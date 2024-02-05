打麻雀教學｜計番食糊組合：對對糊/混一色/大三元/大四喜幾多番

【打麻雀教學】農曆新年將至，相信大家都想與親朋戚友「決戰四方城」！不想計漏番數贏少了，一定要留意記者整合的「打麻雀計番計數機」，一文睇清香港麻雀食糊及計番方式，新手都可以輕鬆變老手，新年於麻雀枱上贏到盡！

打麻雀教學！新年計番懶人包：對對糊/清一色/大三元幾多番？

（資料圖片）

打麻雀教學【1】麻雀花色

想同朋友打麻雀，第一步當然要認識麻雀的花色啦！麻雀分為萬子、筒子、索子、風牌、番牌以及花牌。

萬子、筒子、索子各自有1至9；風牌分為東、南、西、北；番牌則是紅中、白板、發財；而花牌就有「四季花牌」及「四君子花牌」共8隻。

（圖片來源：Mick Haupt/Unsplash）

打麻雀教學【2】叫糊+食糊準則

打麻雀想贏，遊戲規則其實好簡單，只需要鬥快集齊指定牌型就可以「食糊」勝出。標準可以食糊的牌型為「四組一對」，即集齊4組「面子」（可以為「順子」、「刻子」或「槓子」），再加1對「眼」（即2隻相同的牌），集齊就可以食糊！要留意廣東牌由3番起糊，雞糊屬零番，如沒有額外笛數就不可食糊！

順子（上牌）：由上家打出的牌與自己手中的牌組成3張順次序的牌（例：一筒二筒三筒）

刻子（碰牌）：由任何玩家打出的牌與自己手上的牌組成3張一樣的牌（例：3隻一索、3隻東風）

槓子（槓牌）：由任何玩家打出的牌與自己手上的牌組成4張一樣的牌（例：4隻紅中）



《嚦咕嚦咕新年財》截圖

打麻雀教學【3】3番牌型

花糊

花糊即是集齊7隻花牌，就有3番！可以選擇即時食糊或繼續打，如果運氣爆棚可以摸到最後一隻花牌就是「大花糊」，會計算為上限番數！

對對糊

對對糊即有4組碰牌，再加一對眼。

混一色

混一色即是食糊的牌中，除了「番牌」外，其餘牌都是同一花色（筒子/萬字/索子）。

（圖片來源：Mick Haupt/Unsplash）

打麻雀計番計數機【4】5番牌型

小三元

小三元要集齊番子（中/發/白）中，其中2款組成的2組碰牌。這樣就已經有5番了！

打麻雀教學【5】6番牌型

小四喜

小四喜需要由「東、南、西、北」組成3組碰牌以及1對眼。

打麻雀教學【6】7番牌型

清一色

清一色即是成副食糊的牌型都由同一花色組成，可以（上牌/碰牌/槓牌），完全沒有風牌或番子。

（圖片來源：Mick Haupt/Unsplash）

打麻雀計番計數機【7】8番牌型

大三元

只要集齊「中、發、白」3對碰牌就有8番！

（圖片來源：Vecteezy）

槓上槓自摸

槓上槓自摸顧名思義就是連續2次槓牌之後自摸食糊！不過如果其中一次槓牌後補牌時摸到花牌要再補牌，即使同樣可以自摸食糊都只計槓上自摸（加1番）。

刻刻糊

即是4對碰牌以及一對眼都是自己摸到而非由其他玩家打出或開槓。

打麻雀教學【7】頂番牌型

頂番番數由玩家自定，通常為8番或10番，不設上限也可以！新年流流大家有幾大打幾大，比併下運氣都不錯！

字一色

字一色即全副糊牌都是由字牌組成的碰牌，即是「東、南、西、北、中、發、白」。

清么九

清么九即是所有牌都由1和9組成的碰牌，要留意眼也要由1和9組成！

九子連環

想食到九子連環就要集齊同一花色的「1112345678999」再加1隻同花色的牌，難度不低！

《嚦咕嚦咕新年財》截圖

十三么

十三么需要完完全全靠自己摸牌，集齊「一筒、九筒、一萬、九萬、一索、九索、東、南、西、北、中、發、白」各1隻再加其中1隻先可以食到！

十三么是唯一可以搶其他玩家暗槓的牌型，不過想食十三么難度十分高，因為很多時候會被其他玩家碰牌，以致所需的麻雀「絕章」，食不到糊。

大四喜

大四喜與小四喜原理相同，只要集齊「東、南、西、北」組成的4組碰牌，再加1對眼就可以食到。

十八羅漢

十八羅漢需要槓4次牌，再加一對眼，因為食糊時有18隻牌所以叫十八羅漢。

天糊

天糊就是一開局就食糊，雞糊或補花後都可以食！不過只有莊家先可以食到，因為只有莊家在一開局有齊14隻牌。

《嚦咕嚦咕新年財》截圖

地糊

地糊就是莊家外其餘3位玩家以莊家打出的第一隻牌食糊。

（圖片來源：Albert Hu/Unsplash）

打麻雀教學【8】額外番數

無花/正花

由開局到食糊都沒有摸過花牌，就可以加1番！如果摸到屬於自己位置的正花（例如莊家是東風位，即1號，摸到春花牌及梅花牌就為正花），食糊時就可以加1番。

門前清

門前清即食糊時全副牌都是自己摸到，就可以加1番，不過如果有花牌就不計算為門前清了。

風牌

碰牌中如有與風圈，或自己座位相同的風牌就可以加1番。第一圈麻雀為東圈，莊家為東風位，餘此類推。如果西位玩家在東風圈，碰到東風牌就可以加1番，如果莊家碰到就會計風圈+位置，一共加2番！

平糊

平糊即是所有牌都是順子，沒有碰或槓牌，可以加1番。

自摸

自摸即叫糊時摸到自己需要食糊的最後1隻牌，即可以加1番！

番牌

如果食糊時有「中、發、白」的碰牌或槓牌，每1組可以加1番！

槓上自摸

槓牌後補牌時如果摸到自己需要食糊的牌即可以加1番。

海底撈月

當台面只剩最後1隻牌，而摸完該牌後可以食糊的話即是海底撈月！加上海底撈月都屬於自摸，所以一共可以加2番。

一台花

如果可以集齊「四季花牌」或「四君子花牌」其中1套就為「一台花」，可以即時加2番！

打麻雀教學【9】懶人必備計App

港式麻雀計番方式變化眾多，新手們若感到頭痛，不妨試試以下這款手機應用程式《食糊幾多番》，適用於Android平台。只需在食糊後，將食糊的14隻麻雀輸入至App內，程式就會顯示出該副牌型的番數，清晰又方便，不用對著麻雀爭執到底有多少番了！

如果你是對牌型十分熟悉的老手，就可以直接使用《麻將計算機》手機應用程式，快速計算輸贏紀錄，只需設定自定的番數上限，及「打幾大（如8番256等）」，就可在每次有人食糊時進行積分計算，由系統自動計算正負比分。