台北新酒店15間推介人均$165！近台北車站／家庭房／日式大浴場

台北新酒店15間精選2024！本文包括來自日本的酒店品牌，距離捷運站僅數分鐘路程，部分更設有日式大浴場，可眺望台北101大樓景觀等。想了解更多台灣高性價比住宿，可以同時閱讀《台北車站酒店推介10+必住住宿人均$83起！》；如想住西門町的話，也可順便看看《西門町酒店11間推介$115/晚起！》。訂酒店前不妨留意最新的 Agoda / Trip.com / Klook酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情！（下列酒店價格只供參考，房價以訂房時為準。）

台北氣候宜人，民風純樸，風景又美，是香港人喜愛的旅遊城市。（hana_1_kang@ig）

台北新酒店【1】正旅館 藍（The Blue by Just Inn）

正旅館 藍（The Blue by Just Inn）位於台北中正區，距離台北車站7分鐘步程，前往任何觀光景點都十分方便！酒店在2023年底全新開幕，整棟深藍色的酒店建築非常觸目，客房內則用上木系元素增添溫馨感。酒店客房舒適寬敞，浴室乾濕分離，洗手台設置在浴室外，床頭部分亦有國際插頭、USB接口及燈光操控面板，非常貼心！

正旅館 藍（The Blue by Just Inn）

房價：人均HKD$165起（標準大床房（無窗））

地址：台北中正區館前路22號

交通：搭乘捷運到「台北車站」下車步行7分鐘

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台北新酒店【2】台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）位於繁華的萬華區，酒店設計充滿時尚感，客房的落地大玻璃窗更可以俯瞰整個萬華區的醉人美景！酒店的地理位置亦非常優越，距離糖廍文化園區以及艋舺龍山寺等熱門景點亦僅9分鐘步程，要前往西門町等其他旅遊熱點，只要步行5分鐘便可以乘坐捷運，交通非常方便！此外，酒店亦設有兒童俱樂部、泳池、健身室等設施，在酒店亦可以享受各種樂趣！

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

房價：人均HKD$223起（精緻雙人房）

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

交通：捷運龍山寺站步行5分鐘

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台北新酒店【3】索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）

索拉利亞西鐵飯店台北西門是日本西鐵酒店集團在台灣首個據點，2023年8月開幕，地點就在繁華熱鬧的西門町，旅客可以輕鬆步行到台北車站和西門町站，出行相當方便。酒店樓高28層，擁有298間客房，房間雖不算大，但光線非常充足，加上設計佈局合理，讓住客感到舒適和放鬆，高層市內景觀更是美麗。不少住客都大讚酒店職員服務殷勤，整體上很有日本酒店的感覺。

索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）

房價：人均HKD$428起（標準雙床房）

地址：台北市萬華區中華路一段88號

交通：捷運西門町站步行4分鐘

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台北新酒店【4】寒居酒店（Humble Boutique Hotel）

第1間台北新酒店推介是寒居酒店，為寒舍集團旗下的酒店，於2022年全新開幕，由愛馬仕（Hermès）御用的建築團隊設計，營造出「都市桃花源」的氛圍，每個角落都充滿藝術氣息。這間台北酒店客房分為6種房型，每間房都有大片落地窗，自然光透入室內的感覺份外休閒！酒店距離松江南京捷運站僅1分鐘，交通非常方便，房價每晚$924起。

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寒居酒店（Humble Boutique Hotel）

房價：人均HKD$604起（燁鴞大床房）

地址：台北市中山區松江路116號

交通：松江南京捷運站2號出口步行1分鐘

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另外，經Klook訂房更可以憑Klook Stay+購買酒店套票，包括酒店住宿連台北必吃美食通票、酒店住宿連Uber．Uber Eats抵用券等，最多可節省高達HKD$129！其中酒店住宿連免費機場接送套票，除了包一晚酒店住宿之外，亦包一程指定機場至酒店的單程接送服務，而且最多可一次接送4名乘客及3件行李。無論旅客於桃園機場抑或高雄國際機場抵達均可享用這個服務，套票價錢亦只需HKD$1545起，折扣高達HKD$129！立即登入Klook Stay+了解更多套票優惠！

寒居酒店Klook Stay+套票優惠

價錢：HKD$1440起

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台北新酒店【5】格拉斯麗台北飯店（Hotel Gracery Taipei）

第2間台北新酒店就是有「歌斯拉酒店」之稱的格拉斯麗台北飯店（Ｈotel Gracery Taipei）於2021年開幕，距離忠孝新生捷運站僅1分鐘路程，鄰近華山1914文化創意園區及知名早餐店阜杭豆漿。這間台北酒店主打日系風格，原木色調設計簡約舒適，房內更設有浴缸可以浸浴，整體設備新簇乾淨，房價每晚$684起。

格拉斯麗台北飯店（Hotel Gracery Taipei）

房價：人均HKD$496起（雙人房）

地址：台北市中正區忠孝東路二段89號

交通：忠孝新生捷運站步行1分鐘

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另外，經Klook訂房更可以憑Klook Stay+購買酒店套票，包括酒店住宿連台北必吃美食通票、酒店住宿連Uber．Uber Eats抵用券等，最多可節省高達HKD$124。其中，與小朋友同遊台灣的家庭就絕不可以錯過酒店住宿連六福村主題樂園套票，套票包一晚酒店住宿之外，亦包台灣六福村主題樂園門票及交通套票2張，價錢都只是HKD$1463起，折扣高達$121，立即登入Klook Stay+了解更多套票優惠。

格拉斯麗台北飯店套票優惠

價錢：HKD$1098起

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台北新酒店【6】新北新莊凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place New Taipei City Xinzhuang）

新北新莊凱悅嘉軒酒店是國際品牌凱悅集團在台灣一間新開酒店，2022年開幕，鄰近捷運新北產業園區站，對面是宏匯廣場，購物方便。酒店共278間房，提供包括套房等多種房型，每間房間都有落地玻璃窗，智能電視可收看YouTube和Netflix等串流影音，房間和浴室都很寬敞舒適。酒店有一個戶外露天泳池，24小時開放。住客入住時還會送飲品券，可以晚上十點以前來酒吧兌換咖啡、汽水、啤酒等飲品。

新北新莊凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place New Taipei City Xinzhuang）

房價：人均HKD$428起（標準雙床房）

地址：台灣新北市新莊區新北大道三段79號

交通：捷運新北產業園區站，步行約8分鐘

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台北新酒店【7】JR東日本大飯店 台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei）

JR東日本大飯店台北於2021年開幕，為JR東日本集團海外首間豪華酒店，供應288間客房，設有都會客房、行政客房等房型可供選擇。客房以典雅的木紋風格為設計主調，寬敞且具有空間感，營造出優雅奢華的氣氛。酒店亦會為家庭旅客提供嬰兒床、澡盆等，帶小朋友入住都無問題。酒店距離南京復興捷運站僅1分路程，可以步行至遼寧夜市及小巨蛋。

JR東日本大飯店 台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei）

房價：人均HKD$539起（都會雙床房）

地址：台灣台北市中山區南京東路三段133號

交通：南京復興捷運站步行1分鐘

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台北新酒店【8】台北時代寓所-希爾頓啟繽精選酒店（Hotel Resonance Taipei Tapestry Collection by Hilton）

台北時代寓所於2020年開幕，為希爾頓集團旗下的酒店，整體設計以「菲林」為主題概念，從外觀到內部裝潢都非常吸睛！這間台北酒店供應175間客房，設計具摩登現代感，當中更有超過40間「轉角客房」，景色開揚，可以眺望台北101，吸引不少人特意前往打卡！房價每晚$1,052起。酒店鄰近善導寺捷運站，附近有華山1914文化創意園區、多間人氣早餐店及咖啡店等，地下更有一間被稱為台北最美星巴克，打卡必訪！

台北時代寓所-希爾頓啟繽精選酒店（Hotel Resonance Taipei Tapestry Collection by Hilton）

房價：人均HKD$580起（精選客房兩小床）

地址：台灣台北市中正區幸福里林森南路7號

交通：善導寺捷運站步行1分鐘

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台北新酒店【9】和三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）

和苑三井花園飯店台北忠孝於2020年開幕，為日本三井集團旗下的花園系列酒店之一，設有大床房、雙床房及三床房等，又特別設計3款台灣主題房型，部分設有大型落地玻璃，景觀開揚之餘又可以打卡，適合1至3人入住。這間台北酒店同時設有台北酒店少見的日式大浴場，可以眺望窗外的空中庭園與台北夜景！每晚房價$916起。

和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）

房價：人均HKD$558起（標準大床房）

地址：台北市大安區忠孝東路三段30號

交通：忠孝新生捷運站3號出口步行約30秒

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台北新酒店【10】路徒Plus行旅-站前館（Roaders Plus Hotel Taipei Station）

路徒Plus行旅（站前館）於2021年開幕，位於交通四通八達的台北車站前，室內設計玩味十足，如置身美式復古風遊樂園！這間台北酒店提供128間客房，客房位於24樓至35樓，高層可以飽覽台北夜景，房內設施齊備，小朋友更可以到酒店內的遊樂場放電，每晚房價最平$558起。

路徒Plus行旅-站前館（Roaders Plus Hotel Taipei Station）

房價：人均HKD$464起（標準雙人房 - 無窗）

地址：台北市中正區忠孝西路一段80號4F

交通：台北車站步行約5分鐘

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台北新酒店【11】日野苑（HINOENHOTEL）

日野苑酒店位於台北車站附近，交通可說是非常方便，而且附近有齊各類購物熱點、人氣咖啡店及餐廳等。大樓前身同樣是酒店，於2022年重新整修後開業，因此設施相當新穎。這間台北酒店提供雙人房及三人房等客房類型，設計以簡約為主。每個房間的浴室都是乾濕分離，部分更有雙人浴缸，適合家庭旅客自由行入住，每晚房價低至$426起，人均才約$213，想住價錢經濟的新酒店可以考慮！

日野苑（HINOENHOTEL）

房價：人均HKD$238起（經濟雙人房）

地址：台北市中正區重慶南路一段18號

交通：台北車站步行約5至7分鐘

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台北新酒店【12】慕舍酒店（Hotel Mvsa+Michelin 2 Starred Molino de Urdániz）

慕舍酒店於2020年開幕，供應6種不同房型，適合1至4人入住。這間台北酒店最大的特色就是引入了世界7大酒莊，以及西班牙米芝蓮二星餐廳Molino de Urdaniz，餐廳甫一開張即獲得台北米芝蓮一星推介。而且每個樓層設有24小時開放的Super Bar點心吧，每日下午5至6時更會免費提供酒精飲品，喜歡品嘗美酒佳餚的朋友不可錯過！

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慕舍酒店（Hotel Mvsa+Michelin 2 Starred Molino de Urdániz）

房價：人均HKD$608起（都會客房）

地址：台北市中山區建國北路一段61號

交通：松江南京捷運站5號出口步行約6分鐘

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台北新酒店【13】臺北大直英迪格酒店（Hotel Indigo Taipei North）

洲際酒店旗下的台北英迪格酒店於2020年開幕，建築物概念源自磚窯文化及基隆河水岸生活，用上52萬片特製半山形手工窯燒磚，呈現出獨特的立體及陰影效果，而酒店大堂、餐廳及酒吧同樣充滿設計美感，客房設計則以色彩繽紛的時尚風格為主，房價每晚$1,108起。

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臺北大直英迪格酒店（Hotel Indigo Taipei North）

房價：人均HKD$657起（高級客房）

地址：台北市中山區植福路200號

交通：劍南路捷運站步行8分鐘

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台北新酒店【14】金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）

金普頓大安酒店於2019年開幕，走簡約質感的設計風格，硬件設施保養相當好，予人感覺依然新淨，尤其是房間相當寬敝，採光又充足，令房間整體感覺舒適乾淨。此外，酒店地點位於大安區東區高級地段，距離捷運忠孝復興站很近，周遭環境寧靜舒適。酒店最大賣點是寵物有友善，歡迎旅客帶同寵物入住，不需額外收費。另外，酒店於每天傍晚5時半到6時半，都是「Happy Hour」，可免費紅白酒和啤酒等飲品，再加上職員態度親切有禮，住客都給予高評分。

金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）

房價：人均HKD$788起（精選房）

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號

交通：捷運忠孝復興站3號出口步行3分鐘

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台北新酒店【15】傑仕堡有氧酒店（Jasper Young Hotel Banqiao）

位於板橋站附近的傑仕堡有氧酒店2020年開幕，於訂房平台日Agoda上持續人氣高企，有數千住評論讚好，評分達到9.1分之高。酒店不單靠近捷運站，而且有大量車位可以免費停車，附近有大型商場「板橋大遠百」，內裡有許多人氣食店，又可步行至新北的大型聖誕活動會場。

房間方面，傑仕堡有氧酒店的客房都寬敝舒適，尤其是擁有大型落地玻璃窗，採光充足之餘，更可以欣賞到市內景觀。酒店頂樓還有大浴池，讓旅客消除疲勞。另外，酒店有親子友善服務，提早預約可以借用嬰兒澡盆、椅凳和奶瓶消毒用具。

傑仕堡有氧酒店（Jasper Young Hotel Banqiao）

房價：人均HKD$294起（樂躍客房）

地址：新北市板橋區縣民大道二段275號

交通：捷運環狀線板橋站出口4，沿縣民大道步行約10分鐘

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