JR北海道推出6日周遊券限時半價優惠，平均每日只需約港幣$116，就可以無限次在北海道任坐JR鐵路，特急、快速及普通列車都適用，直達札幌、小樽、函館、根室、滝川等地，準備去北海道旅行的朋友，即睇優惠詳情及開賣日期啦！

JR北海道6日周遊券限時半價！無限任搭JR直達札幌／小樽／函館等

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（圖片來源：JR北海道旅客鐵道株式會社）

JR北海道旅客鐵道株式會社（下稱JR北海道）最近再推出套票「HOKKAIDO LOVE！6日間周遊PASS」，由即日2月1日起至2月28日，在JR北海道主要車站的指定席售票機及綠色窗口，可以半價優惠12,000日圓（約$696港幣，平均每日約$116）購入上述優惠6日周遊券。

（圖片來源：ぐるっと北海道・公共交通利用促進キャンペーン）

使用「HOKKAIDO LOVE！6日間周遊PASS」，可以在連續6日內無限次任搭JR北海道的特急、快速及普通列車，直達北海道內多達29個主要地區，包括函館、新函館北斗、小樽、札幌、富良野、新千歲機場、根室、川湯湯泉等，一次過玩盡北海道不同人氣景點！

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「HOKKAIDO LOVE！6日間周遊PASS」使用日期為2月2日起至3月31日，要注意的是，這款周遊券並不可即買即用，需於至少1日前購買，最快可於購買後翌日起可使用，同時不設網上預購。有計劃去北海道，並打算用這款周遊券的朋友，要記得預留多一點時間去購票了。

HOKKAIDO LOVE！6日間周遊PASS

開賣日期：2月1日起至2月28日

使用日期：2月2日起至3月31日（連續6日內使用）

售賣地點：JR北海道主要車站的指定席售票機／綠色窗口

官網：https://www.jrhokkaido.co.jp/hokkaido/



*不可即買即用，最快可於購買後翌日使用。

*不設網上預購。

*數量有限，售完即止。

