深圳虹橋公園全攻略！叢林中紅飄帶、絕美6大打卡路線、交通方法

撰文：豬肉丸
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深圳虹橋公園全攻略！深圳的公園規模非香港可比，不但面積夠大，大部分公園還有湖泊、植物園或空中索道等豐富的觀光資源，玩足一整天也絕不乏味！當中，位於深圳光明區的「虹橋公園」便是其中的佼佼者，這兒擁有被譽為「最美紅飄帶」的紅色廊橋，設有瞭望台俯瞰城市全景，喜歡打卡又可到附近的光明大時鐘、碧湖及大頂嶺山林公園等地方，多條郊遊路線皆老少咸宜。

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深圳虹橋公園曾獲首屆「世界建築節•中國」的「年度最佳景觀設計大獎」。（圖片來源：小紅書@赖赖）

深圳虹橋公園全攻略！

說起深圳網紅公園，虹橋公園必榜上有名！這兒佔地約403萬平方米，全公園由大頂嶺綠道連貫並分入口區、碧湖區和森林區等三大區域，而碧湖區及森林區更是2023年2月才開放，非常值得去打卡！

整座虹橋公園的森林覆蓋率高達91.8％，行走在天然氧吧的生態廊道中，叫人心曠神怡。（圖片來源：左/小紅書@淡淡春、中/小紅書@酥饼在深圳、右/小紅書@Bo）

深圳虹橋公園打卡路線建議

大頂嶺綠道全程6.4公里，有四座網紅橋——虹橋、浮橋、探橋及懸橋，均是鋼鐵橋，每個都各有特色， 拍照超級出片的！
記者建議大家可先從虹橋公園入口出發，沿光明大時鐘>虹橋＞懸橋＞紅色觀光塔＞探橋＞浮橋，最後返回虹橋公園出入口，走畢一圈全程大概1至2小時。

（圖片來源：小紅書@黄蛋蛋的旅游攻略7）

深圳虹橋公園打卡點【1】虹橋——獲獎無數特色紅色廊橋　叢林中的紅飄帶

虹橋公園最出名地標自然是全長4公里「虹橋」，這座橋長達4千米，寬5米，平均高度達8米，是中國內地第二大的鋼結構景觀橋。整座橋被白雲和青山環繞，俯瞰就像一條飄逸靈動的紅絲帶，蜿蜒穿梭在高低起伏的山體和煙波浩渺的湖泊上！

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此外，因著虹橋的獨特設計，虹橋公園曾獲首屆「世界建築節•中國」的「年度最佳景觀設計大獎」。近來抖音發布的全國十大熱門景點中，虹橋公園也躋身第六名，這兒當之無愧是深圳景點「頂流」。

深圳虹橋公園打卡點【2】紅色觀光塔——飽覽光明區市景

虹橋的盡頭就是紅色觀光塔了，這兒可以俯瞰虹橋美景，也可欣賞到深圳光明區的市景，雖然登塔路程要登上逾百級樓梯，頗為勞累，不過上來看看風景好值得！

深圳虹橋公園打卡點【3】探橋——鳥瞰高爾夫球場景

走過虹橋，沿路繼續走還有其他值得探訪的景點，探橋便是其中之一。探橋顧名思義，即是探出去一段長度的橋，可以俯瞰附近的高爾夫球場。而連接著探橋還有一個圓圈網橋，打卡拍照特別出片！

深圳虹橋公園打卡點【4】浮橋——純白3圓圈特色鐵橋

繼續沿深圳大頂岭郊野徑走，很快看到在林蔭間懸空而立的純白浮橋！浮橋由三環構成，其中浮橋中心也是三環中最大，直徑達50米，且腳下鐵網也由玻璃棧道取替，走得愈高愈中心，懸浮感愈強，難免也手軟腳軟，心跳加速！此外，浮橋也有令人置身幾何圖形世界的感覺，橋身是由白色縷空、渠蓋式坑紋路的鐵枝構成。可從白鐵格間觀賞腳下一片綠油油樹林。

深圳虹橋公園打卡點【5】懸橋——驚險刺激吊繩橋

喜歡驚險刺激，虹橋附近還有一條吊繩橋「懸橋」，懸橋位於綠道的後段，距離入口有4.2公里。懸橋則像一根懸掛在空中的吊繩，一頭連接著綠道、一頭連接著山，走上去搖搖晃晃，驚險刺激。

深圳虹橋公園打卡點【6】光明大時鐘——超打卡紅色大時鐘

不止是吊橋出色，在虹橋公園也有不少打卡地標！位於虹橋公園停車場旁邊，即可看到當代藝術家沈少民的最新作品「時光機器」，時鐘的轉動速度會隨著面前人數的變化而變化，既有創意又富有科技感，紅色大時鐘當然要拍照！

位置：虹橋公園停車場旁邊

深圳虹橋公園打卡小貼士

【1】在橋上拍照時，注意保持安全，不要靠在欄杆上。
【2】公園內沒有餐廳和小吃店，需要自備食物和水。
【3】橋上沒任何遮蓋物，在陽光猛烈的日子，建議做足防曬功夫。

深圳虹橋公園　詳情

費用：全免（不用預約）
開放時間：09:00-18:00
位置：深圳市光明區光明街道光僑路與碧水路交叉口西南角。
交通：乘坐深圳地鐵6號線到鳳凰城站，轉乘公交或打車到虹橋公園。

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