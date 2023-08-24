深圳手信2023｜16大掃街名物推介　鮑師傅/GUMO GUMO/深圳窯雞王

深圳手信2023！深圳手信推介！深圳與香港僅是一水之隔，但整體物價平一截！好玩好食的東西又多，難怪成為大家熱門的短途旅行之選。說到旅行，總少不了手信，今次記者精選16大深圳名物，包括鮑師傅、GUMO GUMO、深圳窯雞王、瀘溪河等，讓大家逛街掃貸時更得心應手。



深圳手信推介【1】GUMO GUMO

GUMO GUMO的標誌性橙紅包裝，精緻討好，被內地網民譽為蛋糕界的「愛馬仕」。店家出名榴蓮芝士蛋糕，蛋糕口感鬆軟，內裡有滿滿的鮮榴蓮果肉，非常足料大份！除芝士蛋糕，店家的白桃凍芝芝也值得一試，蛋糕外面裹著布丁，綿密細膩很好吃，令人一試難忘！

深圳手信推介【1】GUMO GUMO

地址：深圳市嘉賓路金光華廣場B2樓036A（美芝蓮旁邊）

營業時間：星期日-星期四1000-2200，星期五-星期六1000-2230

交通方法：地鐵1號國貿站，步行15分鐘



深圳手信推介【2】鮑師傅糕點

鮑師傅的肉鬆小貝是深圳必買的美食，店面長期排滿人龍，人氣極高！店家的肉鬆小貝，外皮主要為戚風蛋糕，內餡夾有香甜的蛋黃醬，面上灑有滿滿肉鬆，口感極之鬆軟，且口味超多，包控必不可錯過！

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深圳手信推介【2】鮑師傅糕點

地址：深圳福田街道崗廈社區深南大道2005號卓悅中心北區B1層NB119-120（深圳卓悅中心店*）

交通方法：深圳地鐵11/14號線崗廈北站6B出口

*鮑師傅糕點在深圳有9間分店。



深圳手信推介【3】吳酥生

吳酥生主打性價比及顏值超高的中式糕點，食物均是每天新鮮烘焙，現做現賣，所有糕點從幾元到二十幾元不等，即便是在香港貴價的泡芙，這兒才賣人仔9.9元一盒！非常划算！必食桃酥、綠豆糕、香草冰淇淋泡芙以及拳頭般大的海苔肉鬆小貝。

深圳手信推介【3】吳酥生

地址：深圳市龍華區民治街道民強社區民治第一工業區1棟101

營業時間：0930-2200

交通方法：地鐵5號線民治站D口，步行520m



深圳手信推介【4】鍾華三叔公手工糯米糍

鍾華三叔公出名CP值極高、口味繁多的手工糯米糍，10元有5個糯米糍，粒粒爆餡，真材實料，且不會過分！推薦口味包括蘇丹王榴蓮、抹茶紅豆、抹茶肉鬆、厚切芒果糯、香芋及紫薯等，現點現做的，等四、五分鐘就可以攞到啦！不過店家隱身在居民區巷子裡，不太起眼，須花一點時間找找。

深圳手信推介【4】鍾華三叔公手工糯米糍

地址：深圳市羅湖區深南東路黃貝嶺上村30號

營業時間：1130開店，售完即止

交通方法：地鐵5號線怡景站B出口，步行950米



深圳手信推介【5】南大門米糕

現包現做，打包帶回家還是熱！芒果及紅豆足料，咬落有韌性，可以拉絲。桂花榴蓮芝士米糕，口感鬆軟！

深圳手信推介【5】南大門米糕 羅湖店

地址：深圳桂木園區紅圍街13號

交通方法：地鐵1號線大劇院站D出口，步行380m



深圳手信推介【6】錢記綠豆餅

愛綠豆餅的人必要去錢記，這兒跟平時吃的潮汕綠豆餅不一樣，除了經典的綠豆口味，還加創製了不少新口味，如咖啡、山楂、黃金芝士、抹茶、蔓越莓、紅豆及椰蓉蔓越莓等等，吃上口非常驚喜！

深圳手信推介【6】錢記綠豆餅

地址：深圳市布龍路東龍新村4區15號樓102店鋪

營業時間：0900-2100

交通方法：地鐵6號線上芬站A出口，步行830m



深圳手信推介【7】客家特產

龍崗老街著名的客家小食店，開業逾二十多年，出名食物種類多，如油糍、糯米糍、粽子和糍紅薯，份量大又平宜，大部分都是幾蚊人仔有交易！推薦食有番薯油糍、白蘿蔔油糍、芋頭油糍及紅薯餅等，由於食品均是現炸，賣完即收攤！

深圳手信推介【7】客家特產

地址：深圳市龍崗區龍崗街道華特步行街31店

營業時間：0930開店，售完即止

交通方法：地鐵雙龍站D出口



深圳手信推介【8】前勝點心社

「前勝點心社」的低糖芋泥麻糬最出名，可以吃到有粒粒的芝麻，芋泥控一定喜歡。

深圳手信推介【8】前勝點心社

地址：壹方天地A區2樓靠近影院旁

交通方法：深圳地鐵4號線龍華站下車步行10分鐘



深圳手信推介【9】瀘溪河

瀘溪河的糕點種類有桃酥、綠豆糕、蛋黃酥、雲片糕和餡餅等多種。除了鮑師傅，當地另一間人氣店「瀘溪河桃酥」，其推出的糕點味道被指可以與鮑師傅一較高下，同樣備受歡迎，吸引不少港人前往品嚐。

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深圳手信推介【9】瀘瀘溪河桃酥(福田連城新天地店)

地址：福華路連城新天地一期負1層C07

交通方法：地鐵1/4號線會展中心站B出口



深圳手信推介【10】及象咖啡

藏在六十樓的摩天大樓之中，深圳罕有地有間開在這麼高兼270度可欣賞靚景的咖啡店。必買自家製的口紅甜點系列，如酥心小金條、朱古力小方及世紀中心等，均是以奈油混合不同的食材製作，外形精緻，口感外酥內軟，伴咖啡同食一流！

深圳手信推介【10】及象咖啡

地址：深圳市卓越世紀中心1號樓整個60層

營業時間：0900-1900

交通方法：地鐵1號會展中心站D出口，步行570米



深圳手信推介【11】卡瑪王子

卡瑪王子是碳水愛好者天堂！店內主打「丹麥牛乳卡仕」和「卡仕椰汁包」兩大招牌名物，前者將鵝肝及焦糖融合，使產品口味具有丹麥風味、紅豆甜味、焦糖香氣三個層次；後者將椰絲融入面皮，使面皮椰香濃郁、柔軟拉絲。想嘗與別不同的麵包，必要來試試！

深圳手信推介【11】卡瑪王子

地址：福田皇庭廣場G層



深圳手信推介【12】澤田本家

澤田本家主打軟綿香甜的銅鑼燒和榴蓮大福。銅鑼燒有很多口味，如紅豆、抹茶奶油、奧利奧芝士、海鹽芝士、柚柚麻薯及椰子脆脆等，非常豐富！榴蓮大福榴蓮肉超級飽滿，搭配奶油，外層QQ糯糯的餅皮，教人難以抗拒。

深圳手信推介【12】澤田本家

地址：深圳市南山區南山街道桂灣四路169號前海萬象購物中心B183

營業時間：1000-2200

交通方法：地鐵1號國貿站，步行15分鐘



深圳手信推介【13】麥軒

麥軒主張「好面包配好咖啡」，採用慢發酵和現烘方式，每天供應手工新鮮烘焙的麵包搭配咖啡。店內必買「超多杏仁可頌」，杏仁片經手工堆疊而成，讓人一口咬下即可品嚐到杏仁和可頌酥脆的雙重美味；「阿華田可芬」可頌版杯子蛋糕，特選廣東人熟悉的阿華田口味，製作過程需要32層開酥和96小時的時間，極費心思。

深圳手信推介【13】麥軒

地址：深圳市寶安區機場4樓出發大廳4H-02-01（G島）



深圳手信推介【14】青桔和木魚

青桔和木魚打新中式糕點和茶飲，光是糕點就有五十種可供選擇，平均約人民幣二十多元一件。糕點外觀精美，味道也不錯，當中必食粑粑糕、芒果福袋及宇治觀山特飲等，是不錯的伴手禮之選。

深圳手信推介【14】青桔和木魚

地址：深圳市万科天譽花園一期177號

營業時間：1130-2200

交通方法：地鐵3號吉祥站C出口，步行440米



深圳手信推介【15】深圳窯雞王

窯雞王主打平靚正¥69.9一隻的農家土制窯雞，運用傳統窯烤的方法，窯制出的雞份外鮮香嫩滑！窯雞王在深圳有20多間分店，不少人在行程尾聲都會買一兩隻回家加餸。

深圳手信推介【15】深圳窯雞王

地址：深圳市羅湖區南湖街道羅湖社區人民南路羅湖村77號101（羅湖口岸店*）

營業時間：1030-2359；0000-0600

交通方法：羅湖口岸對出

*窯雞王在深圳有20多家分店。



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深圳手信推介【16】5大品牌支裝茶飲

深圳支裝茶飲之所以風靡港人，大部分網民都表示「口味獨特」，例如內地流行的鴨屎香檸茶、青柑普洱、楊梅桂味茶或人蔘茶等，在香港好難買到。其次，有網民表示內地支裝茶飲比香港平宜得多，大部分支裝茶都是¥3~¥7支，好抵飲！

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