打風｜天文台評估周五晚需否掛8號　航班取消？旅遊保險賠償4因素

打風米娜｜天文台預料，米娜將於今日（19日）在本港以北約100公里範圍掠過，屆時將評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。受其影響，本港今明兩日風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。另一達超強颱風級別的熱帶氣旋樺加沙亦逼近本港，天文台預測，下周三（24日）天氣轉壞，離岸及高地風力或高達9級，相等於8號風球等級。



風力強勁，準備去旅行的朋友要注意了，航班可能會受影響。到底颱風襲港下航班取消、延誤，旅遊保險會否作出賠償？去機場期間受傷保險又是否會受理？保險會否賠償未能改期與退款的活動門票？記者為大家整合了一般颱風下的保險賠償資料。



打風｜天文台研今晚掛8號 熱帶氣旋樺加沙下周靠近本港

天文台今早9時20分發出三號強風信號。天文台指，米娜會在今日移向廣東東部沿岸，受其影響，本港今明兩日風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。隨著米娜遠離，下周初天色短暫好轉及酷熱。

另外，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋樺加沙，會在未來數日顯著增強，並在下周初逐漸靠近本港。下周中期天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

熱帶氣旋米娜會在今日移向廣東東部沿岸，受其影響，本港今明兩日風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。（天文台截圖）

據天文台九天天氣預報，本港明日至下周六或一連九日雨，下周三更有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，離岸及高地達9級，相等於8號風球的程度。最低氣溫將跌至26°C。

天文台料下周三有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，離岸及高地風力達9級，相等於8號風球的程度。（天文台截圖）

去旅遊期間遇著颱風足以能夠讓人崩潰。（林靄怡攝／資料圖片）

旅遊期間若遇著颱風，輕則行程延誤、未能參觀部份景點；重則整個行程取消，計劃全泡湯，讓人崩潰。不過，旅遊保險不一定受理所有因颱風而引致的損失，以下數個情況，是普遍保險公司的做法。保險的實際受保內容，大家應向自己所選用的保險公司查詢。

旅行遇打風保險點計？4大因素決定賠幾多及會否賠

1. 航班延誤、航班取消

當機場出現強風致飛機有墜毀風險，跑道會停止飛機升降，屆時大量飛機未能起飛，會令航班延誤。大部份保險只會受理因惡劣天氣而延誤至少5至6小時，而賠償的費用往往會隨延誤時間增加而上升。

賠償的費用會隨延誤時間增加而上升。（資料圖片）

2. 於前往機場期間遇上意外

航班沒有延誤或取消，大家需要依時前往機場。大部份保險公司承保大家由住所出發前往機場的旅程，假若在惡劣天氣下遇到交通意外、構築物倒塌、火災等事故而引致受傷或財物損失，也可以向保險公司索償。

不少旅客會乘搭機場快線前往機場。（賴雯心攝）

3. 因天災損失交通票或證件

部份保障為於天災期間遺失旅遊證件或旅行票（如船票、機票）的客戶，若大家因上述情況而必須逗留於當地領取臨時或替代該遺失的旅遊證件旅行票，可以索取因而衍生的住宿、交通開支。

因天災損失交通票或證件，可索取額外衍生的住宿、交通開支。（圖片來源：韓國觀光公社）

4. 行程取消

假若因旅遊目的地出現惡劣天氣，或住所因惡劣天氣衍生的事故導致要取消行程，將會獲得賠款。有保險公司客許客戶於原定旅程出發前一星期內，因當地遇上惡劣天氣或天災、自己或同行人士因在香港的主要居所內因火災、水浸或盜竊而嚴重損毀時取得賠償。

普遍保險公司因「行程取消」而賠償的範圍包括沒法改期使用的住宿費、活動門票費、交通費、服務費等。

（全文完）