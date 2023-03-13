香港航空擬於4月開辦香港至日本福岡新航線！香港直航飛福岡又多個新選擇，記者發現香港航空官網目的地新增日本福岡，為航空公司第8個日本航點！現時旅遊網站亦開放預訂4月7日之後，香港航空香港至福岡的機票，來回連稅$2,846起，包20公斤寄艙行李，有計劃去九州玩可以留意！

香港航空擬4月起直飛福岡！來回$1,960起、早機去午機返+20KG行李

香港航空新增日本福岡航線！記者今日（13日）於香港航空官網發現，除了現有的7個日本航點，包括東京、大阪、札幌、沖繩、鹿兒島等，在目的地一列最新加入福岡！日後大家去九州玩，直飛福岡又多個新選擇！

（香港航空官網截圖）

現時香港航空官網暫未開放預訂，不過在部分旅遊平台已經可以見到相關航線的航班資訊及價錢。記者在永安旅遊網站測，香港航空福岡航線首航於4月7日出發，當日機票價錢來回連稅兩位$10,602，每位平均要$5,301！

（永安旅遊網站截圖）

稍後日子價位回落，4月14日出發、4月19日回程，兩位來回連稅$5,980，每位平均$2,846起，包20公斤寄艙行李。

（永安旅遊網站截圖）

航班時間方面亦算不錯，去程HX640上午10時25分出發，回程航班HX641出發時暗則為下午5時，可以早機去午機返！

去程：HX640 10:25 - 15:00

回程：HX641 17:00 - 19:35



現時提供香港至福岡直航航線的航空公司包括國泰航空及香港快運，而香港航空擬於4月起加入競爭，未知機票價錢會否稍為回落，不過日後大家去福岡總算多個選擇！

（Nichika Yoshida/Unsplash）

香港航空福岡機票

預訂詳情：香港航空官網｜永安旅遊