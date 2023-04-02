口岸交通｜城巴加密多個口岸班次！最密10分鐘1班　方便祭祖/消遣

【口岸交通】清明節及復活節假期將至，相信不少人會趁假期到中國大陸、澳門祭祖或消遣。為應乎預計出現的龐大人潮，城巴將會於清明節、復活節期間加強多條管制站/口岸路線的班次，會經港珠澳大橋口岸、香園圍口岸及深圳灣口岸出、入境的旅客將會受惠。此外，城巴將會於4月1日開始復駛因疫情而停駛約3年的B3號線。

口岸交通｜城巴加密內地口岸班次！最密10分鐘一班 方便假期祭祖/消遣

城巴宣佈，為方便市民於清明節及復活節假期間來往內地及澳門，將於假期期間加強多條口岸路線服務。相關路線來往或途經港珠澳大橋香港口岸、香園圍口岸及深圳灣口岸，會經上述3個口岸出、入境的旅客將會受惠。

港珠澳大橋香港口岸方面，來往口岸及欣澳站的B5號線以及途經口岸、連接機場和市區的城巴機場快線A11、A21與A29號線，將會於復活節假期期間加強服務至最密每10分鐘一班，方便旅客從機場或香港市區，轉乘其他交通工具前往澳門或珠海，詳情可參考以下連結：

港珠澳大橋（林若勤 攝）

而香園圍口岸方面，城巴計劃率先於復活節假期間，安排原定僅於假日服務、來往口岸與沙田的B8號線，在平日亦提供服務，並於繁忙時間加密至每10分鐘一班。至於來往口岸及上水的B7號線，早前已加密至最密每10分鐘一班，會在清明節與復活節假期期間維持。

香園圍口岸總站（圖片來源：城巴）

至於深圳灣口岸，來往口岸及屯門市中心的B3X號線亦會於復活節假期間加強班次至最密每10分鐘一班。因疫情致客量大減而停駛近3年、來往口岸及屯門碼頭的B3號線，亦將會於4月1日起逐步恢復服務，而來往口岸及山景邨B3A號線亦會於同日起加強服務。

深圳灣口岸總站（盧翊銘 攝）

除此之外，城巴表示將預備約20輛後備車輛，按客量為各條口岸路線及城巴機場快線加強服務，便利旅客。