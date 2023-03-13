大阪機票優惠！香港航空日本機票價錢終於回落，最近更推出大阪機票優惠，由即日起在香港航空預訂大阪機票，來回連稅最平$2,197起，包7公斤手提行李，比搭廉航的價錢更平，現時官網4月至6月都有減價，有興趣的朋友記得留意！

香港航空大阪機票來回連稅$2,197起！平過搭廉航 4月至6月都有

香港航空大阪機票價錢回落，由即日起於官網預訂，香港至大阪來回連稅$2,197起，不過要留意，包一件7公斤手提行李。如果加購20公斤寄艙行李，來回連稅$$2,616起，飛日本來說價錢相當抵玩！

香港航空大阪機票來回連稅$2,197起。（香港航空官網）

經記者測試，經官方網站預訂大阪機票，4月11日出發、4月18日回程，每位來回連稅2,197起。航班時間方面，去程HX612下午6時05分出發，而回程航班HX613於下午11時55分起飛，凌晨時間抵港。航班時間雖然未算太靚，不過平玩大阪的朋友，不妨可以考慮！

航班時間：

去程：HX612 18:05-22:55

回程：HX613 23:55-03:10



（香港航空官網截圖）

如於6月5日出發、6月10日回程，去程航班不變，而回程航班可選HX619，下午5時40分起飛，抵港時間會比較早，可以趕到機場尾班車！

（香港航空官網截圖）

航班時間：

去程：HX612 18:05-22:55

回程：HX619 17:40-20:55



機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

香港航空大阪機票優惠

價錢：$2,197起

出發日期：4月10日起

機票有效期：2至7日

官網：https://www.hongkongairlines.com

