福岡機票｜香港航空福岡來回連稅$1,692起！早機去午機返7月都有

福岡機票優惠！香港航空推出福岡機票優惠，由即日起，在香港航空預訂福岡機票，5至7月出發來回連稅最平$1,692起，二千內可以飛日本玩，有興趣記得留意預訂詳情！

福岡機票｜香港航空福岡來回連稅$1,692起！7月前出發歎博多拉麵

香港航空福岡機票優惠！由即日起於官網預訂，香港至福岡來回$896起（連稅$1,692起），以上價錢包一件7公斤手提行李，連20公斤寄艙行李，來回連稅最平$$2,112起，大約二千元就可以飛福岡歎地道博多拉麵、去太宰府、門司港等人氣景點！

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香港航空福岡機票來回連稅$1,692起。（香港航空官網）

經記者今日（14日）測試，經香港航空官方網站預訂福岡機票，7月5日出發、7月12日回程，每位來回連稅$1,692起。航班時間方面，去程HX640上午10時25分出發，回程航班HX641下午5時起飛，早機去午機返，時間都幾靚！

航班時間：

去程：HX640 10:25-15:00

回程：HX641 17:00-19:35



（圖片來源：香港航空官網截圖）

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

香港航空福岡機票優惠

價錢：來回連稅$1,692起

出發日期：即日起至2023年7月5日

官網：https://www.hongkongairlines.com

