全面通關｜香港3⽇2夜行程！3⼤網紅打卡新熱點　抵港最快15分鐘

香港內地全⾯通關！內地⼈想到訪香港可隨時出⾏不⽤預約，入境香港後無須隔離，不⽤做核酸及其他檢測，同時「疫苗通⾏證」亦告取消。⾃疫情起轉眼三年，香港值得打卡及發掘的新旅遊熱點比以往更豐富，更超越既有的想像。以下推介3個網紅打卡新景點來感受全新香港的旅遊⾯貌。



香港行程3⽇2夜 新興3景點推介

由深圳坐⾼鐵去香港⻄九⿓最快約15分鐘，票價以⼈⺠幣計算，由深圳北出發最平是75元（⼩童38元）、福⽥是68元（⼩童34元），時間快⼜划算。在⻄九⿓總站下⾞，別稱「⻄九東⼤⾨」的戲曲中⼼已在鄰近，步⾏可達「⻄九⽂化區」參觀M+博物館、香港故宮⽂化博物館；勿忘要到⻄九⿓海濱長廊漫步，享受海風，沈浸⽇光浴。若轉乘港鐵到繁華商區尖沙咀購物，時間亦只在半⼩時內。

若闊別香港3年，不少新興的網紅景點受港⼈熱愛，在假⽇去尋幽探秘及打卡留影。有別以往只是星光⼤道、⼭頂纜⾞、海洋公園的觀念，「香港．不再⼀樣」─ 更多富⼈情味、有溫度的地⽅值得細味，來港旅⾏的時候不妨去開拓新眼界，可以更深入了解那裡的風⼟⼈情、地質⾯貌，⼭明⽔秀的地⽅也咫尺可達。假如訪港旅遊3⽇2夜，介紹⼤家3⼤特⾊景點盡情拍照。

第1天︰長沙灣⺠坊麗閣商場 韓風港版「貨櫃商場」

（圖片︰yslbbb小紅書）

先來醫肚仔，帶⼤家到灸⼿可熱的打卡勝地長沙灣「⺠坊麗閣商場」品嚐香港地道美食。此處乃參照韓國建⼤商圈Common Ground商場設計，本來⼈去留空的商場變⾝成「打卡貨櫃屋」，由極富氣勢的炫⿊⾊貨櫃層層堆砌，濃厚的⼯業風格與塗鴉，極具時尚氣氛，成了灸⼿可熱的打卡勝地。商場內有美食廣場，價格親⺠，花港幣$100已可放肆吃喝。推介壽司安「刺⾝丼、⼿卷」、「森記粥店」⽜腩麵、布拉腸粉、「MASAM」火炙芝⼠親⼦漢堡等。

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⺠坊麗閣商場

地址︰長沙灣東京街12號

開放時間︰0900-2200

交通︰港鐵長沙灣A1站出⼝

第2天︰昂坪棧道（昂坪360纜⾞救援徑） 挑戰「⽊天梯」禪味出塵

（尹嘉蔚攝）

在疫情期間，⼤家為了呼吸新鮮空氣，紛紛到郊野健步⾏⼭。香港郊野⼭林佔總⾯積約四分之三，是名副其實的郊遊天堂。不⽤長途拔涉，乘坐公共交通⼯具便可抵達郊區。想走簡易及明確的⾏⼭路線，東涌昂坪棧道（昂坪360救援徑）是香港的⾏⼭熱點，從東涌逸東邨開始遠征到昂坪，沿昂坪360纜⾞線下走，途中可挑戰攀「⽊天梯」，感受京都的禪味，俯瞰香港赤鱲⾓機場全景，仰望彌勒⼭、天壇⼤佛，遠眺港珠澳⼤橋，⾄終點到昂坪市集，嚐⼭⽔⾖腐花，逛古⾊古香的商店。路線前段雖比較消耗意志，但往後愈走愈平坦，邊欣賞風景，邊領略香港最美⼭徑的韻味。

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路線︰東涌逸東邨>侯王宮>侯王橋>昂坪棧道（留意左⽅路牌介紹棧道）>彌勒⼭郊遊徑>鳳凰徑第4段>昂坪市集需時：約4.5⼩時（不連拍照）

補給：東涌逸東邨街市、昂坪市集（⾖腐花、芝麻糊、香港⼩食）

注意：部分台階⾼及斜，需要體⼒！⾏⼭難度評級參考︰5/10、新⼿評級：7/10

（尹嘉蔚攝）

起點交通：新⼤嶼⼭巴⼠38（東涌市－逸東邨巴⼠站）去福逸樓往侯王宮

終點交通：新⼤嶼⼭巴⼠23（昂坪市集－東涌市）

第3天︰深⽔埗主教⼭配⽔庫 ⼀級歷史建築百年巨型地下蓄⽔池

（圖片︰阿博學長小紅書）

由戰前建成的巨型羅⾺式地下蓄⽔池，在2020年底由香港⽔務署進⾏⼯程時意外發現。整個建築群隱藏於⼭頂地底，⾜⾜有過百年歷史，後來更被評為⼀級歷史建築，很多⼈慕名前往⼀睹神秘風采。遊客可預約導賞團跟隨⽔務署深入⽔庫了解建築特⾊，包括拱形天花、仿羅⾺紅磚拱券及花崗⽯柱等，導賞時間約90分鐘。另外，遊客也可選擇「⾃助導賞遊」，每⽇有較多名額可預約參觀 ，請提前在香港⽔務署網站預約。

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配⽔庫導賞團

參觀時間（個⼈）︰1000-1130、1400-1530（周⼀⾄周⽇）；1530-1700（只限星期六及⽇）。

參觀時間（團體）︰1530-1700（周⼀⾄周五）

預約連結︰https://www.waterconservation.gov.hk/tc/ex-sspsr/index.html

費⽤︰全免，先到先到。

⾃助導賞遊

參觀時間︰0845-0945、1130-1230、1300-1400（周⼀⾄周⽇）

預約連結︰https://wsd.ex-sspsr.com/?lang=tc

費⽤︰全免，先到先到。

前深⽔埗配⽔庫

地址︰深⽔埗主教⼭

交通︰公眾「配⽔庫導賞團」於巴域街出發（港鐵深⽔埗站B2出⼝，步⾏約15分鐘），「⾃助導賞遊」參加者須⾃⾏前往參觀地點。

最新訪港旅遊檢疫須知 緊記存健康申報碼

2⽉6⽇零時起香港內地全⾯通關，各⼝岸全開，不設⼈數限制，亦毋須預約，旅客可隨時出⾏，兩地往來免隔離，從機場或其他⼝岸入境，旅客不須提供核酸/其他檢測結果證明。

中國內地過關健康申報須知

提醒⼤家，建議在出、入境前先⽤⼿機填好電⼦版的「健康申明卡」。可透過微信⼩程序、「掌上海關」APP或中國海關網⾴進入「海關旅客指尖服務」⾴⾯，填寫健康申報，提交後緊記將「健康申報碼」截圖儲存，過關時在掃瞄機掃瞄「申報碼」，或向關員出示截圖（如沒有掃瞄機）。

網上出入境健康申報︰按此進入

網上出入境健康申報（官網截圖）

離港前7天內曾逗留海外/台灣過關健康申報須知

由香港返內地⼈⼠，如果在離港前7天內曾在海外或台灣逗留，須繼續持有48⼩時內的核酸檢測陰性證明，3歲以下幼童則豁免。同時，亦須要憑內地海關「健康申報碼」完成必要的通關⼿續才能進入內地。