達蘇沙街37號地下，一樓及二樓

營業時間：10:30-18:30



8. 喜蓮咖啡

焦香嘅乾免治牛肉飯值得一試

喺「喜蓮咖啡」開業個時試過一次「免治牛肉飯」至今仲在回味。「免治牛肉飯」外表焦香再搭配半熟嘅太陽蛋，牛肉乾香而不柴，清爽嘅蔬果粒又為牛肉增添豐富口感。行街一整日，略感疲憊時，嚟一份，瞬間變成乾飯人！

仲有「牛骨湯通心粉」都可以試下！鮮牛尾加新鮮番茄熬出濃郁湯底，牛腩肉與通心粉喜湯底嘅侵潤下十分誘人。如果覺得味蕾寡淡，不妨試下，酸甜嘅味道令人胃口大開。

門店地址：氹仔飛能便度街90號南龍花園84B

營業時間：07:00~20:00（週日休息）



9. 誠昌飯店

深夜時候嚟一碗水蟹粥

如果係深夜時刻嚟「誠昌飯店」，一定要試一試飯店嘅水蟹粥。得天獨厚嘅地理位置，處於鹹淡水交界之地嘅澳門，水蟹嘅肉質特別鮮甜，蟹膏豐富流汁，熬出嚟嘅水蟹粥鮮香誘人。

粥水經過時間嘅熬制，承載住水蟹嘅所有精華，柔潤細滑。相比之下，一般嘅蟹粥同澳門嘅水蟹粥簡直冇得比，千祈唔錯過！

門店地址：官也街28-30號

營業時間：12:00~23:30



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】