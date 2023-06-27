上野酒店10大推介｜1分鐘到地鐵+24小時溫泉/免費早餐

上野酒店往來都大受歡迎，上野除了匯集東京電車、電鐵各重要交通樞紐，可以直達成田機場，更有不少著名旅遊景點如上野動物園、阿美橫町等。本文整理10大上野酒店推介，部分1分鐘到車站，而且更有24小時溫泉，人均$227起！ 如果想看新宿酒店及東京有什麼新酒店，可以看看《新宿酒店推介10+間｜1分鐘到地鐵+設溫泉+親子多人房+人均$207起》及《東京新酒店10大推介｜2分鐘到地鐵/高CP值+澀谷/新宿/池袋周邊》。（文章內提及之價錢以官網為準）

上野酒店住宿推介！免費早餐/溫泉 交通勁方便

上野酒店推介【1】東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）

第1間推介上野酒店是東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO），地段方便，步行至JR上野站或稻荷町站， 分別僅需6至7分鐘，並且可乘搭京成電鐵直達成田機場，位置鄰近上野動物園、上野公園及淺草寺雷門等，樓下附近更有便利店，過馬路後便直抵阿美橫丁，極度方便！酒店主打簡約裝潢風格，設計時尚，空間未算太小，並提供行李寄存等服務。

地址：東京都台東區東上野 2-21-10

交通：JR上野站步行6分鐘

價錢：人均$553起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

上野酒店推介【2】三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno）位於上野站旁邊，有地下通道連接車站，地理位置優越，步行至JR上野站僅需2分鐘，去東京地鐵僅需1分鐘，京成上野車站則只需約6分鐘，非常方便。此外，這間上野酒店亦鄰近上野動物園、上野恩賜公園、阿美橫町等東京人氣景點，絕對是遊日之選！

地址： 東京都台東區東上野3-19-7

交通：JR上野站步行2分鐘

價錢：人均$401起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

上野酒店推介【3】東京點.酒店（dots tokyo）

東京點.酒店（dots tokyo）於2021年開業，前往入谷站僅需步行8分鐘，去上野站步行約20分鐘，距離東京熱門景點淺草寺雷門、東京晴空塔等相算近，大概15分鐘車程可以到達。這間上野酒店主打以木系裝潢設計，高樓層可以看見晴空塔，而且整潔舒適，最多可以5人入住。

地址： 東京都台東區北上野 2-1-17

交通：入谷站步行8分鐘

價錢：人均$281.2起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

上野酒店推介【4】Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

上野酒店推介到了第4間，就是Dormy Inn飯店– 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）為連鎖式酒店，前往JR上野站僅需步行5分鐘，同時亦鄰近京成上野、地下鐵御徒町站，這間上野酒店地理位置優越，除了坐落在淺草寺、阿美橫町等附近外，附近亦有各大食肆餐廳，且都營業至深夜時分，愛吃夜宵人士之選。最重要是這間上野酒店設施齊全，提供24小時室內外溫泉、桑拿等，性價比極高！

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地址：東京都台東区上野6丁目7番22号

交通：JR上野站步行5分鐘

價錢：人均$407.5起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

上野酒店推介【5】上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

第5間這間上野酒店推介是上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring），坐落在車站附近，距離JR上野站僅步行5分鐘，交通方便。這間上野酒店出名可以浸溫泉，大浴場24小時開放，輕鬆洗去一身疲勞，而且周邊配套充足，鄰近藥妝店、便利店、食肆餐廳等。

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地址：東京都台東區上野 6-8-16

交通：JR上野站步行5分鐘

價錢：人均$239起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

上野酒店推介【6】APA飯店 - 京成上野站前

APA飯店-京成上野站前位於車站附近，從京成上野站一出對面就到，可以直達成田機場，而且距離東京人氣景點如上野公園、阿美橫町等非常近，大概僅需1至2分鐘，附近更有各大購物商圈、食肆餐廳，非常方便。這間上野酒店客房面積不算太大，但整潔乾凈，加上提供早餐，絕對是平價之選。

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地址：東京都 Taito-ku, Ueno 2-14-26

交通：京成上野站步行2分鐘

價錢：人均$291起預訂：Agoda｜Booking.com｜Klook

上野酒店推介【7】WING國際精選飯店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）

WING國際精選飯店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）位於車站附近，距離上野地鐵站僅約2分鐘步程，前往上野公園、阿美橫町等僅需約4至5分鐘，前往上野動物園亦不用10分鐘就可以行到！這間上野酒店會提供24小時免費咖啡，另外亦提供免費早餐，並設有行李寄存服務，這間上野酒店客房整潔舒適，CP值極高。

地址：東京都Taito-ku Higashiueno 2-18-4

交通：上野站步行2分鐘

價錢：人均$241起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

上野酒店推介【8】上野御徒町超級飯店

第8間推介的上野酒店是FRESA INN - 上野御徒町，鄰近地鐵銀座線及大江戶線，距離御徒町站僅需步行3分鐘，距離熱門購物區阿美橫町亦僅需步行4分鐘，上野公園亦可步行15分鐘便可到達。住客可以在抵達酒店時在前台揀選枕頭，這間上野酒店客房內更配備了雪櫃、微波爐、電熱水壺等，每天早上會提供免費早餐，並提供免費衣物熨燙服務，性價比超高。

地址：東京都 Taito-ku Ueno 5-23-12

交通：上野廣小路站或御徒町站步行1分鐘

價錢：人均$258.5起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

上野酒店推介【9】相鐵FRESA INN - 上野御徒町 (Sotetsu Fresa Inn Ueno-Okachimachi)

相鐵FRESA INN - 上野御徒町（Sotetsu Fresa Inn Ueno-Okachimachi）鄰近車站，仲御徒町站僅步行約4分鐘，前往成田機場的skyliner京成上野站亦僅在附近，交通方便，酒店旁有很多食肆餐廳、便利店、商店、百貨公司等。這間上野酒店主打簡約設計，房間設備齊全，公共空間還有洗烘衣機、行李秤等。

地址：東京都文京區 Taito-ku Ueno 1-20-8

交通：仲御徒町站步行4分鐘

價錢：人均$269起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

上野酒店推介【10】MIMARU TOKYO UENO NORTH

MIMARU TOKYO UENO NORTH（美滿如家飯店東京上野）地理位置優越，距離JR上野站、阿美橫丁等僅需步行約7至10分鐘，附近亦有便利商店等，這間上野酒店房間相對新穎寬敞，空間感十足，設有迷你客廳、茶水間之外，更有小型廚房可供簡易煮食，整體住宿環境十分舒適，可以4人入住，絕對是一家大小旅遊住宿之選。

地址：東京都Daito-ku Ueno7-14-4

交通：JR上野站步行7分鐘

價錢：人均$652起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook