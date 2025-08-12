風球楊柳｜打風前變焗爐！天文台料周三分區35度　開冷氣關窗超錯

打風楊柳｜打風前天氣特別悶熱！天文台表示，楊柳料於明日（13日）進入本港800公里範圍，屆時將發出一號戒備信號。受熱帶氣旋楊柳的外圍下沉氣流影響，本港明日料天氣酷熱及有驟雨，據天文台九天天氣預報，明日市區氣溫最高達34度，分區氣溫料達35度。



每次有熱帶氣旋靠近香港，天氣都會又焗又熱，開冷氣在所難免。不過，原來開冷氣時關窗一直都是錯？台灣嘉義市政府環境保護局曾警告，若長時間處於密不透風的室內空間，容易導致頭暈、胸悶等症狀，並增加飛沫傳染病的風險。到底怎樣做才正確？



天文台九天天氣預報，預料明日氣溫將高達34度。

按照現時預測，楊柳會在明早進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。

天文台預料，受熱帶氣旋楊柳的外圍下沉氣流影響，明日天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響本港。同時，楊柳會逐漸增強並向偏西方向移動，橫過台灣南部，隨後於廣東東部至福建南部一帶再次登陸並減弱。受楊柳影響，在星期四及星期五，本港會有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。隨著楊柳遠離及高空反氣旋增強，本港周末期間天色好轉。

天文台九天天氣預測，明日氣溫高達34度。據分區預報顯示，明日下午2時，打鼓嶺、上水及石崗氣溫更高達35度。

據分區預報顯示，明日下午2時，打鼓嶺、上水及石崗氣溫更高達35度。

打風楊柳｜開冷氣關窗超錯

每次有熱帶氣旋靠近香港，天氣都會變得又焗又熱，不少人都會開冷氣，而關窗幾乎都是大家開冷氣前的指定動作，但原來大家一直都做錯？台灣嘉義市政府環境保護局曾表示，市民經常誤以為冷氣具有通風和換氣的功能，然而，無論是分體式還是窗口式的冷氣機，都只會將室內的空氣循環，並不會排走。

此外，冷氣機管線內流動的不是空氣而是雪種，因此，只有開窗或開門時，戶外的空氣才能與室內的空氣對換，否則室內的二氧化碳及帶有細菌的空氣只會隨時間不停累積。

冷氣機只會將室內的空氣內循環，不會排走室內的空氣。

台灣嘉義市政府環境保護局更指，過高的二氧化碳濃度會導致頭痛、嗜睡、反應力變差、倦怠等症狀，如果大家在冷氣房內突然感到昏昏欲睡，很有可能是因為未有適當通風換氣，導致人體累積二氧化碳濃度過高所致。

當局建議大家開冷氣時，應適時打開窗戶至少15厘米，並以對角、對向窗戶的開啟方式讓室內空氣與戶外空氣流通至少30分鐘以上。若室內的窗戶只有單邊，亦可在打開窗戶後，啟動電風扇來增強空氣流動的速度。

若然大家擔心電費會因此而增加，也可參考台灣電力公司的以下3個省電建議：

1. 睡覺前將冷氣調為「睡眠」模式

不少人也忽略了冷氣的「睡眠」模式，其實這個功能對省電大有幫助！台電表示，「睡眠」模式會隨著時間將冷氣溫度逐漸往上調升2-3度，不僅省電，還可幫助大家在半夜不會被冷醒，一舉兩得！

「睡眠」模式不僅省電，還可幫助大家在半夜不會被冷醒。

2. 風扇放冷氣出風口下方 幫助室內空氣循環

台電指出，冷氣每升高1度就可以減少6%耗電量，因此建議在開冷氣的時候可以配搭冷氣的神隊友——風扇。只要將風扇放在冷氣出風口下方，便可幫助室內空氣循環，加速室內降溫，從而更快達到冷氣設定溫度，當冷氣機壓縮機運轉時間減少，便可節省用電。

3. 每2星期清洗過濾網

另外，冷氣的過濾網如果太髒，也容易浪費電力。空氣過濾網最好每兩個星期清潔一次，不但可以提升冷氣效能，還可幫助省電。

