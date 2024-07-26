東莞酒店10間推介｜新開幕／水上樂園／無邊際泳池／人均$230起

東莞酒店推介2024！東莞鄰近深圳，而且交通方便，絕對是港人周末北上快閃的絕佳選擇！《香港01》「好食玩飛」為大家整合10間特色東莞酒店，人均只需$230起，部分酒店更提供私人遊樂場及私人溫泉！即睇內文！



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東莞酒店推介【1】東莞松山湖悅榕莊（Banyan Tree Dongguan Songshan Lake）

東莞松山湖悅榕莊（Banyan Tree Dongguan Songshan Lake）於2024年1月正式開幕，坐落在嶺南綠洲與湖泊交界地，遠離煩囂。酒店提供159間客房、套房及別墅房型，均坐擁松山湖景色，配備露台、特大睡床、私人浴室、用餐區，更擁有戶外風呂可以盡情泡澡！住客亦可享受臨湖無邊際泳池、健身室、瑜伽教室、小童俱樂部、足浴等設施。

東莞松山湖悅榕莊（Banyan Tree Dongguan Songshan Lake）

房價：人均HK$1,019起（高級山景大床房；包首晚迷你吧）

地址：東莞大朗鎮松山湖湖岸路7號

交通：松山湖北站車程25分鐘

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東莞酒店推介【2】東莞松山湖凱悅酒店（Hyatt Regency Dongguan）

東莞松山湖凱悅酒店（Hyatt Regency Dongguan）坐落於松山湖畔，環境清幽寧靜，鄰近望野博物館、飄雪樂園、松湖生態園等景點。酒店提供275間房，均擁有坐擁湖景的寬敞露台，並配備浴缸、迷你吧等設施，部分房間更設有戶外浸浴池！酒店內亦有7間主題餐廳和酒吧、室內及露天泳池、水上樂園、兒童遊樂場、網球場、小童游泳池等設施。

東莞松山湖凱悅酒店（Hyatt Regency Dongguan）

房價：人均HK$346起（凱悦大床房；包不限時乾濕蒸體驗）

地址：東莞大朗鎮中心區沁園路

交通：東莞東站車程55分鐘

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東莞酒店推介【3】東莞觀瀾湖度假飯店（Mission Hills Resort Dongguan）

東莞觀瀾湖度假飯店（Mission Hills Resort Dongguan）毗鄰大屏嶂國家森林公園，鄰近觀瀾湖藝工場、觀瀾湖高爾夫球會。酒店提供278間房，配備浴缸、梳化、迷你吧、大露台等，坐擁湖光山色。酒店亦有提供親子主題房，附設兒童玩具及設施。酒店內有高爾夫球場、室內及室外游泳池、互動遊戲區、兒童俱樂部、野餐燒烤區和樹屋等。

東莞觀瀾湖度假飯店（Mission Hills Resort Dongguan）

房價：人均HK$352起（高級豪華山景客房）

地址：東莞塘廈鎮大坪林坪路

交通：東莞南站車程25分鐘

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東莞酒店推介【4】長安高爾夫私人度假酒店（Long Island Golf & Private Resort Hotel）

長安高爾夫私人度假酒店（Long Island Golf & Private Resort Hotel）擁有高爾夫球鄉村俱樂部，提供日間及夜間高爾夫球場地。此外，酒店亦有室外游泳池、兒童遊樂場、桌球室、網球場、健身室、酒吧等休閒娛樂設施。酒店僅提供50間房，均配備私人浴室、露台、免費迷你吧等。酒店另有提供親子主題房及家庭房，最多可供4人入住。

長安高爾夫私人度假酒店（Long Island Golf & Private Resort Hotel）

房價：人均HK$443起（曉風樓高級大床房；包早餐）

地址：東莞長安鎮蓮峯北路110號

交通：碧頭站車程19分鐘

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東莞酒店推介【5】東莞旗峰山飯店及行政公寓（Dongguan Forum Hotel and Apartment）

東莞旗峰山飯店及行政公寓（Dongguan Forum Hotel and Apartment）坐落於東莞龍脈旗峯山腳下，鄰近梵高星空藝術館、幻視界懸浮玻璃劇場、旗峰公園、黃旗觀音古寺等，與地鐵站距離亦相當近，交通方便。酒店於2021完成翻新，提供300間客房及套房，配備露台、浴缸、特長睡床等，酒酒店亦有提供親子主題套房。酒店亦擁有多間餐廳、足療、水療、室內及戶外泳池、健身室等設施。

東莞旗峰山飯店及行政公寓（Dongguan Forum Hotel and Apartment）

房價：人均HK$333起（豪華大床房）

地址：東莞東城街道東城中路32號

交通：旗峰公園站步行4分鐘

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東莞酒店推介【6】東莞迎賓館（Dongguan Yingbin Hotel）

東莞迎賓館（Dongguan Yingbin Hotel）位於南城街道，鄰近植物園、氣象天文科普館、水濂湖公園等，來往地鐵站車程約8分鐘。酒店擁有500間客房、套房及別墅房型，最大的房型可供多達14人入住！酒店全部客房均採用智能控制系統，配備浴缸、音響、電視等設施，部分房型亦提供戶外風呂。親子房型除了有主題用品，部分房型的庭園更設有小型私人遊樂場！酒店亦提供內泳池、桌球室、乒乓球室、網球場、健身室等娛樂設施。

東莞迎賓館（Dongguan Yingbin Hotel）

房價：人均HK$325起（旗峯樓山景大床房；包早餐）

地址：東莞南城街道桃源路1號

交通：蛤地站車程8分鐘

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東莞酒店推介【7】美豪雅緻酒店（東莞長安金龍中心店）（Yazhi Hotel (Dongguan Chang'an Jinlong Center Branch)）

美豪雅緻酒店（東莞長安金龍中心店）（Yazhi Hotel (Dongguan Chang'an Jinlong Center Branch)）於2024年5月正式開幕，擁有142間房，設有商務層、潮流層、行政層等共11種房型設計。房內均配備智能化客房控制系統、高級床品、隔音門、特長睡床、智能電視等。部分房型另設浴缸、JBL藍牙音響、Nespresso膠囊咖啡機等，親子房則提供兒童用品及玩具。酒店內設有亦健身房、自助洗衣房、免費迷你吧、籃球場等設施。

美豪雅緻酒店（東莞長安金龍中心店）（Yazhi Hotel (Dongguan Chang'an Jinlong Center Branch)）

房價：人均HK$230起（雅緻·園景大床房；包下午茶套餐）

地址：東莞長安鎮橫誠路1號138室

交通：碧頭站車程14分鐘

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東莞酒店推介【8】東莞富力萬達文華飯店（Wanda Vista Dongguan）

東莞富力萬達文華飯店（Wanda Vista Dongguan）位於東莞東城中心商務核心區，鄰近酷熊冰雪世界、野恩動物樂園、33小鎮文化創意產業園等景點，步行13分鐘即可抵達地鐵站。酒店全部房間均配備浴缸、落地景觀窗、迷你吧等，親子主題房則另提供兒童梳洗用品及玩具。酒店亦附設室內游泳池、健身室、兒童遊樂場、酒吧等休閒設施。

東莞富力萬達文華飯店（Wanda Vista Dongguan）

房價：人均HK$310起（豪華雙床房；包乾濕蒸桑拿體驗）

地址：東莞東城街道東縱大道208號

交通：東城站步行13分鐘

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東莞酒店推介【9】東莞東城國際飯店（Dongguan DongCheng International Hotel）

東莞東城國際飯店（Dongguan DongCheng International Hotel）位處東城核心商圈，鄰近文化創意產業園、華南美術館、莞香文化博物館等景點。酒店擁有360間客房、親子主題房及套房，空間寬敞且設備齊全，均配備浴缸、迷你吧等，更可以俯瞰城市景觀！酒店亦擁有全天候開放的全日餐廳、Spa、室內泳池、户外無邊際泳池、健身房等，度假一流！

東莞東城國際飯店（Dongguan DongCheng International Hotel）

房價：人均HK$323起（豪華雙床「盡攬城市華燈」；包雙人不限時乾濕蒸）

地址：東莞東城街道東城東路9號

交通：東城站車程9分鐘

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東莞酒店推介【10】東莞洲際酒店（InterContinental Dongguan）

東莞洲際酒店（InterContinental Dongguan）坐落於東莞四大商圈之間，鄰近國貿冰雪奇蹟樂園、航海王ONE PIECE動畫中國巡展、環遊嘉年華、東莞市錢幣博物館等景點。酒店設有285間客房及套房，均採用智能控制系統，配備浴缸及淋浴設備、音響、迷你吧等設施，坐擁山景或市景。酒店亦提供室內游泳池、桑拿、健身室、小童游泳池等設施。

東莞洲際酒店（InterContinental Dongguan）

房價：人均HK$533起（豪華房）

地址：東莞東城街道鴻福東路1號國貿中心4號樓

交通：鴻福路站步行9分鐘

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