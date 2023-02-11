澳門輕軌實試｜睇晒路線圖/車費　貫通碼頭/機場/酒店！每程$6起

澳門輕軌路線圖、車費攻略！隨著澳門不再強制旅客入境後隔離及檢測及推出港澳跨境交通優惠，不少香港人紛紛趁優惠期內到當地觀光。準備到氹仔及路氹城遊覽的朋友，可以考慮乘搭澳門最新的交通工具——澳門輕軌。這條鐵路駛經多條度假村、機場及跨境碼頭，途中不會遇上塞車，非常適合即日來回、趕行程的旅客乘搭！

澳門輕軌路線圖/車費一文睇！貫通碼頭/機場/酒店 每程$6起

澳門首條鐵路——澳門輕軌氹仔線於2012年2月動工，經過長達近7年的建造後，在2019年12月通車。氹仔線投入服務後，澳門不再是全中國唯一一個沒有鐵路的一級行政區。

澳門輕軌氹仔線連接氹仔及路氹城多個旅遊景點、機場以及跨境渡輪碼頭。不過，澳門輕軌氹仔線通車後約1個月，疫情便於港澳爆發，相信不少朋友未曾乘搭澳門輕軌。

澳門輕軌氹仔線由氹仔客運碼頭（氹仔碼頭站）經路氹城連接氹仔海洋花園（海洋站），澳門輕軌氹仔線全綫設站11個，全長約9.3公里，坐畢全程需時22分鐘，約10分鐘一班車。由於澳門輕軌氹仔線由港鐵公司所營運，大家在車站、列車、職員制服上，亦能看到為港人熟悉的港鐵標誌或告示。

澳門輕軌正價收費方面，成人乘搭3站或以內，車費為澳門幣6元；乘搭6個站以內，車費為澳門幣8元；乘搭10個站以內，車費為澳門幣10元。身高不超過一米的小童可免費乘搭澳門輕軌，其他小童或學生電子預付卡持有人，能半價乘車。要留意！澳門輕軌鐵路車站不接受以港幣購票，乘車前要準備好足夠澳門幣。

氹仔線路線圖（圖片來源：澳門輕軌）

氹仔線沿綫主要旅遊景點或基建：

氹仔碼頭站：氹仔客運碼頭

機場站：澳門國際機場

路氹東站：美獅美高梅、永利皇宮、新濠天地、澳門倫敦人、澳門金沙城中心

東亞運站：澳門東亞運動會體育館、澳門葡京人、澳門上葡京綜合度假村

蓮花口岸站：蓮花口岸、新濠影匯

路氹西站：澳門威尼斯人、澳門巴黎人

排角站：官也街、銀河

馬會站：氹仔馬場



澳門輕軌氹仔線客量不多 車頭無阻擋、睇到賭城夜景

記者與友人於農曆新年期間到訪澳門，期間亦有乘搭澳門輕軌前往多個景點。澳門輕軌的職員相當親切，在記者購票後，有特別提醒應在哪個月台登車方能前往目的地。車廂內亦有澳門輕軌職員友善地教授乘客拍攝車窗外風景的小技巧，大家只直接將鏡頭緊貼在玻璃上，便能拍攝到沒有反光倒影的景色。

與香港大部份列車不同，澳門輕軌氹仔線全線列車均以電腦操作，沒有司機駕駛。列車的車頭不但沒有駕駛室，更設有一片大玻璃，讓乘客一覽沿線風景。記者在晚上乘車，在澳門輕軌列車行駛期間看到路氹賭城燈光璀璨、熠熠生光的繁盛景象，讓人難忘。

雖然澳門輕軌氹仔線約10分鐘一班車，但根據記者的觀察，輕軌乘客在假日的下午或晚上也不算太多，車廂並不擠逼，寬闊舒適。因輕軌尚未連接到人口稠密的澳門半島，乘搭輕軌通勤的民眾有限。

澳門輕軌未來預想路綫圖（圖片來源：Wikimedia@Tinho C.、K. C. Ho）

記者翻查資料，澳門輕軌連接澳門半島的南灣湖、旅遊塔、褔隆新街等景點之澳門半島綫和內港綫仍在規劃階段，未有通車時間。欲乘搭澳門輕軌環遊全澳門，看來仍要等待一段長時間。